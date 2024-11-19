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    Ссора с Россией заставляет ЕС предать интересы Франции ради Германии
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    Эстония призвала Европу готовить войска к отправке на Украину
    Сара Вагенкнехт потребовала починить «Северный поток – 2»
    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
    Кремль сообщил о повышенном внимании к ракетной угрозе в Курской области
    Белый дом призвал Киев увеличить численность войск на фронте
    ФСБ задержала исполнителей убийства офицера ВМФ в Севастополе
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Российская оппозиция» способна только грантососить

    Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки «Спасибо, Германия» – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: «победил бы Гитлер – пили бы баварское».

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

    5 комментариев
    19 ноября 2024, 13:10 • Новости дня

    В Германии заявили об отсутствии планов звонка Шольца Путину

    В Германии заявили об отсутствии планов нового звонка Шольца Путину

    Tекст: Александра Юдина

    Новый телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным не намечен, заявили в правительстве ФРГ.

    В кабмине Германии заявили об отсутствии планов на новый телефонный разговор между Шольцем и Путиным, передает ТАСС.

    Представитель кабмина подчеркнул, что обычно о переговорах информируют после их проведения.

    Напомним, лидеры стран провели телефонные переговоры впервые за два года, инициатором стал Берлин. Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине является прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, игнорирующей интересы Москвы в сфере безопасности. Президент также подчеркнул, что Россия открыта к возобновлению переговоров. Шольц назвал правильным решение провести переговоры с Путиным.

    19 ноября 2024, 10:12 • Новости дня
    Сара Вагенкнехт потребовала починить «Северный поток – 2»
    Сара Вагенкнехт потребовала починить «Северный поток – 2»
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Новый кабинет министров Германии должен рассмотреть вопрос о ремонте и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», это необходимо для экономики страны, заявила депутат Бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт.

    Вагенкнехт заявила, что следующий кабинет министров Германии должен рассмотреть вопрос о вводе в эксплуатацию оставшейся целой трубы «Северный поток – 2», передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что подрыв трубопроводов был серьезным ударом по экономике Германии и террористическим актом против немецкой и европейской инфраструктуры.

    «Высокие цены на энергоносители – одна из главных причин нынешнего экономического кризиса», – заявила депутат.

    По ее мнению, высокие цены на энергоносители поставили под угрозу десятки тысяч рабочих мест в промышленной сфере.

    Вагенкнехт также призвала новый созыв Бундестага учредить специальный комитет для расследования подрыва «Северных потоков», так как генеральная прокуратура Германии не проявляет достаточной активности в этом вопросе.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что германская пресса сообщила о поисках соглашений с Россией для восстановления энергетических контрактов, что может означать возобновление работы газопровода.

    До этого сообщалось, что уцелевшая нитка «Северного потока» может заработать только при условии достижения политических договоренностей между Германией и Россией.

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    18 ноября 2024, 14:08 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области
    Группировка «Север» нанесла поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение нескольким украинским бригадам в ряде населенных пунктов в Курской области, что привело к значительным потерям противника, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, военнослужащие Северной группировки нанесли поражение формированиям 41-й, 44-й, 47-й, 115-й механизированных, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Леонидово, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией при поддержке артиллерийского огня нанесены удары по силам ВСУ в Сумской области. Это позволило уничтожить живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Локня и других. За сутки потери ВСУ составили 420 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая американские боевые машины Bradley и немецкие Marder.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 33 тыс. 670 военнослужащих и 213 танков. Также были уничтожены 140 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1 тыс. 175 боевых бронированных машин и почти 300 артиллерийских орудий. Уничтожены 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS, 66 станций РЭБ и 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

    Ранее группировка войск «Север» Вооруженных сил России в Курской области блокировала подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи, уничтожив более 80 националистов. Также сообщалось, что в результате атаки дрона ВСУ на служебный автомобиль в Большесолдатском районе Курской области погиб человек и несколько человек получили ранения.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    18 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    Дуда обвинил Шольца в попытках договориться с Россией о запуске «Северного потока»

    Президент Дуда заявил о возможной договоренности Германии с Россией по «Северному потоку»

    Дуда обвинил Шольца в попытках договориться с Россией о запуске «Северного потока»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Германия может «самовольно» договориться с Россией о возобновлении работы газопровода «Северный поток», заявил президент Польши Анджей Дуда.

    Президент Польши выразил сомнение в том, что разговор Шольца с Путиным был согласован с союзниками. Он полагает, что канцлер действовал самостоятельно, возможно, стремясь возобновить энергетические контракты с Россией для дальнейших закупок ресурсов, передает РИА «Новости».

    Польша долгое время выступала против этой инициативы, и Дуда подчеркнул, что страна протестовала против подобных действий на протяжении многих лет.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что германская пресса утверждает о поисках соглашений с Россией для восстановления энергетических контрактов, что может означать возобновление работы газопровода «Северный поток».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что уцелевшая нитка «Северного потока» может заработать только при условии достижения политических договоренностей между Германией и Россией.

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    18 ноября 2024, 17:04 • Новости дня
    В Белом доме ответили уклончиво на вопрос о разрешении на удары вглубь России
    В Белом доме ответили уклончиво на вопрос о разрешении на удары вглубь России
    @ Valerie Plesch/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил разрешение использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России.

    Отвечая на просьбу журналистов подтвердить соответствующую информацию, Файнер сказал, что Вашингтон неоднократно заявлял о том, что будет принимать политические решения в зависимости от ситуации на поле боя, включая обострение, «связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь российской территории с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что пока информация о разрешении для Украины на использование дальнобойного западного оружия для ударов вглубь России не является полной и точной.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    18 ноября 2024, 21:36 • Новости дня
    Россиянам пообещали рекордно теплый ноябрь

    Вильфанд сообщил о прогнозе рекордно высоких температур в ноябре по всей России

    Россиянам пообещали рекордно теплый ноябрь
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории России в ноябре ожидаются аномально высокие температуры, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    По словам Вильфанда, это связано с переносом воздушных масс из Атлантики, что обусловлено изменениями циркуляции воздуха из-за глобального потепления, передает ТАСС. Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что для европейской части России температура будет на 4-5 градусов выше нормы.

    Вильфанд сообщил, что на востоке Уральского федерального округа температура превышает норму на 15-16 градусов. Подобная тенденция, по его словам, прогнозируется в Сибири и западных районах Якутии, где температура может превысить норму на 16–20 градусов. На Урале и в Свердловской области температура будет около нулевой отметки. Аналогичные аномалии ожидаются в Тюменской и Курганской областях, где температура останется положительной всю рабочую неделю.

    Ночная температура в Алтайском крае в начале недели составит минус 3–6 градусов, днем будет около нуля, добавил Вильфанд. В Томской и Новосибирской областях ситуация схожа. Понижение температуры до минус 12 градусов ночью и минус 7–10 градусов днем ожидается лишь к концу недели.

    Ранее Вильфанд сообщил о скором таянии снега в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском округах. Он также предсказал объявление 2024 года самым жарким в истории.

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    19 ноября 2024, 01:20 • Новости дня
    Шольц назвал правильным решением звонок Путину

    Шольц назвал правильным решение провести переговоры с Путиным

    Шольц назвал правильным решением звонок Путину
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с президентом России Владимиром Путиным – правильное решение, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц в ходе пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро заявил о необходимости «действовать и говорить». «Это было и остается правильным – разговаривать сейчас с российским президентом», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    Шольц подчеркнул, что Европа должна сохранять возможность донести до Москвы свои взгляды и цели, несмотря на отсутствие изменений в позиции самого Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Шольц провели телефонные переговоры впервые за два года, инициатором стал Берлин. Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине является прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, игнорирующей интересы Москвы в сфере безопасности. Президент также подчеркнул, что Россия открыта к возобновлению переговоров.

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    18 ноября 2024, 14:39 • Новости дня
    Дуда обвинил Шольца в попытке восстановить связи с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Польши Анджей Дуда выразил обеспокоенность по поводу телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным, предполагая, что это может быть попыткой восстановления прежних экономических и энергетических связей, включая работу газопровода «Северный поток».

    В ходе выступления перед вылетом в Иорданию, которое транслировал телеканал TVP Info, Дуда подверг сомнению, согласовывал ли Шольц свои действия с союзниками, передает ТАСС. Он отметил, что германская пресса утверждает о поисках соглашений с Россией для восстановления энергетических контрактов, что может означать возобновление работы газопровода «Северный поток».

    «У вас нет такого впечатления, что это было некой попыткой поиска возврата к прежним отношениям с Россией?» – задал вопрос польский лидер.

    Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры впервые за два года, инициатором беседы выступил Берлин. Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что Шольц фактически унизил главу киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что ничего не обсуждал за спиной Украины в разговоре с Путиным.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, «когда позволит контекст».

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    18 ноября 2024, 14:31 • Новости дня
    Германия оставила без изменений решение о поставках Taurus Украине

    Кабмин Германии подтвердил неизменность решения Шольца по ракетам Taurus

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Германии подтвердило, что одобрение США ударов по России не изменит решение канцлера Олафа Шольца не поставлять Украине ракеты Taurus.

    Правительство Германии подтвердило, что одобрение президентом США Джо Байденом нанесения ударов американским дальнобойным оружием по территории России не изменит позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу поставок крылатых ракет Taurus Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя кабмина Германии Вольфганга Бюхнера на брифинге для журналистов.

    Бюхнер подчеркнул: «Да, правительство ФРГ было об этом проинформировано, и нет, это не влияет на решение канцлера не поставлять Taurus». Это заявление стало ответом на вопрос журналистов о возможных изменениях в политике Германии после одобрения США ударов по России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по информации СМИ, США разрешили использовать ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области, Париж и Лондон также дали разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России.

    Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла о необходимости поставки Украине Taurus, однако канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия не намерена изменять свою позицию по данному вопросу.

    Напомним, президент России Владимир Путин выразил надежду, что Запад воспринял предупреждение о том, что дальнобойные удары вглубь России означают прямое участие НАТО в военных действиях против РФ, и подчеркнул необходимость ответных мер.

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    18 ноября 2024, 18:27 • Новости дня
    Путин пригласил абхазского лидера на празднование 80-летия Победы

    Путин пригласил абхазского лидера Бжанию на празднование 80-летия Победы в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил главу Абхазии Аслана Бжанию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет 9 мая следующего года.

    Об этом сообщили в пресс-службе абхазского президента, передает ТАСС. В сообщении говорится, что Путин направил приглашение в адрес Бжании. Мероприятие, на которое приглашен абхазский лидер, будет посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и состоится 9 мая 2025 года.

    Ранее Путин пригласил монгольского коллегу Ухнаагийна Хурэлсуха на празднование 80-летнего юбилея Победы в Москве, а до этого российский президент пригласил вьетнамского коллегу То Лама на это же мероприятие.

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    18 ноября 2024, 14:45 • Новости дня
    Минобороны Германии: У Киева нет дальнобойного оружия из Берлина

    Минобороны ФРГ заявило об отсутствии дальнобойного оружия в поставках Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В поставках вооружений Киеву отсутствует дальнобойное оружие, заявила представитель Минобороны Германии Натали Еннинг.

    «Все поставленные нами вооружения не подпадают под категорию дальнобойного оружия», – сказала она, сообщает ТАСС.

    Это заявление прозвучало в ответ на вопросы о характере предоставляемой Украине военной поддержки.

    Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что она поддержала решение США одобрить удары ракетами ATACMS по территории России, несмотря на разногласия с канцлером Олафом Шольцем, подчеркнув важность соблюдения международного права.

    Правительство Германии подтвердило, что одобрение США ударов по России не изменит решение канцлера Олафа Шольца не поставлять Украине ракеты Taurus.

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    18 ноября 2024, 21:00 • Новости дня
    Эксперт: Эффективность немецких «мини-таурусов» вызывает большие сомнения
    Эксперт: Эффективность немецких «мини-таурусов» вызывает большие сомнения
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Правительство ФРГ дает высокую оценку эффективности дронов Helsing, однако данных об их применении в условиях реальных боевых действий до сих пор нет. Вполне возможно, что они не соответствуют заявленным стандартам, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере БПЛА Денис Федутинов. Ранее стало известно о готовности ФРГ предоставить ВСУ ударные дроны Helsing, которые называют «мини-таурусами».

    «Можно усомниться во многих положениях хвалебных отзывов о продукции компании Helsing. Пишут, что это высокотехнологичное изделие имеет более низкую стоимость по сравнению с имеющимися на рынке аналогами. Вполне возможно, что эта информация несколько преувеличена», – сказал эксперт в области БПЛА Денис Федутинов.

    «Об указанных технических возможностях нового БПЛА, включая способность к эксплуатации в условиях противодействия, мы знаем исключительно со слов представителей германских властей, заинтересованных в протекции своей промышленности. Каких-либо подтверждений их слов в настоящий момент не имеется», – говорит он.

    «Однако пренебрежительно относиться к заявлениям немецкой стороны также не стоит. Любое изделие военного назначения, поставляемое нашему противнику, работает против бойцов Вооруженных сил России, и каждый фактор усиления нашего противника, безусловно, стоит принимать во внимание», – полагает собеседник.

    «В целом можно отметить, что Германия использует текущий российско-украинский конфликт как некий трамплин, который призван обеспечить ускоренное развитие отдельных сегментов немецкой оборонной промышленности, включая беспилотные системы», – заключил Федутинов.

    Ранее стало известно о готовности ФРГ предоставить ВСУ ударные дроны Helsing. Как сообщает Bild, в общем счете Берлин намерен передать около 4 тыс. беспилотников. Данные БПЛА оснащены искусственным интеллектом. В военной среде их прозвали «мини-таурусами» за высокую эффективность и точность стрельбы.

    Отмечается, что аппараты в значительной степени неуязвимы для GPS-глушителей и других средств радиоэлектронной борьбы. Они способны достигать цели даже при неблагоприятных погодных условиях или в районах бомбардировок. Подчеркивается, что их результативность превосходит показатели обычных ударных дронов.

    Кроме того, Helsing обладают большой дальностью полета, в четыре раза превышающую возможности обычных беспилотников-камикадзе, находящихся на вооружении ВСУ. Издание пишет, что в случае осуществления поставок данные аппараты способны совершить «революцию на поле боя».

    При этом несколько «мини-таурусов» уже проходят «доработку в реальных условиях эксплуатации на востоке Украины». Планируется, что с декабря ВСУ будут ежемесячно получать несколько сотен беспилотников. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, аппараты будут применяться против командных пунктов и объектов материально-технического обеспечения.

    Однако, по сообщению издание Spiegel, речь может идти о более простых беспилотниках AQ100 Bayonet. Они способны доставлять к цели около 4,5 кг взрывчатки, а их закупка будет финансироваться из средств, выделенных правительством ФРГ на помощь Украине.

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    18 ноября 2024, 15:07 • Новости дня
    Песков назвал опасным и безрассудным решение США об ударах вглубь России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия является опасным и безрассудным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, это качественно повышает уровень вовлеченности США в конфликт, передает ТАСС.

    «Действительно, это решение безрассудное, опасное, направленное на качественное изменение, качественное повышение уровня вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт», – сказал представитель Кремля.

    Песков подчеркнул, что решение Вашингтона об ударах вглубь России не останется безответным. Он напомнил, что позиция России была ранее четко сформулирована президентом Владимиром Путиным в Петербурге. Она известна западным странам, поставляющим вооружения, отметил пресс-секретарь российского лидера.

    «Эта позиция хорошо понятна и известна на Западе – тем странам, которые поставляют эти вооружения. Пойдут ли, пошли ли они на такой безрассудный и потенциально опасный шаг по новому витку эскалации напряженности вокруг конфликта, мы с вами увидим», – сказал он.

    Ранее правительство Германии подтвердило, что одобрение США ударов вглубь России не изменит решение канцлера Олафа Шольца не поставлять Украине ракеты Taurus. Кремль заявил о новом витке напряженности из-за разрешения США на удары ATACMS вглубь России. До этого Песков обвинил администрацию США во главе с Джо Байденом в намеренном обострении украинского конфликта и провокациях против РФ.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    18 ноября 2024, 21:54 • Новости дня
    Москва передала в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в понедельник передала Международному суду ООН материалы, обвиняющие Украину в геноциде в Донбассе, сообщил российский МИД.

    Это стало частью межгосударственного разбирательства, начатого Украиной в феврале 2022 года, сообщили в МИД России, передает ТАСС. Киев обвиняет Москву в злоупотреблении Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года и стремится остановить специальную военную операцию России.

    «Россия продолжит прилагать все усилия, чтобы преступный киевский режим был привлечен к международной ответственности за совершенные им зверства против народа Донбасса», – отметили в дипведомстве.

    Ранее замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов заявил, что власти Украины устроили настоящий геноцид русскоязычного населения, поэтому Россия была вынуждена была начать СВО. Сообщалось, что с 2014 года по июль 2023 год Следственный комитет России возбудил 3 тыс. 286 уголовных дел по преступлениям Киева против мирного населения Донбасса и Украины.

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    18 ноября 2024, 18:36 • Новости дня
    Умер художник Чесноков-Ладыженский

    Художник Чесноков-Ладыженский умер в возрасте 70 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский, чьи работы представлены в Третьяковской галерее, умер 17 ноября на 71-м году жизни, об этом сообщила его супруга Елена Ржевская.

    В публикации в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России) Ржевская отметила, что ее супруг продолжал работать до последнего дня, а в галерее современного искусства Bagratuni Art Gallery проходит крупнейшая выставка его работ, приуроченная к его 70-летию, передает РИА «Новости».

    Ржевская уточнила, что дата и место прощания и похорон будут объявлены позже.

    Сергей Чесноков-Ладыженский родился в 1954 году в Москве. Он был членом Творческого союза художников России и участвовал в многочисленных выставках как в России, так и за рубежом. Его картины хранятся в нескольких значимых музеях, включая Государственную Третьяковскую галерею и Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени Эрьзи, а также в частных коллекциях в Австрии, Венгрии, Германии и Италии.

    Ранее французский композитор Шарль Дюмон, известный по работе с Эдит Пиаф и Барбарой Стрейзанд, ушел из жизни в возрасте 95 лет в своем доме.

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    18 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Песков заявил о наличии механизмов для диалога Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о наличии механизмов для организации диалога между Владимиром Путиным и избранным американским лидером Дональдом Трампом, однако запрос от США пока не поступал.

    Песков отметил, что при наличии политической воли эти механизмы могут быть задействованы «легко и оперативно», передает ТАСС.

    «Есть помощники. Механизмы для диалога имеются и при наличии политической воли они легко и оперативно могут быть задействованы», – сказал представитель Кремля.

    Песков уточнил, что реализация такого диалога возможна через помощников. Однако на данный момент реальная подготовка телефонного разговора не ведется, так как запросов от американской стороны пока не поступало. На вопрос о наличии запроса и начале подготовки Песков ответил отрицательно: «Нет, пока нет».

    Ранее Песков заявил о возможности возобновления диалога с США после избрания Трампа, а также отметил, что во время первого президентского срока Трампа было трудно представить текущее состояние российско-американских отношений, несмотря на все сложности того периода.

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    Неизвестные «перерезали» телекоммуникационный кабель между Литвой и Швецией
    В России начали серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва

    Россия нашла против США силовой прием в ядерной энергетике

    Обогащенный уран, необходимый в качестве топлива для атомных электростанций, теперь будет поставляться из России в США в особом порядке. Фактически Москва ввела против Вашингтона ответные энергетические санкции. Однако происходящее имеет не только энергетическое и экономическое, но и чисто политическое измерение. О чем идет речь? Подробности

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    Трамп приготовил для конфликта на Украине «Авраамский подход»

    Американские СМИ назвали возможного кандидата на пост спецпосланника США по Украине. Данный пост может занять личный юрист Дональда Трампа, уроженец Москвы Борис Эпштейн. По оценкам экспертов, эта кандидатура может свидетельствовать о серьезных намерениях республиканца урегулировать текущий конфликт, а также о его приверженности «Авраамскому подходу» в решении международных противоречий. В чем он заключается? Подробности

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    Украина проиграла Мариуполю в привлекательности

    Треть жителей Мариуполя, которые в 2022 году выехали на территорию Украины, вернулись обратно. Как признают на самой Украине, у «внутренне перемещенных лиц» не было возможностей найти себе жилье и обустроиться. Эксперты констатируют, что Украина не может предложить адекватные социально-экономические условия, а местная пропаганда об «ужасах» жизни в России дала обратный эффект. Подробности

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    Ссора с Россией заставляет ЕС предать интересы Франции ради Германии

    Евросоюз пытается купировать далеко идущие последствия разрыва экономических связей с Россией. Ради этого Брюссель готов заключить эпохальное торговое соглашение с Латинской Америкой. О чем идет речь – и почему новый договор окажется в интересах Германии, но в итоге погубит целую отрасль французской экономики? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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