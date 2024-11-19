Атомпром предложил включить малые АЭС в рынок углеродных единиц

Лион заявила, что малые атомные станции могут рассматриваться как участники рынка углеродных единиц. По ее словам, такое решение направлено на существенное повышение вклада атомной энергетики в снижение углеродной нагрузки и достижение климатических целей.

Полина Лион отметила, что Россия стала одной из первых стран, включивших атомную энергетику в свою «зеленую таксономию». Это классификация видов бизнеса, направленного на заботу об экологии и ответственного использования ресурсов.

В России также появились «атомные сертификаты» как бизнес-инструмент для сокращения углеродного следа. Уже три российские АЭС и четыре ветропарка «Росатома» прошли процедуру квалификации для выдачи таких сертификатов. Это вызвало интерес и в частном секторе, который стремится компенсировать свой углеродный след, приобретая атомные сертификаты, чтобы перекрыть чистым атомом свой углеродный след.

Лион также отметила, что включение атомной энергетики в «зеленую таксономию» и создание рынка «атомных сертификатов» являются этапами развития климатической инфраструктуры, необходимыми для достижения национальных целей декарбонизации.

Она добавила, что климатическая повестка включает не только дискуссии, но и углеродные рынки, климатическую отчетность, различные зеленые инструменты и финансирование.