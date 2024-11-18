Вильфанд сообщил о скором таянии снега в четырех округах России

Снег растает в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском округах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Четыре федеральных округа России останутся без снега к концу текущей недели, передает ТАСС. Вильфанд сообщил, что Центральный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа ожидают потепление, которое приведет к таянию снега. Он подчеркнул, что в этих регионах будут выпадать осадки, но при положительных температурах снег не удержится.

Метеоролог уточнил, что в Центральном федеральном округе температуры к концу недели могут приблизиться к нулю и даже опуститься ниже. Однако это не гарантирует сохранение снежного покрова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Центральной России к концу недели ожидается месячная норма осадков. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за 80 лет.