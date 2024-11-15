Владельцы каналов с большой аудиторией оценили удобство регистрации на «Госуслугах»

Удобство регистрации на «Госуслугах» отметили владельцы каналов с аудиторией более 10 тыс. человек

В рамках сессии «Паблик went public» на Национальном рекламном форуме обсудили обязательную регистрацию каналов в мессенджерах и социальных сетях с аудиторией более 10 тыс. человек.

Председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин подчеркнул, что с 1 января 2025 года владельцы, не прошедшие регистрацию, столкнутся с ограничениями. Эти меры включают запрет на рекламу и репосты, что делает регистрацию необходимостью для всех крупных каналов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Директор департамента Минцифры РФ Екатерина Ларина заверила, что подзаконные акты выйдут до конца года. Она подчеркнула, что в перечне Роскомнадзора не будут храниться чувствительные данные, а иностранные граждане также могут зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Это позволит избежать утечек данных и упростит процесс для пользователей.

Владельцы каналов, участвуя в дискуссии, отметили простоту и удобство процедуры регистрации. Медиаэксперт Георгий Лобушкин похвалил техническую реализацию процесса, отметив: «Пользовательский путь замечательный. Две кнопки на «Госуслуги» – и все, и ты уже зарегистрирован». Телеведущий Александр Зарубин поддержал закон, считая его необходимым для обеспечения прозрачности.

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов заявил о важности выхода из тени для безопасности. В свою очередь, исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков отметил, что прозрачность рынка – приоритет государства и бизнеса. Эксперт по информационным проектам Рамиль Харисов добавил, что регистрация упрощает работу с каналами, которые не нарушают законы.

По результатам опроса, 44% владельцев каналов уже зарегистрировались в Роскомнадзоре, еще 49% планируют это сделать.