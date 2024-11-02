Верховный суд отказал Шихман в рассмотрении жалобы на статус иноагента

Верховный суд России отказался рассмотреть жалобу журналистки Шихман на статус иноагента

Tекст: Мария Иванова

Верховный суд не принял к рассмотрению жалобу Шихман, которая пыталась оспорить статус иностранного агента, сообщает РИА «Новости». В пресс-службе суда подтвердили, что ей отказано в передаче жалобы для судебного разбирательства.

Ирина Шихман* была признана иностранным агентом министерством юстиции в ноябре 2022 года. С тех пор она пыталась оспорить это решение в различных судебных инстанциях, но все обращения заканчивались отказами.

Статус иностранного агента накладывает значительные ограничения на деятельность и обязательства по отчетности, что является причиной для многочисленных попыток оспорить его.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Дмитрия Муратова на решение о статусе иноагента, оставив в силе решение Замоскворецкого суда; также сообщалось, что музыкант Андрей Макаревич* не смог добиться снятия статуса иноагента через Верховный суд, который отказался рассматривать его жалобу.