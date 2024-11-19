Жительница Видного сломала нос, уронив смартфон на лицо

Tекст: Вера Басилая

Девушка листала ленту новостей в своем смартфоне, гаджет выскользнул из ее рук и ударил по лицу, передает канал «360».

Пострадавшую доставили в больницу Видного, где врачи вправили ей нос. Сейчас девушка уже вернулась домой и решила больше не использовать телефон, лежа в кровати.

Врач, прокомментировавший инцидент, подчеркнул важность своевременной медицинской помощи при таких травмах. Он отметил, что если не обратиться за помощью вовремя, то кости могут срастись неправильно и последующее исправление будет сложным и более травматичным.

Ранее Минтранс предложил запретить водителям использование планшетов во время управления автомобилем, чтобы повысить безопасность на дорогах.

Всемирная организация здравоохранения предложила ввести ограничения на использование смартфонов, сравнивая их воздействие с табачными изделиями.