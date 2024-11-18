Депутат Рады: Шольц унизил Зеленского после разговора с Путиным

Депутат Рады Дубинский: Шольц унизил Зеленского после разговора с Путиным

Tекст: Дмитрий Зубарев

Канцлер Германии Олаф Шольц, по мнению оппозиционного депутата Верховной рады Александра Дубинского, «элегантно мокнул» президента Украины Владимира Зеленского заявлением о том, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным ничего не обсуждал за спиной Украины.

Как передает ТАСС, Дубинский отметил, что, несмотря на утверждения Шольца, пресс-релизы свидетельствуют о том, что лидеры все же обсуждали тему Украины, в частности подходы к завершению конфликта.

Дубинский также отметил, что если Зеленский является «недоговороспособным» из-за неспособности принимать самостоятельные решения, то переговоры будут вестись за его спиной. Он выразил мнение, что маятник мощности «пошел в другую сторону», что, по его мнению, свидетельствует о том, что Украина может остаться в стороне от ключевых переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц настаивал в разговоре с президентом России Владимиром Путиным на необходимости начала переговоров с Украиной для достижения мира и выразил поддержку Киеву. Шольц после разговора с Путиным не увидел изменений в позиции России. Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток.