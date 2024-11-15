Сталлоне назвал Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном»

Сталлоне сравнил Трампа с Джорджем Вашингтоном на гала-вечере в Мар-а-Лаго

Tекст: Денис Тельманов

Сильвестр Сталлоне, известный актер и режиссер, выступил с речью на гала-вечере, организованном America First Policy Institute в клубе Мар-а-Лаго во Флориде. Как передает AP News, Сталлоне назвал будущего президента Дональда Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном», утверждая, что его достижения впечатляют и сравнимы с подвигами отцов-основателей США.



Во время своей речи Сталлоне подчеркнул, что Трамп – это «мифический персонаж», который смог достичь невероятного успеха. «Никто в мире не смог бы сделать то, что он сделал», – заявил актер, добавив, что его восхищение Трампом сравнимо с тем, чем было восхищение Джорджем Вашингтоном за защиту страны.

Сталлоне также отметил, что, как и Вашингтон, Трамп может изменить мир к лучшему. «Когда Джордж Вашингтон защищал свою страну, он не знал, что изменит мир. И вот у нас есть второй Джордж Вашингтон», – сказал актер.

Сталлоне, поддерживавший республиканцев в прошлом, ранее также высказывал свою симпатию к Трампу, но не был активным в предыдущих избирательных циклах. В интервью Variety в 2016 году он признавался, что восхищается Трампом, но сомневался, как такие личности, как Арнольд Шварценеггер или Бейб Рут, могут управлять миром.

Ранее сообщалось, что американский актер Джек Блэк отменил тур своей сатирической рок-группы Tenacious D из-за шутки ее участника Кайла Гэсса о покушении на Трампа. На одном из концертов Гэсс, загадывая желание на свой день рождения, заявил: «В следующий раз не промахнись мимо Трампа». В итоге из-за шквала осуждения Tenacious D отменила тур, а австралийский сенатор Ральф Бабет заявил, что группа должна быть незамедлительно депортирована из страны. Позже Гэсс извинился за шутку и назвал ее «ужасной ошибкой».