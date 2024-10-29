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Российские войска усилили натиск на ВСУ в Часовом Яре и Клещеевке
Марочко: ВС России усилили натиск на ВСУ в Часовом Яре и Клещеевке
Российские войска усилили давление на украинскую оборону в районах Часова Яра и Клещеевки, что привело к значительному ухудшению обстановки для ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что в районе Часова Яра количество направлений ударов российских войск возросло до четырех, что создало повышенное давление на позиции украинских формирований.
По его словам, на участке между Клещеевкой и Курдюмовкой украинские военные насчитали шесть направлений продвижения российских войск, передает ТАСС.
Также Марочко заявил, что перехвачены данные ВСУ, свидетельствующие о значительном ухудшении оперативно-тактической обстановки для украинских войск в этих районах.
Ранее российские войска начали активные наступательные действия в северо-восточной части города Часов Яр, ВС России установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра в ДНР, а также прорвали оборону ВСУ в Клещеевке в сентябре.