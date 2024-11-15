Песков заявил о возможности возобновления диалога с США после избрания Трампа

Tекст: Елизавета Шишкова

«Есть небольшая надежда, что диалог на более низком уровне хотя бы возобновится, потому что сейчас его просто нет», – сказал Песков в интервью американской газете The New York Times.

По его словам, Кремль понимает, что предвыборные обещания Трампа могут не соответствовать реальной политике после его вступления в должность, передает ТАСС.

Он отметил, что Кремль будет следить за развитием событий без иллюзий и с трезвым взглядом на происходящее.

Ранее Песков сообщил, что команда Трампа не направляла Москве запрос на подготовку телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Кремль наблюдает за формированием команды Трампа, но это не является приоритетом для России. При этом сам Трамп заверил, что собирается «очень усердно работать» над урегулированием конфликта между Россией и Украиной.