  • Новость часаКремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    0 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    5 комментариев
    15 ноября 2024, 19:02 • Новости дня

    Сталлоне назвал Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном»

    Сталлоне сравнил Трампа с Джорджем Вашингтоном на гала-вечере в Мар-а-Лаго

    Сталлоне назвал Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильвестр Сталлоне, выступая на гала-вечере в Мар-а-Лаго, назвал Дональда Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном» и выразил восхищение его достижениями после победы на выборах.

    Сильвестр Сталлоне, известный актер и режиссер, выступил с речью на гала-вечере, организованном America First Policy Institute в клубе Мар-а-Лаго во Флориде. Как передает AP News, Сталлоне назвал будущего президента Дональда Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном», утверждая, что его достижения впечатляют и сравнимы с подвигами отцов-основателей США.

    Во время своей речи Сталлоне подчеркнул, что Трамп – это «мифический персонаж», который смог достичь невероятного успеха. «Никто в мире не смог бы сделать то, что он сделал», – заявил актер, добавив, что его восхищение Трампом сравнимо с тем, чем было восхищение Джорджем Вашингтоном за защиту страны.

    Сталлоне также отметил, что, как и Вашингтон, Трамп может изменить мир к лучшему. «Когда Джордж Вашингтон защищал свою страну, он не знал, что изменит мир. И вот у нас есть второй Джордж Вашингтон», – сказал актер.

    Сталлоне, поддерживавший республиканцев в прошлом, ранее также высказывал свою симпатию к Трампу, но не был активным в предыдущих избирательных циклах. В интервью Variety в 2016 году он признавался, что восхищается Трампом, но сомневался, как такие личности, как Арнольд Шварценеггер или Бейб Рут, могут управлять миром.

    Ранее сообщалось, что американский актер Джек Блэк отменил тур своей сатирической рок-группы Tenacious D из-за шутки ее участника Кайла Гэсса о покушении на Трампа. На одном из концертов Гэсс, загадывая желание на свой день рождения, заявил: «В следующий раз не промахнись мимо Трампа». В итоге из-за шквала осуждения Tenacious D отменила тур, а австралийский сенатор Ральф Бабет заявил, что группа должна быть незамедлительно депортирована из страны. Позже Гэсс извинился за шутку и назвал ее «ужасной ошибкой».

    15 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО Гетемюллер предложила России сделать три уступки Трампу в переговорах по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России согласиться на три уступки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявила экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

    «Никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением», – приводит слова Гетемюллер РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Первой уступкой, по ее мнению, может стать формулировка в соглашении о прекращении огня, аналогичная случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным.

    Гетемюллер также предложила вторую уступку, связанную с вступлением Украины в НАТО. Она считает, что этот процесс не должен быть «отложен на неопределенный срок», а «проработан в течение неопределенного периода», подчеркивая, что Киеву потребуется долгое время для выполнения необходимых условий.

    Третья уступка, по мнению Гетемюллер, должна касаться возобновления переговоров между Россией и США по вопросам контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что нынешние планы Трампа предполагают заморозку линии фронта на Украине, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, даже «хуже».

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    14 ноября 2024, 20:54 • Новости дня
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп может предложить России пойти на ряд компромиссов при обсуждении способов прекращения конфликта на Украине, считает бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. По ее мнению, подобные инициативы могут быть согласованы с Москвой.

    Геттемюллер в статье для Financial Times сообщила, что Трамп может инициироватьь три варианта уступок, которые, по ее мнению, не вызовут у Москвы несогласия, передает Газета.Ru.

    По ее словам, первый вариант предполагает, что США предложат формулировки для соглашения о прекращении огня, аналогичные тем, что использовались для Западной Германии после Второй мировой войны – территориальная целостность страны была сохранена, а отделение ФРГ от востока не предусматривалось навсегда. Это, как считает Геттемюллер, могло бы стать одной из возможных уступок Москвы.

    Вторым вариантом является предложение отложить вопрос о вступлении Украины в НАТО на неопределенное время. Такой шаг позволил бы России смириться с потенциальным вступлением Украины в альянс. Геттемюллер отмечает, что расширение НАТО за счет Украины при таком подходе может быть заморожено на 20 лет.

    Третья предлагаемая уступка связана с переговорами по стратегической ядерной стабильности. США, по мнению Геттемюллер, могли бы заявить о необходимости возвращения России к переговорам по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности. Эти предложения представляют собой возможные шаги для урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее FoxNews сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной.

    В воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису и контролю над европейскими делами.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    15 ноября 2024, 06:43 • Новости дня
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп заверил, что собирается «очень усердно работать» над урегулированием конфликта между Россией и Украиной.

    На торжественном вечере в поместье Мар-а-Лаго во Флориде Трамп заявил: «Мы будем работать над (ситуацией) на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому должен быть положен конец».

    По словам Трампа, судя по сообщениям, с которыми он ознакомился, «за три дня убиты тысячи людей». Трамп уточнил, что речь идет о солдатах. «Но будь то солдаты или люди в городах, мы будем работать над этим», – приводит его слова ТАСС.

    На торжественном вечере также выступил предприниматель Илон Маск. Он заявил: «Народ дал нам мандат, и это очевидно. Народ высказался. Народ хочет перемен».

    Напомним, Трамп не раз давал понять, что намерен прекратить конфликт на Украине мирным, политико-дипломатическим путем, а также существенно сократить помощь Украине.

    Wall Street Journal пишет, что советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях. Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

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    15 ноября 2024, 10:03 • Новости дня
    Кеннеди-младший попал в базу украинского сайта «Миротворец»

    Кеннеди-младший попал в базу сайта «Миротворец» за отрицание суверенитета Украины

    Кеннеди-младший попал в базу украинского сайта «Миротворец»
    @ DAVID BLAKEMAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американский политик Роберт Кеннеди – младший, назначенный Трампом на пост министра здравоохранения, числится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» с обвинениями в пророссийской риторике.

    Роберт Кеннеди – младший, недавно выдвинутый Дональдом Трампом на пост министра здравоохранения и социальных служб, оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС. Он обвиняется в отрицании права Украины на защиту суверенитета и территориальной целостности, а также в участии в информационных мероприятиях, связанных с Россией.

    Профиль Кеннеди-младшего на сайте «Миротворец» появился в июне 2023 года.

    Кроме Кеннеди-младшего, в списках сайта также остается Тулси Габбард, назначенная на пост главы Национальной разведки США. Габбард попала в базу «Миротворца» еще в 2022 году за предполагаемое участие в информационных спецоперациях России против Украины. Она известна своей критикой американской политики на Украине и призывами к мирным переговорам.

    Также ранее в списках «Миротворца» числился Илон Маск, но его профиль был удален. Маск стал известен своими предложениями по урегулированию конфликта на Украине. В настоящее время Маск возглавляет новое ведомство по повышению эффективности правительства США.

    Помимо этого, в базе остаются личности, близкие к окружению Трампа, такие как тележурналист Такер Карлсон.

    Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году с целью установления личностей и публикации данных тех, кого считают угрозой национальной безопасности Украины. На данный момент на сайте отсутствуют профили других членов команды Трампа, включая сенатора Марко Рубио и тележурналиста Пита Хегсета.

    Ранее Владимир Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутерришу в визите в Киев и устроил ему «кэнселлинг», а украинский МИД раскритиковал его появление в Казани, назвав  выбор неправильным, «не способствующим делу мира» и «подрывающим репутацию ООН», отмечалось, что в итоге Гутерриш оказался в скандальной базе «Миротворца».

    В ноябре футболисты и тренеры московских клубов «Спартак» и ЦСКА оказались в базе сайта «Миротворец» из-за участия в церемонии с детьми ветеранов СВО во время матча чемпионата России.

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    15 ноября 2024, 08:53 • Новости дня
    WSJ: США могут увеличить ядерный арсенал из-за Китая, России и КНДР

    The Wall Street Journal: США могут увеличить ядерный арсенал из-за Китая, России и КНДР

    WSJ: США могут увеличить ядерный арсенал из-за Китая, России и КНДР
    @ Phil Schmitten/United States Department of Defense/Wikipedia

    Tекст: Александра Юдина

    США рассматривают возможность увеличения ядерного арсенала из-за якобы угроз со стороны Китая, России и КНДР, пишет The Wall Street Journal.

    Издание отмечает, что США могут пойти на увеличение своего ядерного арсенала из-за угроз, якобы поступающих со стороны Китая, России и КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Это решение будет принято будущей администрацией Дональда Трампа, который победил на президентских выборах.

    Wall Street Journal пишет, что США должны быть готовы «расширить свои ядерные силы для предотвращения растущих угроз», а окончательное решение о развертывании дополнительных ядерных вооружений остается за новой администрацией Трампа. На данный момент в Пентагоне продолжается обсуждение планов обороны.

    Издание подчеркивает, что США видят угрозу в наращивании военных сил Китаем и КНДР, а также в приостановке диалога с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

    Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что США и их союзники ответят скоординированными политическими решениями на якобы имеющее место участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что около 10 тысяч северокорейских солдат якобы прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ.

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    15 ноября 2024, 02:25 • Новости дня
    Пентагон оценил возможность передать ВСУ оружие на 7 млрд долларов при Байдене

    Заместитель представителя Пентагона Синхг сочла трудной задачу передать ВСУ оружие на 7 млрд долларов до ухода Байдена

    Пентагон оценил возможность передать ВСУ оружие на 7 млрд долларов при Байдене
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон ожидает тяжелая работа, если он хочет успеть передать Киеву оружие на 7,1 млрд долларов в рамках оставшегося бюджета до того, как Джо Байден покинет пост президента страны, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг. При этом она признала, что Киев должен будет получить часть выделенной Байденом военной помощи уже при президентстве Дональда Трампа.

    «Нам предстоит очень тяжело потрудиться, чтобы это произошло», – сказала Синхг, сообщив, что США намерены передавать Украине оружие с регулярной частотой исходя из имеющихся в наличие ресурсов на американских армейских складах. Оружие собираются передавать «на еженедельной основе».

    «Продолжение поставок новых партий оружия Украине является тем обещанием, которое дал президент. Следовательно, министерство продолжает выполнять это обещание», – приводит слова Синхг РИА «Новости».

    При этом запасы на складах регулярно восполняются, заявила она. Синхг заверила, что Пентагон «не позволит, чтобы они истощились до некомфортного уровня».

    При этом она признала, что, хотя часть обещанного Киеву «снаряжения и систем дойдут до Украины очень быстро», в других случаях будет нужно «больше времени», а «на доставку отдельных уйдут годы».

    Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Байден планирует до 20 января поставить Украине все одобренные Конгрессом средства. Байден перед уходом с поста намерен запросить у Конгресса дополнительные средства на поддержку Украины в 2025 году.

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    15 ноября 2024, 04:26 • Новости дня
    WSJ сообщила о нежелании республиканцев видеть Гетца генпрокурором США

    WSJ усомнилась в готовности республиканцев поддержать выдвинутого Трампом кандидата на пост генпрокурора США

    Tекст: Антон Антонов

    Конгрессмену Мэтту Гетцу, кандидату на пост генерального прокурора США, вряд ли удастся заручиться поддержкой Сената, необходимой для утверждения на должность, пишет Wall Street Journal.

    Как отмечает Wall Street Journal, все демократы, предположительно, будут голосовать против Гетца. В связи с этим противников его назначения среди республиканцев должно быть не более трех, передает РИА «Новости».

    Однако источники, знакомые с внутрипартийными обсуждениями, сообщают, что против Гетца намерены голосовать более трех сенаторов-республиканцев, их даже «значительно больше четырех». В кулуарах Сената обсуждается возможность убедить Трампа отозвать номинацию Гетца или заставить самого Гетца отказаться от выдвижения.

    Сенатор-республиканец Кевин Крамер выразил мнение, что Гетц не сможет получить даже поддержку Судебного комитета, необходимую для дальнейшего голосования Сената.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил, что Гетц выдвинут на пост генерального прокурора США. Также сообщалось, что идея Трампа назначить Гетца главой министерства юстиции вызвала бурю негодования и шока среди сотрудников ведомства из-за его прошлых конфликтов с Минюстом и ФБР.

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    15 ноября 2024, 00:45 • Новости дня
    Трамп собрался назначить Кеннеди-младшего министром здравоохранения США

    Трамп объявил о выдвижении кандидатуры Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США

    Трамп собрался назначить Кеннеди-младшего министром здравоохранения США
    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Роберт Кеннеди-младший будет номинирован на пост министра здравоохранения США, сообщил избранный президент страны Дональд Трамп.

    В Truth Social Трамп заявил: «Я рад объявить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США», – передает РИА «Новости».

    Напомним, Трамп подтвердил, что хочет видеть сенатора Марко Рубио госсекретарем, бывшую конгрессвумен Тулси Габбард – директором национальной разведки США, а конгрессмена Мэтта Гетца – генеральным прокурором. ЦРУ в новой команде избранного президента США возглавит Джон Рэтклифф, а министром обороны станет майор в отставке Пит Хегсет. Советником Трампа по нацбезопасности станет Майк Уолц.


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    15 ноября 2024, 06:58 • Новости дня
    Трамп и Маск встретились с президентом Аргентины

    Пресс-служба президента Аргентины сообщила о встрече Милея с Трампом и Маском в США

    Tекст: Антон Антонов

    В резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго состоялась встреча избранного президента США с президентом Аргентины Хавьером Милеем, сообщила пресс-служба лидера южноамериканской страны. Милей стал первым иностранным лидером, который встретился с избранным президентом США.

    На встрече также присутствовали предприниматель Илон Маск, генсек канцелярии президента Аргентины Карина Милей и глава МИД Херардо Вертейн, передает ТАСС.

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) опубликована их совместная фотография, а также видео выступления Милея, в ходе которого президент Аргентины поздравил Трампа с победой на выборах и выступил с критикой социализма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Милей поддерживал Трампа на президентских выборах в США.

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    15 ноября 2024, 02:59 • Новости дня
    New York Times заявила о встрече Маска с постпредом Ирана при ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск обсудил в Нью-Йорке с постпредом Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани пути снижения напряженности в отношениях США и Ирана, пишет New York Times.

    Маск и Иравани говорили более часа. По данным источников New York Times, встречу следует считать «хорошей новостью», переговоры были позитивными, передает ТАСС.

    New York Times называет Маска самым влиятельным частным лицом в переходной команде избранного президента США Дональда Трампа. Встречу с ним New York Times считает «обходным вариантом» для Ирана, так как Маск пока не является чиновником.

    Как пишет издание, иранский чиновник заявил, что Иравани предложил миллиардеру добиться от минфина США позволения «перенести часть своего бизнеса в Тегеран».

    Директор по коммуникациям в штабе Трампа Стивен Чунг и постоянное представительство Ирана при ООН не стали давать комментарии New York Times.

    Напомним, Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами.

    Министерство юстиции США обвинило иранского агента Фархада Шакери и его сообщников в заговоре с целью подготовить покушение на Трампа. Иран отверг обвинения.

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    15 ноября 2024, 08:25 • Новости дня
    Трамп предложил губернатора Бургума на пост министра внутренних дел

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил губернатора Северной Дакоты Дага Бургума на пост министра внутренних дел.

    Трамп объявил о намерении назначить губернатора Северной Дакоты Дага Бургума на пост министра внутренних дел, сообщает ТАСС.

    В ходе выступления в своем флоридском поместье Мар-а-Лаго Трамп подчеркнул опыт и достижения Бургума.

    «Он из Северной Дакоты. Завтра будет объявлено о его назначении на очень важную должность»,  сказал Трамп в своем флоридском поместье Мар-а-Лаго, после чего указал на Бургума и помахал ему рукой.

    Позже Трамп добавил, что Бургум станет «фантастическим руководителем» на посту министра.

    Напомним, Трамп подтвердил, что хочет видеть сенатора Марко Рубио госсекретарем, бывшую конгрессвумен Тулси Габбард – директором национальной разведки США, а конгрессмена Мэтта Гетца – генеральным прокурором.

    ЦРУ в новой команде избранного президента США возглавит Джон Рэтклифф, а министром обороны станет майор в отставке Пит Хегсет. Советником Трампа по нацбезопасности станет Майк Уолц.

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    15 ноября 2024, 10:51 • Новости дня
    Рамасвами сравнил DOGE с ядерным «Проектом Манхэттен»

    Рамасвами сравнил новое ведомство DOGE с ядерным «Проектом Манхэттен»

    Tекст: Мария Иванова

    Вивек Рамасвами считает, что создаваемый департамент по достижению госэффективности (DOGE) сравним по важности с «Проектом Манхэттен», подчеркивая его роль в борьбе с бюрократией.

    Рамасвами, один из потенциальных руководителей нового департамента США по достижению госэффективности (DOGE), сравнил значимость этого ведомства с «Проектом Манхэттен», который в свое время привел к разработке ядерного оружия, сообщает РИА «Новости». Рамасвами заявил, что их цель – собрать «самые светлые умы страны», чтобы решить проблему федеральной бюрократии, сдерживающей развитие США.

    Новый департамент, который, вероятно, возглавят Илон Маск и Вивек Рамасвами, уже объявил о поиске сотрудников. Ожидается, что кандидаты должны обладать высоким IQ и быть готовы работать более 80 часов в неделю. Маск в ироничной форме отметил, что условия работы в DOGE – «прекрасная сделка», несмотря на ее трудности.

    Создание DOGE связано с победой Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября. Трамп стал первым с XIX века политиком, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа признали все ведущие СМИ, а кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение.

    Важным этапом для утверждения победы Трампа станет голосование коллегии выборщиков 17 декабря и последующее утверждение результатов конгрессом 6 января. Официальная инаугурация нового президента США состоится 20 января.

    Ранее Маск анонсировал проведение еженедельных прямых трансляций о деятельности ведомства, созданный аккаунт уже набрал миллион подписчиков.

    Маск и бывший кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство, которое будет работать вне госструктур, с целью радикального реформирования системы, о чем объявил Дональд Трамп.

    Американист Малек Дудаков пояснил, что создание этого министерства связано с бюрократией американского госаппарата и желанием Трампа убрать нелояльных представителей глубинного государства. Сам Маск заявил об опасности, нависшей над бюрократией в США, после своего назначения на пост руководителя министерства эффективности правительства.

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    15 ноября 2024, 11:12 • Новости дня
    Контрабандисты призвали мигрантов поспешить в США до прихода Трампа

    Контрабандисты стали убеждать мигрантов пересекать границу США до инаугурации Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Незаконные перевозчики активно призывают мигрантов, стремящихся попасть в США через Мексику, поторопиться с пересечением границы до инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года, опасаясь ужесточения иммиграционной политики.

    Контрабандисты активно призывают мигрантов пересекать границу США как можно скорее, чтобы успеть до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, передает The Wall Street Journal. Контрабандисты используют соцсети и мессенджеры для распространения таких призывов, отмечает ТАСС.

    По словам Беатрис Фуэнтос, управляющей одного из приютов для мигрантов в Мехико, некоторые люди начали покидать ее учреждение еще до выборов в США. «Им сказали торопиться на случай возможных изменений [в миграционной политике США]», – сказала она газете. Несмотря на это, пока не зафиксировано значительного увеличения притока мигрантов в Соединенные Штаты.

    Газета отмечает, что бизнес нелегальных перевозчиков процветает во времена миграционных кризисов и испытывает спад после введения новых миграционных правил. Возвращение Трампа в Белый дом может стимулировать мигрантов пересечь границу до 20 января 2025 года. Ожидается, что республиканец будет стремиться ликвидировать ряд легальных путей въезда в страну.

    Трамп ранее заявлял, что после инаугурации намерен провести самую масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов в истории США. Этот вопрос стал одним из ключевых в предвыборной борьбе, где республиканцы обвиняли демократов в обострении миграционного кризиса. В недавних выборах Трамп победил кандидата от демократов Камалу Харрис, а республиканцы сохранили большинство в Конгрессе.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что исполнит предвыборное обещание о депортации мигрантов, несмотря на стоимость плана, подчеркнув, что ужесточение миграционной политики – ключевая задача его кампании. Он отмечал, что миграционный кризис представляет большую угрозу для США, чем инфляция.

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    15 ноября 2024, 11:05 • Новости дня
    NBC: Кандидата Трампа на пост генпрокурора США проверят по делу о домогательствах

    NBC: Кандидата Трампа на пост генпрокурора США Гетца проверят по делу о сексуальных домогательствах

    Tекст: Мария Иванова

    Сенаторы-республиканцы инициировали расследование в отношении Мэтта Гетца, выдвинутого Трампом на пост генпрокурора США, по обвинениям в сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков.

    Бывший конгрессмен Мэтт Гетц, кандидат на пост генерального прокурора, выдвинутый Дональдом Трампом, стал объектом расследования сенаторов-республиканцев, сообщает NBC. Внимание к Гетцу вызвано обвинениями в сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков. Ранее комитет по этике Палаты представителей начал расследование, но оно было приостановлено после того, как Гетц сложил полномочия конгрессмена в связи с выдвижением на новую должность, отмечает ТАСС.

    Выбор Гетца на пост генпрокурора стал неожиданным для многих членов Республиканской партии и сотрудников Минюста США. В ведомстве новость о его назначении назвали безумной. Теперь сенаторы-республиканцы намерены тщательно изучить прошлое Гетца до голосования о его утверждении.

    В 2023 году Минюст закрыл дело о подозрении Гетца в торговле несовершеннолетними для сексуального рабства, не предъявив обвинений. Однако репутация Гетца как политика омрачена рядом скандалов и вражды, что вызывает сомнения у некоторых законодателей в его способности занять пост главы Минюста.

    Гетц, представляющий правые круги Республиканской партии, также известен своей позицией по украинскому кризису, заявляя, что США отправили Киеву уже достаточно средств и называя Украину коррумпированной страной.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что бывшая конгрессвумен Тулси Габбард выдвинута на пост директора национальной разведки США, а конгрессмен Мэтт Гетц – на должность генерального прокурора.

    Идея Трампа назначить конгрессмена Мэтта Гетца главой министерства юстиции вызвала бурю негодования и шока среди сотрудников ведомства из-за его прошлых конфликтов с Минюстом и ФБР.

    Конгрессмену Мэтту Гетцу, кандидату на пост генпрокурора, вряд ли удастся заручиться поддержкой Сената, необходимой для утверждения на должность, пишет Wall Street Journal.

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    15 ноября 2024, 13:25 • Новости дня
    Песков: Россия не вмешивается в дела США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия не вмешивается в внутренние дела США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу, комментируя назначения в администрации избранного президента США Дональда Трампа.

    «Мы не собираемся вмешиваться во внутриамериканские дела. У нас нет ни малейшего намерения этого делать. Мы, собственно, не делали и не делаем [этого]», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Так он прокомментировал назначения, которые сделал Трамп в своей будущей администрации.

    Ранее Песков заявлял, что Москва решительно отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США, и подчеркивал, что защита от вмешательства в свои внутренние дела остается приоритетом для Кремля.

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