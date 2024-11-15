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Социолог Кагарлицкий отказался от участия в обмене заключенными с США
Социолог (признан в России иноагентом) Борис Кагарлицкий* призвал не включать его в списки для обмена заключенными с США, выразив готовность остаться в заключении.
Кагарлицкий заявил, что не хочет быть участником обмена заключенными между Россией и США, передает РБК со ссылкой на издание «Рабкор».
Он подчеркнул, что если бы он хотел покинуть страну, то сделал бы это самостоятельно, при этом эмиграция ему неинтересна.
«Если ради этого надо сидеть в тюрьме, буду сидеть в тюрьме», – сказал социолог.
Публицист отметил, что высылка из государства является мягкой формой репрессий, которую следует осуждать. Он также пригрозил подать в суд на иностранное правительство, если его включат в обмен без его согласия. Кагарлицкий добавил, что нынешняя ситуация для него не является худшей на фоне других заключенных. Он призвал тех, кто имеет силы оставаться в заключении, не соглашаться на обмен, если не выразили свое согласие.
Публицист был арестован за оправдание терроризма, связано это было с его видеороликом о взрыве на Крымском мосту в 2022 году. Он настаивал на неправильной интерпретации его слов. Кагарлицкий был признан виновным по статье о призывах к терроризму, ему назначено наказание в виде штрафа в 800 тыс. рублей, наказание в ходе судебного заседания было смягчено до 600 тыс. рублей. Позднее Апелляционный военный суд назначил Кагарлицкому пять лет колонии общего режима.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом