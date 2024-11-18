Ситуация совершенно не меняется от того, на сто километров летят западные ракеты или на сто один. И все, кому надо, это понимают. И те, кто собирается палить, и те, кто собирается на это как-то отвечать.0 комментариев
Пашинян решил отправить в отставку ряд высокопоставленных чиновников Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил отправить в отставку ряд высокопоставленных чиновников из-за «системных причин», следует из обращения главы армянского правительства.
Пашинян подтвердил информацию о своей просьбе к ряду высокопоставленных чиновников уйти в отставку. Он заявил, что причины такого решения носят системный характер и не связаны с личными мотивами. В своем обращении Пашинян отметил, что ценит вклад этих чиновников в развитие государственности и выразил благодарность за их понимание. передает ТАСС.
Армянские СМИ сообщили, что в отставку уйдут несколько ключевых фигур правительства. Среди них министр внутренних дел Ваге Казарян, глава Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян, руководитель Следственного комитета Аргишти Кярамян, глава Комитета госдоходов Рустам Бадасян и министр территориального управления Гнел Саносян.
Согласно сообщениям, изменения в правительстве вызваны необходимостью реформирования и улучшения работы государственных структур. Пашинян намерен продолжать преобразования, которые начались после его прихода к власти.
Ранее Пашинян заявил, что коллективное подсознание армянского общества носит антигосударственный характер, что связано с длительным периодом колониального прошлого.