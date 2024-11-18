Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от методов манипуляции врага массовым сознанием.16 комментариев
Вильфанд сообщил о скором таянии снега в четырех округах России
Снег растает в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском округах
Четыре федеральных округа России останутся без снега к концу недели из-за потепления, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Четыре федеральных округа России останутся без снега к концу текущей недели, передает ТАСС. Вильфанд сообщил, что Центральный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа ожидают потепление, которое приведет к таянию снега. Он подчеркнул, что в этих регионах будут выпадать осадки, но при положительных температурах снег не удержится.
Метеоролог уточнил, что в Центральном федеральном округе температуры к концу недели могут приблизиться к нулю и даже опуститься ниже. Однако это не гарантирует сохранение снежного покрова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Центральной России к концу недели ожидается месячная норма осадков. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за 80 лет.