Марочко: ВС России усилили натиск на ВСУ в Часовом Яре и Клещеевке

Tекст: Вера Басилая

Марочко сообщил, что в районе Часова Яра количество направлений ударов российских войск возросло до четырех, что создало повышенное давление на позиции украинских формирований.

По его словам, на участке между Клещеевкой и Курдюмовкой украинские военные насчитали шесть направлений продвижения российских войск, передает ТАСС.

Также Марочко заявил, что перехвачены данные ВСУ, свидетельствующие о значительном ухудшении оперативно-тактической обстановки для украинских войск в этих районах.

Ранее российские войска начали активные наступательные действия в северо-восточной части города Часов Яр, ВС России установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра в ДНР, а также прорвали оборону ВСУ в Клещеевке в сентябре.