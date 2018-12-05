Кожемяко пообещал уволить ответственного за закупку жилья для сирот чиновника

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с сиротами пообещал уволить заместителя директора департамента земельных и имущественных отношений Алексея Ляйфера, ответственного за покупку жилья.

После окончания встречи несколько детей-сирот обратились к Кожемяко с просьбой, чтобы чиновника не увольняли, а оставили на посту хотя бы до конца года – дали ему довести дела и выполнить обязательства, передает портал VL.ru.

Врио главы Приморья отметил, что «с такими чиновниками вообще сразу нужно расставаться». Например, имеются случаи, «когда сдали жилье ребенку-сироте, а оно оказалось с трещинами, с потеками, с плесенью»; теперь «комиссия туда поедет и будет принимать решение». При этом жилье видели «и глава района (...), и строитель», а департамент «подписывал акты по этому жилью».

«И я принял решение, чтобы человек, ответственный за расселение детей-сирот, был уволен», – пояснил Кожемяко.

Он добавил: «Если у тебя в душе нет желания работать для достижения конкретного результата для людей, которые нуждаются в твоей помощи, зачем ты это место занимаешь? Исходя из просьбы детей-сирот, чтобы он довел документацию до конца, мы этот вопрос придержим пока. Но любой шаг или подобное действие – будет даже уже не звонок, а шаг, потому что таким людям на государственной должности делать нечего».

Кроме того, вице-губернатор Константин Межонов заявил, что Алексей Ляйфер – толковый специалист, и просто так рубить с плеча не стоит.

Отмечается, что в крае около 7 тыс. 500 сирот, нуждающихся в жилье; в год им предоставляется 200-220 квартир, по 150 человек встают в очередь по достижению 18-летнего возраста.

«Очередь уменьшается на 50-70 человек каждый год. Чтобы всех обеспечить, понадобится 130 лет! При любых обстоятельствах это неправильно по форме и сути. Преступная бездеятельность со стороны органов власти: департамент образования, любые другие. Начиная с губернатора (...) Все брошено на департамент имущественных отношений, который не имеет вообще к этому отношения», – заявил Кожемяко.

В свою очередь представитель департамента имущественных отношений Алексей Ляйфер объяснил, что в крае определены суммы, больше которых на закупку квартир тратить нельзя. Торги проходят по 44-му ФЗ; задача департамента – освоить выделенные на закупку квартир деньги.

«114 из 336 млн освоили до августа. В сентябре еще дали денег. 400 млн на сегодняшний день не освоено, их придется вернуть в бюджет», – сказал он.

Так, в 2018 году было закуплено 75 квартир. При этом в районы специалисты департамента не выезжали – собирали риелторов, устраивали для них обучение.

По словам Кожемяко, в других регионах система совершенно другая: закупка жилья идет через муниципалитеты, либо представитель департамента работает на месте.

«Других предложений по поводу занимаемой вами (Ляйфером) должности у меня просто нет: вы сегодня же ее покинете», – заключил врио главы Приморья.

Указывается, что с 1 января покупкой жилья будут заниматься муниципалитеты. Сиротам будут выдаваться сертификаты-гаранты – для гарантии, что государство оплатит выбранную квартиру.

При этом по желанию можно будет получить квартиру по старой системе, закупленную или построенную краем. Продать такую квартиру нельзя в течение пяти лет.