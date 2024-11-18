Вильфанд сообщил о скором таянии снега в четырех округах России

  • Новость часаAxios рассказал подробности решения США по ударам ракетами ATACMS вглубь России
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    Трамп приготовил для конфликта на Украине «Авраамский подход»
    Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS
    Писториус заявил, что ракеты Taurus не изменили бы ситуацию на Украине
    Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин
    Франция и Британия разрешили удары вглубь России ракетами Storm Shadow
    США не стали комментировать сообщения о согласии на удары ATACMS вглубь России
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить американскими ракетами вглубь России
    В котле в Курской области ликвидированы более 80 украинских военных
    Си Цзиньпин обозначил четыре красных линии в отношениях Китая и США
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Споры среди своих не должны работать на противника

    Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от методов манипуляции врага массовым сознанием.

    16 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В личности адмирала Колчака нет ничего «неоднозначного»

    16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России в 1918–1920 годах, полярный исследователь, ученый-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное – человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера: быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

    177 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    17 комментариев
    18 ноября 2024, 07:32 • Новости дня

    Вильфанд сообщил о скором таянии снега в четырех округах России

    Снег растает в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском округах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четыре федеральных округа России останутся без снега к концу недели из-за потепления, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Четыре федеральных округа России останутся без снега к концу текущей недели, передает ТАСС. Вильфанд сообщил, что Центральный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа ожидают потепление, которое приведет к таянию снега. Он подчеркнул, что в этих регионах будут выпадать осадки, но при положительных температурах снег не удержится.

    Метеоролог уточнил, что в Центральном федеральном округе температуры к концу недели могут приблизиться к нулю и даже опуститься ниже. Однако это не гарантирует сохранение снежного покрова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Центральной России к концу недели ожидается месячная норма осадков. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за 80 лет.

    17 ноября 2024, 21:22 • Новости дня
    Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS

    The New York Times: Байден одобрил использование ракет ATACMS для ударов вглубь России

    Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    США впервые разрешили в рамках конфликта на Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области, сообщает американская газета The New York Times.

    По оценкам New York Times, такое решение было принято на фоне якобы ввода северокорейских военных в бой против украинских сил в Курской области. Байден, используя последние два месяца на посту президента, пошел на значительное изменение политики США, разрешив применение ракет ATACMS для поддержки украинских войск, отмечает NYT.

    Некоторые американские официальные лица опасаются, что такие действия могут спровоцировать ответную реакцию со стороны России, однако другие считают эти опасения преувеличенными. Решение Байдена также связано с желанием послать сигнал Северной Корее о том, что их войска уязвимы.

    До этого момента Байден разрешал использовать на Украине системы HIMARS с ограниченной дальностью около 80 км для защиты Харькова. Украинский президент Владимир Зеленский давно добивался разрешения на использование дальнобойных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва будет рассматривать разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией.

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    17 ноября 2024, 12:37 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный высокоточный удар по объектам энергетики Украины
    Российские войска нанесли массированный высокоточный удар по объектам энергетики Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, используя высокоточные средства поражения, сообщило Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в результате атаки, проведенной с помощью высокоточных средств большой дальности, все заданные цели были поражены.

    В Минобороны отметили, что на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» атаковали украинские формирования, в результате чего потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и несколько единиц техники, в том числе гаубица Д-30.

    В ходе операции на Харьковском и Луганском направлениях российские войска улучшили тактическое положение, нанеся значительный ущерб противнику. Потери Украины составили свыше 470 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки и бронетехнику.

    Подразделения группировки «Юг» также продвинулись вперед, уничтожив несколько единиц украинской техники и более 520 военнослужащих в районах Донецкой народной республики, уточнили в пресс-службе.

    Кроме того, российская морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря. С начала конфликта было уничтожено более 36 000 беспилотных аппаратов и значительное количество другой военной техники и вооружений Украины.

    Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об остановке электротранспорта из-за перебоев с электроснабжением в некоторых районах города. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о масштабных повреждениях объектов энергосистемы Украины, что усугубляет энергетический кризис в стране. Украина тянет за собой в энергетическую яму всю Европу.

    В воскресенье в Минобороны сообщили, что в ночь на воскресенье в акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    17 ноября 2024, 11:54 • Новости дня
    Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин скончался в возрасте 57 лет

    Стало известно о смерти экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина

    Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин скончался в возрасте 57 лет
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин скончался в возрасте 57 лет, о чем сообщила его жена.

    Как сообщает «КП», скончался Владимир Левкин, экс-солист группы «На-На». Ему было 57 лет. О его смерти сообщила в своем блоге жена, написав: «Лети, мое солнышко…».

    Владимир Левкин стал известен благодаря участию в популярной в 90-е годы группе «На-На», однако позже он покинул коллектив, что стало началом трудного периода в его жизни. После ухода из группы Левкин столкнулся со сложностями в сольной карьере.

    В жизни артиста было много испытаний, включая борьбу с онкологическим заболеванием, которое он успешно преодолел два года назад. Несмотря на здоровье и возраст, Левкин вел активный образ жизни, активно занимался спортом и посещал мероприятия. Причина смерти пока не известна.

    Валерий Левкин, родившийся 6 июня 1967 года в Москве, провел часть своего детства в Потсдаме, где его отец служил. Там он начал заниматься музыкой, посещая музыкальную школу и играя на баяне, передает ТАСС. По возвращении в Москву в конце 1970-х годов Левкин освоил игру на гитаре.

    После окончания школы Левкин поступил в Московский энергетический институт, но вскоре был призван в армию, где служил на Северном флоте. Здесь он активно участвовал в флотской самодеятельности, будучи солистом и гитаристом ансамбля «Горизонт». В 1989 году он стал солистом и ритм-гитаристом группы «На-на», которая в начале 1990-х годов достигла большой популярности в России. В 1998 году Левкин покинул группу и начал сольную карьеру.

    В 1999 году Левкин выпустил свой первый сольный альбом «Если это любовь» и позднее продолжил выпускать музыкальные проекты. Помимо музыкальной карьеры, он вел телевизионные программы и участвовал в различных шоу. В 2024 году он снялся в 12-серийной детективной мелодраме «Гид и большие соблазны».

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    17 ноября 2024, 22:39 • Новости дня
    Франция и Британия разрешили удары вглубь России ракетами Storm Shadow

    Figaro сообщила о согласии Франции и Британии на удары вглубь России ракетами Storm Shadow

    Франция и Британия разрешили удары вглубь России ракетами Storm Shadow
    @ Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Париж и Лондон в рамках конфликта на Украине дали разрешение на удары вглубь территории России дальнобойным оружием, пишет Figaro.

    Как указывает Figaro, речь идет об англо-французских ракетах SCALP/Storm Shadow, передает ТАСС.

    Напомним, New York Times сообщала, что США также разрешили наносить удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

    По данным Reuters, Киев собрался нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни. В сентябре президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские военные не смогут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, для этого потребуется привлечение военных специалистов НАТО. Это будет означать «изменение самой сути конфликта» и прямое участие стран НАТО в войне против России.



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    17 ноября 2024, 22:57 • Новости дня
    Политолог объяснил разрешение Байдена бить ракетами ATACMS по Курской области

    Лукьянов: Разрешением бить ракетами ATACMS вглубь России Байден хочет повлиять на политику Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден, дав согласие на удары вглубь территории России американским дальнобойным оружием, пытается повлиять на будущую политику администрации Дональда Трампа, заявил политолог Федор Лукьянов. Также он прокомментировал сообщения о том, что Франция и Великобритания разрешили Киеву удары вглубь России ракетами Storm Shadow.

    Комментируя сообщения о решении Байдена, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил в Telegram: «Дедушка старый – ему все равно. Точнее наоборот – ему не все равно. Ему надо максимально осложнить шансы на изменение политики следующим Белым домом. Даже если он захочет».

    В связи с сообщениями о решении Франции и Великобритании последовать примеру США Лукьянов отметил, что «намечается знатная эскалация».

    Напомним, New York Times сообщила, что Байден впервые разрешил Киеву удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по российским и северокорейским войскам в Курской области. По данным Figaro, Франция и Великобритания также разрешили Киеву удары вглубь России англо-французскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. Reuters заявило о планах Киева нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни.

    Москва подчеркивала, что украинские военные не способны сами применять западные дальнобойные системы, задействование этих вооружений будет означать войну стран НАТО с Россией.

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    17 ноября 2024, 09:43 • Новости дня
    Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска перед саммитом G20

    Розангела да Силва пошутила и оскорбила Маска во время выступления в Рио

    Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска перед саммитом G20
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая леди Бразилии Розангела да Силва оскорбила Илона Маска на мероприятии в Рио-де-Жанейро, комментируя звук, напоминающий корабельный гудок, что произошло накануне саммита G20.

    Как сообщает G1, первая леди Бразилии Розангела да Силва выступила 16 ноября с речью на мероприятии в преддверии саммита G20 в Рио-де-Жанейро. Основной темой ее выступления стала необходимость регулирования социальных сетей, передает РИА «Новости».

    Во время выступления раздался звук, напоминающий корабельный гудок, что вызвало неожиданную реакцию первой леди. На видео, опубликованном порталом G1, видно, как Розангела да Силва шутит, приседая: «Я думаю, это Илон Маск!» Затем она добавила: «Я тебя даже не боюсь… Пошел ты, Илон Маск!»

    Илон Маск, в свою очередь, отреагировал на это видео в социальной сети X. Он ответил на произошедшее лаконичным акронимом LOL, что расшифровывается как «laughing out loud» или «смеюсь во весь голос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро и возглавит российскую делегацию по поручению президента Владимира Путина. Газета ВЗГЛЯД также сообщала о попытках политизировать повестку саммита G20 в Бразилии.

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    17 ноября 2024, 11:09 • Новости дня
    По факту распространения призывов к терроризму среди студентов в Москве завели уголовное дело
    По факту распространения призывов к терроризму среди студентов в Москве завели уголовное дело
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве следственные органы начали расследование после появления видео с предполагаемыми призывами к террористической деятельности в одном из столичных вузов.

    Как передает Telegram-канал СК, следственные органы ГСУ СК России по Москве возбудили уголовное дело по факту видеозаписи, на которой слышны противоправные лозунги. Видео, снятое в одном из учебных заведений столицы, привело к обвинению по статье 205.2 УК РФ, подразумевающей публичные призывы к террористической деятельности.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю московского ГСУ СК представить доклад об установленных обстоятельствах и результатах исследований. Ход расследования контролируется центральным аппаратом СК России.

    Московский финансово-юридический университет заявил, что устроил внутреннюю проверку из-за информации о митинге с лозунгами, призывающими к межнациональной розни. Руководство вуза заверило, что видео не имеет отношения к университету и снято вне его территории, но на фото замечено использование флага вуза. Виновники шествия будут отчислены и переданы правоохранительным органам.

    Университет сотрудничает с полицией и следственными органами для выяснения всех обстоятельств. Руководство призывает к уважению и отказу от ненависти, подчеркивая стремление к сохранению многокультурного и всеобъемлющего учебного процесса.

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    17 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Песков рассказал о тональности разговора Путина и Шольца
    Песков рассказал о тональности разговора Путина и Шольца
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что тональность телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем была деловой.

    Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале, отметил, что стороны изложили свои позиции, что способствовало конструктивной беседе.

    Песков отметил, что разговор состоялся в момент, когда сложились подходящие условия для возобновления диалога, подчеркнув, что «ситуация имеет свою диалектику развития». Он добавил, что политическая воля на возобновление диалога приветствуется, особенно потому, что Путин открыт для обсуждений.

    По его словам, Путин говорил на русском языке через переводчика, несмотря на знание немецкого языка. Песков подтвердил, что «на русском, конечно, через переводчика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что понять позицию президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию можно, только обсудив этот вопрос напрямую с ним. В Кремле сообщили, что телефонный разговор между Путиным и Шольцем длился один час. Президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование после звонка Шольца Путину. Германский политолог Александр Рар сказал, что то, что телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца состоялся, уже большая удача, однако для урегулирования конфликта на Украине предстоит еще многое сделать.

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    18 ноября 2024, 06:40 • Новости дня
    Axios рассказал подробности решения США по ударам ракетами ATACMS вглубь России

    Axios сообщил о получении Киевом информации относительно решения Байдена по ударам ракетами ATACMS вглубь России

    Axios рассказал подробности решения США по ударам ракетами ATACMS вглубь России
    @ Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон около трех дней назад проинформировал Киев о разрешении применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, пишет Axios со ссылкой на источник.

    Источник Axios сообщил, что «информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что речь идет о ракетах ATACMS, которые доступны для применения только против Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Вашингтон разрешил в рамках конфликта на Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области. Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя эту информацию, заявил, что «такие вещи не анонсируют». Однако, по данным СМИ, Киев рассчитывает, что удары вглубь России дальнобойным оружием будут нанесены в ближайшие дни. Сами США не стали комментировать сообщения о согласии на удары ATACMS вглубь России.

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    17 ноября 2024, 11:06 • Новости дня
    Определилась победительница конкурса «Мисс Вселенная – 2024»

    Победительницей конкурса «Мисс Вселенная – 2024» стала Виктория Кьер из Дании

    Определилась победительница конкурса «Мисс Вселенная – 2024»
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Виктория Кьер, представительница Дании, завоевала титул «Мисс Вселенная – 2024», сообщили СМИ.

    Как передает Telemundo, финал конкурса состоялся 16 ноября в Мехико, где участвовали более 120 девушек из разных стран, передает РИА «Новости».

    Виктории недавно исполнился 21 год. Она родилась в коммуне Грибсков в Дании, но сейчас проживает в Копенгагене. Кьер получила высшее образование в области бизнеса и маркетинга и работает в ювелирной индустрии, специализируясь на продаже бриллиантов.

    Россия на конкурсе «Мисс Вселенная» была представлена Валентиной Алексеевой, победительницей национального конкурса «Мисс Россия – 2024». Алексеева вошла в топ-12 участниц, соперничая с представительницами Боливии, Мексики, Венесуэлы и других стран.

    В октябре стало известно, что Валентина Алексеева, 18-летняя уроженка Чувашии, одержала победу на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия – 2024».

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    17 ноября 2024, 15:43 • Новости дня
    Шольц после разговора с Путиным не увидел изменений в позиции России
    Шольц после разговора с Путиным не увидел изменений в позиции России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц отметил важность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, но выразил разочарование отсутствием изменений в позиции Москвы по Украине.

    Шольц охарактеризовал свой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным как важный и подробный, передает ТАСС. Однако он отметил, что не заметил никаких изменений в позиции Москвы по поводу событий на Украине. Шольц подчеркнул, что в ходе разговора с Путиным дал понять, что западная поддержка Киева не ослабнет.

    Шольц, выступая перед журналистами в Берлине перед отъездом в Бразилию на саммит Группы двадцати, заявил, что разговор был важным, но не давал поводов ожидать изменения во взглядах российского президента. Он отметил, что это не является хорошей новостью.

    Канцлер добавил, что, по его мнению, было бы неправильно, если бы переговоры между американским и российским президентами состоялись без участия главы правительства одной из ведущих европейских стран. Шольц подчеркнул, что в Германии есть те, кто поддерживает такую идею, но он не относится к их числу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что понять позицию президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию можно, только обсудив этот вопрос напрямую с ним. В Кремле сообщили, что телефонный разговор между Путиным и Шольцем длился один час. Президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование после звонка Шольца Путину. Германский политолог Александр Рар сказал, что то, что телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца состоялся, уже большая удача, однако для урегулирования конфликта на Украине предстоит еще многое сделать.

    Коментарии (45)
    17 ноября 2024, 18:20 • Новости дня
    При попытке прорыва из котла в Курской области ликвидированы более 80 украинских военных
    При попытке прорыва из котла в Курской области ликвидированы более 80 украинских военных
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе действий группировки войск «Север» Вооруженных сил России в Курской области были блокированы подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи, более 80 националистов уничтожено, сообщили в Минобороны России.

    Группировка войск «Север» Вооруженных сил РФ успешно блокировала подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи на территории Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Ранним утром украинские силы попытались вырваться из окружения группами по 15-20 человек.

    Противник был остановлен благодаря эффективным огневым действиям, в результате чего более 80 украинских военных были уничтожены, около 40 получили ранения. Некоторых из раненых оставили их сослуживцы. Также в плен попали 24 украинских бойца.

    Операция по зачистке района продолжается, целью которой является ликвидация оставшегося противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России продолжали наносить удары по подразделениям ВСУ на территории Курской области, в результате чего за сутки украинская сторона потеряла 320 военнослужащих и боевую технику, также в плен сдались пять человек.

    Коментарии (11)
    17 ноября 2024, 09:28 • Новости дня
    Стало известно об элитной недвижимости Блиновской в Дубае

    Суд признал Блиновскую банкротом, но у нее осталась элитная недвижимость в Дубае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Елена Блиновская, признанная банкротом в России, владеет элитной недвижимостью в популярных районах Дубая, таких как Dubai Hills и Marina Shores, согласно регистрационным документам эмирата.

    Как передает РИА «Новости», Елена Блиновская, получившая прозвище «королева марафонов», была признана банкротом московским судом, который открыл процесс реализации ее имущества. Тем не менее, согласно регистрационным документам эмирата Дубай, она владеет недвижимостью в элитных районах города.

    Документы свидетельствуют, что Блиновская владеет недвижимостью в Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba. В этих районах находятся дома с апартаментами, виллы и пентхаусы. Например, в популярном среди эмигрантов районе Dubai Hills стоимость апартаментов начинается от 24,4 млн рублей, а вилл от 89,6 млн рублей.

    Также Блиновская владеет недвижимостью в элитном жилом комплексе Marina Shores в прибрежном районе Dubai Marina. Здесь предлагаются апартаменты с площадью до 243 кв. метров и пентхаусы с частным бассейном. Цены на недвижимость в этом районе достигают почти 197 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юристы блогера Елены Блиновской завершили выплату долга по НДФЛ в размере более 320 млн рублей и приступили к погашению НДС, общий долг перед государством составляет 1 млрд 151 млн 722 тыс. рублей, а недавно «Королеву марафонов» Блиновскую признали банкротом.

    Коментарии (9)
    17 ноября 2024, 23:45 • Новости дня
    Захарова: Путин уже высказался об ударах западным дальнобойным оружием по России

    МИД напомнил заявление Путина по вопросу использования западных дальнобойных ракет против России

    Захарова: Путин уже высказался об ударах западным дальнобойным оружием по России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин уже озвучил свою позицию по вопросу возможных ударов западным дальнобойным оружием вглубь российской территории, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Президент на этот счет высказался», – приводит слова Захаровой РБК.

    В сентябре Путин указал, что вооруженные силы Украины самостоятельно не смогут применять западные дальнобойные системы. Он подчеркнул, что такие удары возможны «только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает». «Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – также отметил глава государства. Путин заявил, что речь не идет о разрешении Украине использовать данное оружие, а о прямом участии НАТО в военном конфликте.

    Напомним, по информации СМИ, США, а также Франция и Великобритания частично сняли запрет на удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow.

    Коментарии (8)
    17 ноября 2024, 14:44 • Новости дня
    Грузия отказалась сотрудничать с литовским докладчиком Европарламента
    Грузия отказалась сотрудничать с литовским докладчиком Европарламента
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «исчерпанных ресурсах» сотрудничества с назначенной постоянным докладчиком Европарламента по Грузии литовкой Расой Юкнявичене, известной своей резкой критикой правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Юкнявичене, как и еврокомиссар Андрюс Кубилиус неинтересны для нас, в результате их действий ресурс сотрудничества с ними практически полностью исчерпан», – сказал он журналистам в воскресенье.

    Литовец Кубилиус, назначенный еворокомиссаром по обороне и космосу, также является критиком грузинских властей.

    При этом Ираклий Кобахидзе назвал «важнейшим внешнеполитическим приоритетом Грузии интеграцию в Евросоюз», который приостановил сотрудничество с Тбилиси из-за законов «О прозрачности иностранного влияния» и «О защите семейных ценностей».

    По его словам, к 2028 году Грузия выполнит более 90% требований подписанных в 2014 году Соглашений об ассоциации с ЕС и о свободной торговле с ЕС.

    Глава правительства также заявил, что ожидаемое завершение военных действий на Украине позволит Тбилиси вскоре перезагрузить отношения с Вашингтоном и Брюсселем.

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