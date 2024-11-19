Директора «Калугатеплосети» наказали за мат на планерке

Директор «Калугатеплосети» Карпов получил дисциплинарное наказание за мат в эфире

Tекст: Вера Басилая

Директор МУП «Калугатеплосеть» Игорь Карпов оказался в центре внимания после использования нецензурной лексики на планерке в прямом эфире, передает «Газета.Ru».

Инцидент произошел, когда жительница деревни Лихун пожаловалась на отсутствие водопроводной колонки. Денисов объяснил, что пока установка невозможна, но в процессе разработки проектная документация. В этот момент Карпов выругался матом, что вызвало реакцию Денисова.

«Игорь Николаевич, отключите микрофон. Мастер эпистолярного жанра», – прокомментировал он.

Денисов также лично обсудил с жительницей возможность установки водопроводной колонки, отметив, что в деревне отсутствует централизованное водоснабжение. Городские власти работают над решением этой проблемы.

Позже Денисов сообщил, что Карпов будет привлечен к дисциплинарной ответственности за нецензурную брань в прямом эфире.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в обществе необходимо повышать культурный уровень для эффективной борьбы с матом.

Путин также подчеркнул, что наказание за хамство для чиновников должно быть строже, чем для обычных людей.