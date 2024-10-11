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    Глеб Простаков Глеб Простаков Грузии предстоят самые важные выборы

    Победа здравых сил в Грузии – условие необходимое, но пока недостаточное для формирования общей созидательной повестки в отношениях Москвы и Тбилиси. Но это будет шагом в правильном направлении.

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    11 октября 2024, 00:58 • Новости дня

    Небензя обвинил США в блокировке попыток СБ ООН добиться перемирия в Газе

    Небензя заявил о блокировке США попыток Совбеза ООН добиться прекращения огня в секторе Газа

    Небензя обвинил США в блокировке попыток СБ ООН добиться перемирия в Газе
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США блокируют попытки Совета Безопасности ООН принять решения, направленные на прекращение огня в секторе Газа, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Соответствующую активность в Совете Безопасности ООН перестали проявлять и наши американские коллеги, которые тем не менее продолжают блокировать любые попытки членов Совета Безопасности принять решения, которые позволили бы добиться прекращения огня в регионе», – приводит слова Небензи ТАСС.

    Кроме того, он сообщил, что Израиль рассматривает потери среди гражданских в Ливане как «сопутствующий ущерб» в духе «лес рубят – щепки летят».

    Небензя подчеркнул, что Израиль и США способствуют усилению напряженности на Ближнем Востоке. Он заявил, что Израиль и США «поливают бензином пламя самой разрушительной эскалации» и нарушают международные нормы.

    «Мы уверены в своей позиции и готовы использовать все мирные средства Совета Безопасности», – заявил Небензя. Дипломат при этом выразил озабоченность тем, что ряд членов Совбеза отказывается предпринимать действия, способные поставить США в неудобное положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил о планах израильского руководства спровоцировать конфликт между Ираном и США, что может привести к невообразимой эскалации, а также подчеркнул, что Израиль сознательно подрывает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые обеспечили стране членство в организации.

    10 октября 2024, 12:48 • Новости дня
    Эксперт объяснил освобождение Антонова с должности посла в США

    Долгов: Новый посол России в США будет назначен после американских выборов

    Эксперт объяснил освобождение Антонова с должности посла в США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Враждебный курс Вашингтона сказался на работе российского дипкорпуса. Тем не менее Анатолий Антонов, несмотря на все трудности, выполнял свои функции. Решение о его отставке было принято в рамках ротации кадров. Другими словами, уровень дипотношений с США не понижается, сказал газете ВЗГЛЯД бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов.

    «Анатолий Антонов проработал послом длительный срок – семь лет. Он возглавлял дипломатическую миссию и при администрации Дональда Трампа, и при администрации Джо Байдена. И тот и другой сделали много негативного в рамках российско-американских отношений. Например, были введены масштабные антироссийские санкции», – напомнил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    Враждебный курс Вашингтона сказался и на работе российского дипкорпуса. «Двусторонние отношения по вине американской стороны находятся на точке замерзания по целому ряду направлений. Тем не менее Антонов, несмотря на все трудности, выполнял свои функции», – указал собеседник.

    «Сейчас же его полномочия закончились, он сделал свое дело, и в рамках ротации кадров было принято решение о его отставке. Но уровень дипломатических отношений с США не понижается. Новый посол будет своевременно назначен», – уточнил Долгов. По его мнению, это произойдет после американских выборов.

    «Выбор подходящей кандидатуры – прерогатива МИД. У нас хорошая дипломатическая школа, сильный дипломатический состав министерства иностранных дел. Поэтому я уверен, что заменит Антонова не менее серьезный профессионал. Другой вопрос, каким будет курс новой американской администрации в отношении России. Однако независимо ни от чего мы продолжим решать свои задачи и отстаивать интересы нашей страны», – заключил Долгов.

    Ранее Владимир Путин подписал указ об отставке посла России в США Анатолия Антонова. Также Антонова освободили от обязанностей постоянного наблюдателя от России при Организации американских государств в Вашингтоне.

    Напомним, дипломат вернулся в Россию на выходных – самолет с ним приземлился в аэропорту Внуково-2. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, а новый посол будет назначен своевременно. Анатолий Антонов работал послом в США с 2017 года. До этого он также был замминистра обороны и замглавы МИД.

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    10 октября 2024, 11:29 • Новости дня
    Путин освободил Антонова от должности посла в США

    Путин освободил Антонова от обязанностей посла России в США и представителя при ОАГ

    Путин освободил Антонова от должности посла в США
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США, а также от обязанностей постоянного наблюдателя при Организации американских государств.

    На официальном сайте правовой информации указано, что глава государства освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в Соединенных Штатах.

    Согласно документу, Антонов также снят с поста постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.

    Ранее стало известно, что посол России в США Антонов завершил свою командировку и покинул пост посла России в Вашингтоне. Антонов уже прибыл в Москву, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, а новый посол будет назначен своевременно.

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    10 октября 2024, 22:45 • Видео
    Как Байден кинул Зеленского

    После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    10 октября 2024, 14:53 • Новости дня
    «Хезболла» сообщила о поражении израильского танка Merkava

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ливанском городе Рас-эн-Накура бойцы «Хезболлы» уничтожили израильский танк Merkava, об этом заявили в шиитском движении в четверг.

    Бойцы поразили двигавшийся к городу танк управляемыми ракетами, зафиксировано прямое попадание в машину, сообщили в «Хезболле», передает ТАСС.

    Отмечается, что в экипаже танка есть как раненые, так и убитые.

    После поражения машины бойцы начали стрелять по израильским военным, пытавшимся эвакуировать раненых и убитых.

    Ранее израильские СМИ сообщили о гибели своего 12-го военного в ходе боев с «Хезболлой».

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    10 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Израиль потерял двенадцатого солдата в бою с «Хезболлой» в Ливане

    The Times of Israel: В боях с «Хезболлой» за девять дней погиб 12-й израильский военный

    Израиль потерял двенадцатого солдата в бою с «Хезболлой» в Ливане
    @ EPA/TASS

    Сержант-майор запаса Ронни Ганизат, служивший в батальоне 5030 бригады Алон, погиб в ходе боевых действий с «Хезболлой» на юге Ливана, став двенадцатым израильским солдатом, погибшим в этом конфликте, сообщают израильские СМИ.

    В бою с «Хезболлой» в Южном Ливане погиб сержант-майор резерва ЦАХАЛ Ронни Ганизат, сообщила The Times of Israel. Он служил в 5030-м батальоне бригады Алон. Ганизату было 36 лет, он проживал в Гиват-Шмуэль.

    Еще один резервист из того же батальона был серьезно ранен в ходе инцидента и доставлен в больницу. Информация о его состоянии пока не уточняется.

    Ганизат стал двенадцатым израильским солдатом, погибшим в ходе наземного наступления против «Хезболлы» в Ливане и операций на границе. Ситуация в регионе остается напряженной, продолжаются столкновения между израильскими и ливанскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Хезболлы» успешно отразили атаку израильских сил в пограничном районе Эль-Ляббуна на юге Ливана. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что необходимо избежать масштабных разрушений в Ливане, аналогичных тем, что произошли в секторе Газа. Израиль начал проведение военной операции против Ливана, подчеркивая, что речь идет лишь о проведении «ограниченных рейдов».

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    10 октября 2024, 01:57 • Новости дня
    Глава криптовалютной компании Gotbit Андрюнин задержан в Португалии

    Минюст США сообщил о задержании в Португалии и ожидаемой экстрадиции главы компании Gotbit россиянина Андрюнина

    Глава криптовалютной компании Gotbit Андрюнин задержан в Португалии
    @ Alex Crypto Falcon/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    США ожидают экстрадиции гражданина России и Португалии Алексея Андрюнина, арестованного в Португалии якобы за отмывание денег, сообщил минюст США.

    Андрюнин был арестован 8 октября. «Алексей Андрюнин, 26 лет, из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit», – сообщает минюст США. Gotbit названа «известным «маркетмейкером» в индустрии криптовалют», передает РИА «Новости».

    Еще двум россиянам предъявлено обвинение в мошенничествес использованием электронных средств и сговоре с целью манипуляции рынком криптовалют. «Федор Кедров (из России) был директором по созданию рынка Gotbit. Кави Джалили (из России) был директором по продажам Gotbit», – сказано в сообщении.

    Власти США утверждают, что обвиняемые получали прибыль, исчислявшуюся десятками миллионов долларов, в результате фиктивных сделок по продаже ценных бумаг, передает ТАСС.

    Дело Андрюнина является частью более широкого расследования, направленного, как утверждается, против мошенничества на рынке криптовалют. Обвинения затронули еще 15 физических и юридических лиц, включая граждан США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной арестованный в США россиянин Александр Винник заключил с американской прокуратурой сделку о признании вины по делу о создании биржи криптовалют BTC-e.

    В сентябре министерство финансов США ввело санкции против гражданина России Сергея Иванова и платежной системы Cryptex.

    На прошлой неделе Следственный комитет России сообщил, что в Москву направили 96 фигурантов дела по организации анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Дело открыто по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем, «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Неправомерный оборот средств платежей», «Незаконная банковская деятельность».

    Коментарии (3)
    10 октября 2024, 13:14 • Новости дня
    Guardian написала о гибели северокорейских военных под Донецком

    Tекст: Александра Юдина

    Северокорейские инженеры работали над запуском ракет на Украине с целью оказания помощи России, несколько из них погибли под Донецком, утверждает The Guardian.

    По данным источников на Украине и в Южной Корее, северокорейские военные инженеры были направлены для помощи России в наведении баллистических ракет на украинскую территорию, утверждает The Guardian.

    По информации издания, десятки северокорейцев находятся за российскими позициями в оккупированных районах Украины, где они работают с пусковыми установками для ракет KN-23.

    При этом сообщается, что несколько северокорейцев якобы были убиты под Донецком.

    Упомянутые ракеты представляют собой баллистические ракеты малой дальности, которые впервые были испытаны в 2019 году. Они схожи с российскими ракетами «Искандер-М» и имеют радиус действия около 450 км при боеголовке весом 500 кг.

    В начале 2024 года Белый дом заявлял об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины.

    Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг слухи о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции России на территории Украины, назвав их необоснованными.


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    10 октября 2024, 05:56 • Новости дня
    Россиян в США обвинили в контрабанде микроэлектроники

    Прокуратура в США обвинила россиян Солдатенкову и Альметова в контрабанде электроники для Российской армии

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданам России Жанне Солдатенковой и Руслану Альметову в США предъявлены обвинения в контрабанде микроэлектроники для российских Вооруженных сил на сумму свыше 225 тыс. долларов, сообщила прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк.

    Указывается, что Солдатенкова и Альметов «обвиняются наряду с имеющим двойное гражданство России и Германии Артуром Петровым в нарушении норм экспортного контроля, контрабанде, электронном мошенничестве», передает ТАСС.

    Обвинение утверждает, что Солдатенкова и Альметов участвовали в схеме закупки американской микроэлектроники для российской компании, поставляющей продукцию для Вооруженных сил России. За эти действия им может грозить до 160 и 100 лет заключения соответственно.

    Как сообщается, обвиняемые совместно с Петровым приобрели и отправили в Россию микроэлектронику на сумму более 225 тыс. долларов в обход санкций. На данный момент местонахождение Солдатенковой и Альметова неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петров был арестован на Кипре в августе 2023 года по запросу американских правоохранителей в связи с обвинениями в незаконном экспорте в Россию произведенной на территории США микроэлектроники. В августе 2024 года его экстрадировали в США.

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    10 октября 2024, 04:40 • Новости дня
    США заявили о недопустимости повторения в Ливане разрушений Газы

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о недопустимости повторения в Ливане масштабных разрушений Газы Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    Нельзя допустить масштабных разрушений в Ливане, аналогичных тем, что произошли в секторе Газа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Мы не можем допустить и не допустим того, чтобы Ливан превратился в Газу, еще в одну Газу. Это не то, что мы хотим видеть», – приводит слова Жан-Пьер ТАСС.

    По словам Жан-Пьер, ситуация в палестинском анклаве и Ливане подчеркивает необходимость поскорее остановить конфликт и обеспечить условия для устойчивого мира. Администрация США заверила, что пытается инициировать процесс прекращения огня, который создаст возможность для обсуждения дипломатического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль, который все еще проводит военную операцию в секторе Газа, убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу и вторгся в Ливан.

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    10 октября 2024, 08:48 • Новости дня
    Израиль атаковал иранский завод в Сирии

    Израильские ВВС нанесли удары по заводу Saba в cирийском Хомсе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные самолеты атаковали иранский машиностроительный завод Saba в сирийской провинции Хомс.

    Израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудар по иранскому машиностроительному заводу Saba, расположенному в индустриальном городке Хесья в сирийской провинции Хомс, передает РИА «Новости».

    Директор индустриального города Хесья Амер Халиль подтвердил информацию об атаке, заявив: «Израиль атаковал с воздуха машиностроительный завод».

    По словам Халиля, удары продолжаются, что указывает на возможное обострение ситуации в регионе.

    Накануне Иран подтвердил уничтожение нескольких F-35 в Израиле ракетным ударом, между тем радикальные иракские группировки утверждают, что их беспилотник атаковал цель в северных районах Израиля. Иранские вооруженные силы утверждают, что находятся в полной боевой готовности и готовы к ответным действиям Израиля после недавней ракетной атаки.

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    10 октября 2024, 14:38 • Новости дня
    Израильские военные нанесли удар по штаб-квартире миссии ООН в Ливане

    Al Jazeera: Армия Израиля обстреляла вышку миротворцев ООН UNIFIL на юге Ливана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб-квартире миротворческой миссии UNIFIL на юге Ливана, сообщили СМИ.

    Как пишет Al Jazeera со ссылкой на источник в миротворческой миссии, инцидент произошел в поселении Рас-эн-Накура на юге Ливана, передает РИА «Новости».

    Накануне бойцы «Хезболлы» отразили атаку израильских сил в пограничном районе Эль-Ляббуна на юге Ливана, используя артиллерию и минометы.

    Ранее в Белом доме заявили о недопустимости повторения в Ливане масштабных разрушений Газы Израилем. Газета ВЗГЛЯД писала, каковы реальные цели Израиля в Ливане.

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    10 октября 2024, 13:53 • Новости дня
    В Израиле предъявили обвинение подозреваемому по делу об убийстве Талькова

    Tекст: Алексей

    Находящемуся на израильской территории обвиняемому в России в убийстве певца Игоря Талькова Валерию Шляфману предъявлено обвинение в ходе допроса, сообщили в Главном следственном управлении СК по Петербургу.

    Правоохранители Израиля и прибывшие туда петербургские следователи допросили Шляфмана, ему предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства Талькова и покушении на убийство Игоря Малахова, указало ведомство, передает ТАСС.

    При этом не сообщается, признал ли Шляфман свою вину. Материалы дела правоохранители Израиля направят в Петроградский суд Петербурга, где процесс по делу Шляфмана ведется в его отсутствие.

    Тальков погиб 6 октября 1991 года, его застрелили. Виновником считался сбежавший в Израиль концертный директор Валерий Шляфман, но позже появилась версия о случайным выстреле.

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    10 октября 2024, 10:01 • Новости дня
    «Хезболла» за сутки провела более 20 атак на армию Израиля

    «Хезболла» за сутки совершила 21 боевую операцию против армии Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ливанское движение «Хезболла» провело серию атак на израильскую армию, включая ракетные удары и использование беспилотников, на разных участках границы.

    Ливанское движение «Хезболла» провело 21 боевую операцию против израильской армии на различных участках границы, сообщила пресс-служба движения, передает РИА «Новости». В числе атак была ракетная атака на военную базу Раам на юге Голанских высот.

    «Хезболла» также сообщила о попытках израильских диверсионных групп пересечь границу, которые были пресечены. В районе Рас-Накур израильская группа подверглась атаке с использованием беспилотника.

    Кроме того, в поселениях Амнун и городе Цфат израильские военные подверглись обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии. В районе ливанского пограничного поселения Блида произошло боестолкновение с израильской группой, которая пыталась пересечь границу. «Хезболла» сообщила о приведении в действие заранее установленного взрывного устройства против израильских военных.

    Ранее бойцы «Хезболлы» отразили атаку израильских сил в пограничном районе Эль-Ляббуна на юге Ливана, используя артиллерию и минометы. Вооруженные отряды «Хезболлы» объявили о гибели 35 израильских солдат и ранении около 200 в ходе боестолкновений на юге Ливана, где продолжаются сражения с элитными подразделениями израильской армии.

    Израильские ВВС при этом сообщили, что уничтожили 50 членов «Хезболлы», включая шесть командиров, в Ливане.

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    10 октября 2024, 11:51 • Новости дня
    Рябков опроверг заявление Трампа о сделке по денуклеаризации с Москвой и Пекином

    Замглавы МИД России Рябков опроверг заявление Трампа о сделке по денуклеаризации с Москвой и Пекином

    Tекст: Вера Басилая

    Слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Вашингтон, Москва и Пекин якобы были близки к сделке по денуклеаризации, не соответствуют действительности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Хорошо известно, что попытки администрации Трампа посадить за один переговорный стол вместе с нами и китайскую делегацию, китайских представителей, успехом не увенчались», – заявил Рябков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Он добавил, что до тех пор, пока не произойдут изменения в антироссийской политике США и их союзников, никаких переговоров по стратегической стабильности, включая продление договора об СНВ, быть не может.

    Ранее Трамп заявил, что во время его президентства США, Россия и Китай были близки к заключению сделки по отказу от ядерного оружия, которая могла бы распространиться на другие страны.

    До этого Рябков отмечал, что Москва не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за враждебной политики США

    В Кремле заявили, что переговоры по стратегической стабильности возможны только вместе с обсуждением украинского конфликта.

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    10 октября 2024, 19:15 • Новости дня
    Посольство посоветовало россиянам соблюдать меры безопасности в Иране

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оставшимся на иранской территории российским гражданам следует соблюдать мары безопасности, предупредило российское посольство в стране.

    Из-за обострения ситуации вокруг Ирана, которое может повлечь ответный удар Израиля посольство рекомендует россиянам строго соблюдать меры безопасности, сообщили в диппредставительстве, передает ТАСС.

    Ранее израильские военные самолеты атаковали иранский машиностроительный завод Saba в Сирии.

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    10 октября 2024, 12:38 • Новости дня
    Песков заявил о катастрофических последствиях конфликта на Ближнем Востоке

    Песков заявил о катастрофических последствиях расширения конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Расширение конфликта на Ближнем Востоке с добавлением ливанского фронта приведет к катастрофическим последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, расширение конфликта на Ближнем Востоке может обернуться катастрофой для региона, передает ТАСС.

    Он отметил, что география боевых действий продолжает расширяться, и к конфликту добавился ливанский фронт. Это, по его мнению, приводит к разрушению гражданской инфраструктуры.

    «Десятки и сотни тысяч людей лишаются своего жилища, средств к существованию, работы», – заявил Песков.

    Ранее в Белом доме заявили о недопустимости повторения в Ливане масштабных разрушений Газы Израилем.

    Напомним, Израиль убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу, после чего вторгся в Ливан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каковы реальные цели Израиля в Ливане.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Как Байден кинул Зеленского

      После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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