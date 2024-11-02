Tекст: Александра Юдина

По его словам, бойцы 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ и бригады «Восток» выбили украинские силы из поселка Калиновка и заняли высоты к северу от этой территории, передает ТАСС.

В результате мощных атак штурмовиков и огня артиллерии противник вынужден отступать в частный сектор микрорайона Северный, где продолжаются ожесточенные боевые действия.

«Взяв под контроль эту территорию, а также заняв лесополосу вдоль железнодорожных путей, силы «Эспаньолы» перерубают ключевую транспортную развязку, обеспечивающую снабжение центрального микрорайона, более известного среди штурмующих как Цитадель», – заявил Чукча.

Кроме того, под контролем «Эспаньолы» оказался лесной массив у пионерлагеря «Дружба», ранее служивший узлом обороны украинских войск. Чукча подчеркнул, что в этом лагере долгое время находились украинские солдаты и офицеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжили наступать в районах Часова Яра и Клещеевки. Ранее российские войска начали активные наступательные действия в северо-восточной части города Часов Яр, ВС России установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра в ДНР.