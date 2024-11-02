Вице-мэр Владивостока Ляйфер осужден за взятку на 7,5 года

Вице-мэр Владивостока Ляйфер осужден за взятку и подстрекательство к злоупотреблению властью на 7,5 года

Tекст: Мария Иванова

Первореченский районный суд Владивостока признал виновным вице-мэра города Алексея Ляйфера в получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий, передает ТАСС. Согласно информации пресс-службы Следственного управления СК РФ по Приморскому краю, суд назначил Ляйферу наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме тюремного заключения, суд обязал Ляйфера выплатить штраф в размере 3 млн рублей. Приговор был вынесен после рассмотрения всех доказательств и показаний, включая материалы дела, свидетельствующие о взятке, которую Ляйфер получил в связи с выполнением своих должностных обязанностей.

Судебное разбирательство продолжалось несколько месяцев, в ходе которых рассматривались многочисленные доказательства и показания свидетелей. Данный приговор стал итогом длительного следствия, инициированного Следственным комитетом.

Ранее Фрунзенский суд Владивостока арестовал замглавы города Алексея Ляйфера по делу о взяточничестве.

До этого врио губернатора Приморья Олег Кожемяко пообещал уволить Ляйфера, который был ответственным за покупку жилья.