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Верховный суд отказал Шихман в рассмотрении жалобы на статус иноагента
Верховный суд России отказался рассмотреть жалобу журналистки Шихман на статус иноагента
Верховный суд России отказался рассматривать жалобу журналистки Ирины Шихман*, пытавшейся снять с себя статус иноагента, который был присвоен ей министерством юстиции в ноябре 2022 года.
Верховный суд не принял к рассмотрению жалобу Шихман, которая пыталась оспорить статус иностранного агента, сообщает РИА «Новости». В пресс-службе суда подтвердили, что ей отказано в передаче жалобы для судебного разбирательства.
Ирина Шихман* была признана иностранным агентом министерством юстиции в ноябре 2022 года. С тех пор она пыталась оспорить это решение в различных судебных инстанциях, но все обращения заканчивались отказами.
Статус иностранного агента накладывает значительные ограничения на деятельность и обязательства по отчетности, что является причиной для многочисленных попыток оспорить его.
Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Дмитрия Муратова на решение о статусе иноагента, оставив в силе решение Замоскворецкого суда; также сообщалось, что музыкант Андрей Макаревич* не смог добиться снятия статуса иноагента через Верховный суд, который отказался рассматривать его жалобу.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом