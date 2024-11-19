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Атомпром предложил включить малые АЭС в рынок углеродных единиц
Атомные станции малой мощности могут стать участниками рынка зеленой сертификации, что позволит снизить углеродную нагрузку и достигнуть целей декарбонизации, заявила директор департамента по устойчивому развитию госкорпорации «Росатом» Полина Лион в ходе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Лион заявила, что малые атомные станции могут рассматриваться как участники рынка углеродных единиц. По ее словам, такое решение направлено на существенное повышение вклада атомной энергетики в снижение углеродной нагрузки и достижение климатических целей.
Полина Лион отметила, что Россия стала одной из первых стран, включивших атомную энергетику в свою «зеленую таксономию». Это классификация видов бизнеса, направленного на заботу об экологии и ответственного использования ресурсов.
В России также появились «атомные сертификаты» как бизнес-инструмент для сокращения углеродного следа. Уже три российские АЭС и четыре ветропарка «Росатома» прошли процедуру квалификации для выдачи таких сертификатов. Это вызвало интерес и в частном секторе, который стремится компенсировать свой углеродный след, приобретая атомные сертификаты, чтобы перекрыть чистым атомом свой углеродный след.
Лион также отметила, что включение атомной энергетики в «зеленую таксономию» и создание рынка «атомных сертификатов» являются этапами развития климатической инфраструктуры, необходимыми для достижения национальных целей декарбонизации.
Она добавила, что климатическая повестка включает не только дискуссии, но и углеродные рынки, климатическую отчетность, различные зеленые инструменты и финансирование.