Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.8 комментариев
СМИ сообщили о прорыве обороны ВСУ в Клещеевке
Источник: ВС России прорвали оборону ВСУ в Клещеевке
На Артемовском направлении в районе Клещеевки российские войска в четверг смогли прорвать оборону украинских сил, сообщил источник в силовых структурах.
Штурмовики прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки в ДНР, заявил собеседник ТАСС.
По его словам, в последние недели украинская сторона на этом участке фронта несла большие потери.