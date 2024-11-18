Пашинян решил отправить в отставку ряд высокопоставленных чиновников Армении

Tекст: Вера Басилая

Пашинян подтвердил информацию о своей просьбе к ряду высокопоставленных чиновников уйти в отставку. Он заявил, что причины такого решения носят системный характер и не связаны с личными мотивами. В своем обращении Пашинян отметил, что ценит вклад этих чиновников в развитие государственности и выразил благодарность за их понимание. передает ТАСС.

Армянские СМИ сообщили, что в отставку уйдут несколько ключевых фигур правительства. Среди них министр внутренних дел Ваге Казарян, глава Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян, руководитель Следственного комитета Аргишти Кярамян, глава Комитета госдоходов Рустам Бадасян и министр территориального управления Гнел Саносян.

Согласно сообщениям, изменения в правительстве вызваны необходимостью реформирования и улучшения работы государственных структур. Пашинян намерен продолжать преобразования, которые начались после его прихода к власти.

Ранее Пашинян заявил, что коллективное подсознание армянского общества носит антигосударственный характер, что связано с длительным периодом колониального прошлого.