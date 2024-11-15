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    Зачем Киев отправляет в окопы медиков и химиков
    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях в Курской области
    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине
    Ветераны России потребовали отобрать у экс-премьера Касьянова квартиру
    ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово
    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»
    Оппозиция в Абхазии прорвалась в парламент, протаранив ограждения
    Франция и Венгрия стали главными покупателями российского газа в ЕС
    Путин обещал Шахназарову рассмотреть вопрос о замедлении YouTube
    Мнения
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    3 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    22 комментария
    15 ноября 2024, 12:29 • Новости дня

    Артем Жога призвал военных участвовать в программе «Время героев»

    Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога призвал участников спецоперации подавать заявки на второй поток программы «Время героев».

    Новый поток «Время героев» пройдет с 15 ноября 2024 года по 15 января 2025 года, сообщается в Telegram-канале программы.

    Жога сам является участником первого потока программы «Время героев», он обратился к военнослужащим с призывом присоединиться к этой образовательной программе.

    В своем видеообращении Жога отметил, что это возможность для тех, кто не успел зарегистрироваться на первый поток, попробовать свои силы. «Советую каждому отбросить сомнения и попробовать свои силы», – заявил он. По его словам, тем, кто уже подавал заявку на первый поток, повторно это делать не нужно.

    14 ноября 2024, 18:55 • Новости дня
    Программа «Время героев» объявила дополнительный набор

    На заседании Общественного совета программы «Время героев» объявлено о начале набора на второй поток.

    В четверг состоялось заседание Общественного совета программы «Время героев», в ходе которого было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе, говорится на сайте программы.

    «По итогам отбора на первый поток программы у нас уже есть группа участников с хорошими оценками. Они успели подать заявку, но набор на поток был уже завершен. Они автоматически становятся участниками нового отбора. Все заявления, поданные весной этого года, мы засчитываем», – заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    Также добавляются участники, которые весной не полностью прошли регистрацию – заявление подали, но тестирование по какой-то причине пройти не успели. Многие из них выполнили задания в пунктах дистанционной оценки в филиалах РАНХиГС или в филиалах фонда «Защитники Отечества». Таких участников набралось 700–800 человек. Теперь они смогут пройти отбор на второй поток.

    Кроме того, есть группа участников, которые отличились в ходе боевых действий, но на момент формирования первого потока им не хватало знаний, квалификации. Им всем было предложено пройти программу заочного дистанционного обучения в Президентской академии. «Несколько тысяч человек прошли за это время программу обучения. Само по себе обучение не дает гарантии попадания в программу, но нам видно, как они учились и как сдали экзамены. Можно сказать, что они получают второй шанс попасть в основной состав программы "Время героев"», – сказал Кириенко.

    Кроме этих трех категорий, также объявлен отбор второго потока для тех, кто весной по каким-то причинам не подал заявление на участие в программе. «Мы говорим им добро пожаловать на программу», – пояснил Кириенко. По его словам, прием заявок для новых участников откроется 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года.

    Для удобства участников, находящихся на передовой, будут предусмотрены особые условия тестирования. Ветераны и участники СВО смогут пройти отбор в пунктах дистанционной оценки, которые работают в разных городах России. Требования к участникам остаются прежними: гражданство России, высшее образование и управленческий опыт.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров на заседании Общественного совета подвел итоги второго образовательного модуля первого потока. «Недавно завершился второй образовательный модуль программы, по результатам которого мы видим искреннюю вовлеченность участников в обучение и желание развивать свои профессиональные компетенции. Уже во время обучения 12 человек из первого потока получили назначения на новые должности, в том числе руководителей регионов», – заявил он.

    Программа «Время героев» была запущена по поручению президента России Владимира Путина 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. На сегодняшний день уже 12 участников получили новые назначения на ответственные должности.

    Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы. Совокупно в ближайшее время ожидается 46 назначений из числа участников программы. Руководитель программы «Время героев», заместитель руководителя фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

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    15 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО Гетемюллер предложила России сделать три уступки Трампу в переговорах по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России согласиться на три уступки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявила экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

    «Никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением», – приводит слова Гетемюллер РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Первой уступкой, по ее мнению, может стать формулировка в соглашении о прекращении огня, аналогичная случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным.

    Гетемюллер также предложила вторую уступку, связанную с вступлением Украины в НАТО. Она считает, что этот процесс не должен быть «отложен на неопределенный срок», а «проработан в течение неопределенного периода», подчеркивая, что Киеву потребуется долгое время для выполнения необходимых условий.

    Третья уступка, по мнению Гетемюллер, должна касаться возобновления переговоров между Россией и США по вопросам контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что нынешние планы Трампа предполагают заморозку линии фронта на Украине, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, даже «хуже».

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    15 ноября 2024, 09:30 • Новости дня
    ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово

    ВСУ пытались массово эвакуировать солдат с позиций под Курахово

    ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные Украины пытаются эвакуировать личный состав из окруженных позиций в районе Курахово, сталкиваясь с потерями при отступлении.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины предприняли попытку массово покинуть свои позиции в ряде населенных пунктов к югу и юго-востоку от Курахово, сообщает ТАСС. Российские силовые структуры заявили, что украинские подразделения пытаются вывести своих солдат из Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки.

    Согласно сообщению, ВСУ попали в окружение, и их отступление проходит по простреливаемым дорогам, что делает отступление крайне сложным и сопряженным с потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в битве за Курахово обнажилась деградация управления ВСУ, что привело к значительным потерям.

    Эксперт назвал ключевые ошибки ВСУ при обороне Курахово, включая недооценку сил противника и слабую координацию действий.

    В Раде рассказали, что власти в Киеве намерены объяснить украинцам сдачу Курахово стратегической необходимостью и перегруппировкой сил.

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    14 ноября 2024, 19:44 • Новости дня
    Пашинян сбрил бороду

    Премьер Армении Пашинян сбрил бороду

    Пашинян сбрил бороду
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сбрил бороду, которую носил с 2018 года, когда пришел к власти.

    Видео этого процесса политик опубликовал в своем Telegram-канале. Это событие вызвало широкий общественный резонанс и спровоцировало в республике всенародное обсуждение нового имиджа премьера.

    Пашинян отрастил бороду в 2018 году во время массовых акций протеста в Армении. Эти протесты привели к его к власти после отставки прежнего премьер-министра Сержа Саргсяна.

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    14 ноября 2024, 22:23 • Новости дня
    Зеленский объявил о подготовке «плана стойкости»

    Зеленский сообщил Украине о подготовке внутреннего «плана стойкости»

    Зеленский объявил о подготовке «плана стойкости»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе внутренний «план стойкости», состоящий из десяти пунктов, сообщили украинские СМИ.

    Зеленский рассказал, что план будет включать в себя «культурный суверенитет» и «безопасное пространство» для каждого человека. Кроме того, по его словам, в «плане» есть пункты, касающиеся энергетики и вооружений.

    Напомним, это уже не первый «план», который выдвигает Зеленский за время российской специальной военной операции на Украине. В частности, он уже выдвигал собственную «формулу мира», которую Киев рассматривал как единственный приемлемый для Украины исход конфликта. Россия отказалась рассматривать «формулу», а к первому проукраинскому саммиту в швейцарском Бюргенштоке даже Украина и ее союзники сократили «формулу» до трех пунктов из десяти. Кроме того, Зеленский предложил «план победы над Россией». Если «формулу мира» Запад еще рассматривал и выражал ей поддержку, то «план победы» отверг.

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    15 ноября 2024, 01:00 • Новости дня
    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    Советник Байдена заявил о намерении США и их союзников дать ответ на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники ответят скоординированными политическими решениями на якобы имеющее место участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    На вопрос о мерах, которые собираются принять США, Салливан заявил: «Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных».

    Американские власти намерены работать над этими мерами совместно со своими союзниками и партнерами в Европе, а также с Японией и Южной Кореей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что около 10 тыс. северокорейских солдат якобы прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ.

    В конце октября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных, напомнив о словах президента России Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону. Позднее Песков переадресовал вопрос о солдатах КНДР в Минобороны.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    14 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Лукашенко прокомментировал отказ Дуды фотографироваться с ним на саммите в Баку
    Лукашенко прокомментировал отказ Дуды фотографироваться с ним на саммите в Баку
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отказ польского президента Анджея Дуды фотографироваться на конференции ООН в Баку по изменению климата.

    Лукашенко заявил, что отказ польского лидера Анджея Дуды совместно фотографироваться на климатическом саммите в Баку остался незамеченным, передает РИА «Новости». Лукашенко подчеркнул, что узнал о демарше Дуды от главы МИД Белоруссии Максима Рыженкова, и отметил, что никто из присутствующих на саммите не заметил отсутствие польского президента.

    В своем выступлении Лукашенко также раскритиковал Дуду за рассказ о сохранении природы в Польше. Он обратил внимание на забор в Беловежской пуще, который, по его словам, приводит к гибели животных. Лукашенко добавил, что не стал заострять внимание на этом противоречии, хотя отметил его для себя.

    Кроме того, Лукашенко высказался о подходе мировых лидеров к климатическим вопросам, упомянув предыдущий саммит в Дубае. По его мнению, многие лидеры высказывают обеспокоенность по повестке, но не готовы к реальным действиям. «Американцы: зашли – вышли. Как проходной двор», – сказал Лукашенко, добавив, что мероприятия проводятся скорее для формальности и галочки.

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    14 ноября 2024, 21:38 • Новости дня
    Жители России решили помочь отрезавшему себе раненую ногу бойцу
    Жители России решили помочь отрезавшему себе раненую ногу бойцу

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители России выразили желание поддержать солдата, который ампутировал себе ногу, чтобы выжить в окопе на спецоперации, рассказал руководитель оперативного штаба Единого координационного центра Якутии Георгий Куркутов.

    РИА «Новости» сообщает, что жители разных регионов России хотят помочь солдату из Якутии с позывным «Шурик», который в ходе спецоперации отрезал себе ногу выше колена, чтобы выжить. Видео из военного госпиталя, где находится боец, распространилось в социальных сетях и вызвало широкий резонанс.

    Автор ролика рассказал, что «Шурик» провел в окопе семнадцать дней, пока его рана из-за отсутствия медицинской помощи загноилась. Решение о самостоятельной ампутации он принял из-за невозможности эвакуации и отсутствия у сослуживцев медицинских навыков. Новости об этом поступке вызвали большой отклик среди граждан, которые хотят оказать ему помощь.

    Глава села Бясь-Кюель Айсен Павлов сообщил, что «Шурик» до мобилизации был главой крестьянско-фермерского хозяйства и занимался коневодством. По его словам, боец всегда надеется только на собственные силы. В настоящее время «Шурик» получает лечение в госпитале в Волгограде. Ожидается, что он останется там, пока не будет установлен протез.

    По словам Павлова, рана заживает медленно, и пока неизвестно, сколько времени потребуется для полного восстановления. Мужчина в разводе, его дочь живет в другом селе и учится в школе.

    Руководитель оперативного штаба Единого координационного центра Якутии Георгий Куркутов отметил, что многие просят контакты бойца. Один из бизнесменов из Новосибирска выразил желание поддержать «Шурика» финансово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеран спецоперации на Украине Эдуард Бараев смог вернуться к полноценной мирной жизни благодаря поддержке семьи и друзей, а также активной реабилитации.

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    14 ноября 2024, 19:28 • Новости дня
    В Тбилиси отказались быть «колонией Брюсселя»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Генеральный секретарь правящей «Грузинской мечты» и мэр грузинской столицы Каха Каладзе назвал оскорблением грузинского народа попытки Запада, недовольного итогами выборов в парламент 26 октября, «навязать Грузии правительство». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Никто извне не навяжет нам правительство, это оскорбительно для народа Грузии», – сказал Каладзе. По его словам, «в Брюсселе или где-то там еще думают, что мы их колония, что они будут принимать решения за нас, что мы должны уступить нашу независимость и суверенитет».

    «Не получится так, друзья!» – заявил Каха Каладзе. «У Грузии есть власть, избранная народом. С этим должны смириться все, внутри страны и за ее пределами», – заявил градоначальник. «Эта власть в первую очередь защищает грузинские, национальные интересы, и так и будет дальше», – сказал он.

    Мэр Тбилиси назвал «категорически неприемлемой» несправедливую критику Грузии со стороны Запада.

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    14 ноября 2024, 14:33 • Новости дня
    Летчик: Российский Су-57 превзошел китайский J-35 по характеристикам

    Летчик Богдан заявил о превосходстве Су-57 над китайским истребителем J-35

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан отметил, что российский истребитель Су-57 превосходит китайскую новинку J-35 по множеству характеристик, включая маневренность и управляемость, и обладает перспективами для международного использования.

    По его словам, новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 превзошел все существующие в мире аналоги, включая китайскую новинку J-35, передает ТАСС. Богдан отметил, что российские авиационные комплексы всегда имеют конкурентные преимущества по сравнению с мировыми аналогами.

    Богдан заявил, что Су-57 превосходит существующие в мире аналоги по летно-техническим характеристикам, маневренности, устойчивости и управляемости. «Наши конкуренты не всегда показывают все свои возможности, но из того, что показано, российские самолеты всегда демонстрируют несколько больше», – заявил Богдан.

    Истребитель Су-57, по словам летчика, является достойной и хорошо скомпонованной машиной. Он подчеркнул, что самолет является великолепной платформой для будущих модификаций, как в свое время был Су-27. Богдан добавил, что оружие Су-57 высокоэффективно и расположено внутри, что делает самолет мощным и перспективным не только в национальной, но и в международной авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил о превосходной работе истребителей Су-57 в зоне специальной военной операции. Ранее сообщалось, что Рособоронэкспорт отметил конкурентные преимущества модели Су-57Э на мировом рынке оружия. Также сообщалось, что Ростех передал Российской армии партию новых истребителей Су-57 и Су-35С.

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    14 ноября 2024, 18:59 • Новости дня
    Крановщик получил 24 года за поджог московского военкомата
    Крановщик получил 24 года за поджог московского военкомата
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Москве Второй Западный окружной военный суд в четверг вынес приговор крановщику Сергею Андрееву по делу о поджоге здания военного комиссариата.

    Андреева приговорили к 24 годам лишения свободы, первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима, передает РИА «Новости». Также суд назначил ему штраф в размере 1,2 млн рублей и ограничение свободы на три года.

    Прокурор настаивал на 28 годах лишения свободы, но суд смягчил приговор. Андреев частично признал вину, однако не согласился с квалификацией преступления, утверждая, что его действия следует рассматривать как поджог, а не как госизмену и терроризм. Он и его защита просили оправдать его по этим обвинениям.

    По данным следствия, Андреев в ноябре 2023 года, по указаниям украинских спецслужб, совершил поджог военного комиссариата Академического района Москвы. Инструкции по изготовлению взрывчатых веществ он получал через мессенджер Telegram. Помимо госизмены и терроризма, Андрееву вменялись участие в террористическом сообществе и незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия.

    Ранее суд в Москве приговорил студента Ибрагима Оруджева к 16 годам лишения свободы за попытку поджога военкомата. В мае суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Хабаровска Ангела Николаева за поджог военкомата, осквернение флага России в местах захоронения погибших в ходе СВО и вандализм.

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    14 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Европарламент призвал закрыть Ла-Манш для танкеров с российской нефтью

    Европарламент принял резолюцию о запрете танкерам с российской нефтью проходить Ла-Манш

    Европарламент призвал закрыть Ла-Манш для танкеров с российской нефтью
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    На сессии в Брюсселе Европарламент принял резолюцию, требующую от Европейского союза и Британии закрыть пролив Ла-Манш для танкеров, перевозящих российскую нефть, сообщили СМИ.

    Это решение подразумевает нарушение международных правил судоходства, так как касается судов независимо от их флага. В документе Европарламент призывает страны ЕС тесно сотрудничать с Британией для реализации предложенного запрета, передает ТАСС.

    Европарламент также намерен обратиться к другим странам, контролирующим проливы, с предложением принять меры для ограничения движения судов с российской нефтью. В дополнение к этому резолюция нацелена на принятие жестких санкций против независимого танкерного флота, который занимается транспортировкой российской нефти без контроля западных государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент предложил запретить танкерам с российской нефтью вход в Ла-Манш.

    Напомним, ЕС ввел новый пакет санкций, который направлен против российских СПГ-проектов и танкеров, чтобы усилить экономическое давление на страну, а Запад готовится перенести конфликт с Россией на море, что может привести к усилению военно-морской активности в регионе.

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    14 ноября 2024, 21:03 • Новости дня
    Канада испугалась раскрывать имена осевших в стране украинских нацистов

    Канадские министерства отказались обнародовать имена осевших после войны в стране украинских нацистских преступников

    Канада испугалась раскрывать имена осевших в стране украинских нацистов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Ряд канадских министерств, включая МИД и Минюст, высказались против обнародования имен нацистских преступников, осевших в стране после войны, из опасений навредить Украине.

    Газета Globe and Mail сообщила, что несколько канадских министерств, включая министерство иностранных дел и министерство юстиции, выступили против обнародования списка нацистских военных преступников, которые нашли убежище в Канаде. Среди них числятся и бойцы дивизии СС «Галичина». Ведомства опасаются, что публикация имен может нанести вред Украине и «стать инструментом российской пропаганды».

    Газета также указала, что в сентябре организация «Канадский украинский конгресс» пригрозила судебным иском против властей, если имена преступников будут раскрыты. Ранее экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер призвал раскрыть результаты работы комиссии Жюля Дешена, которая в 1980-е годы изучала биографии сотен людей, подозреваемых в военных преступлениях.

    Министр канадского наследия Шарль Тибол-Белан отметил, что вопрос об обнародовании имен в будущем может быть пересмотрен. По данным Globe and Mail, летом Библиотека и Архив Канады консультировались по вопросу раскрытия материалов комиссии Дешена, но подверглись критике за отсутствие консультаций с историками и правозащитниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни имен пособников нацистов планировали разместить на мемориале «жертвам коммунизма» в Канаде. Напрямую с нацистами были связаны имена и названия свыше 50 человек и организаций, которые должны были быть увековечены в мемориале. Свыше 330 имен были рекомендованы к исключению из-за возможных связей с нацистами или принадлежности к фашистским группам.

    Ранее Генпрокуратура России объявила украинского нациста Ярослава Гуньку в международный розыск, в августе 2024 года он был внесен в базу розыска Генерального секретариата Интерпола. Напомним, Гуньку пригласили на заседание парламента Канады, которое посетил Владимир Зеленский, в качестве «украино-канадского ветерана Второй мировой войны».

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    14 ноября 2024, 21:29 • Новости дня
    Киевский чиновник признал возвращение уехавших на Украину мариупольцев в город

    Украинский чиновник: Треть уехавших на Украину мариупольцев вернулась в город

    Tекст: Дарья Григоренко

    Треть жителей города, уехавших на территорию Украины, уже вернулись обратно, сообщил назначенный Киевом мэр Мариуполя Петр Андрющенко.

    По его словам, люди возвращаются в первую очередь те, у кого сохранилось жилье в Мариуполе. «Причина очень ясна – отсутствие решения жилищного вопроса на территории Украины», – рассказал Андрющенко, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Мариуполь возвращаются те, кто не смог найти приемлемые условия для проживания на Украине. Вопросы, связанные с жильем, остаются одной из главных причин возвращения, так как многие жители города не смогли найти новое жилье в других регионах Украины.

    Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что внутренне перемещенные граждане Украины возвращаются на неподконтрольные Киеву территории из-за социально-экономических трудностей на новом месте.

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    14 ноября 2024, 21:44 • Новости дня
    Психолог объяснила, как отучить школьника ругаться матом

    Детский психолог Шиманская дала родителям рекомендации, как отучить ребенка ругаться матом

    Психолог объяснила, как отучить школьника ругаться матом
    @ Илья /РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Ребенку любого возраста можно объяснить, почему нельзя использовать нецензурную лексику в разговоре. Однако это сработает только в том случае, если сами взрослые в семье не употребляют матерные слова, рассказала газете ВЗГЛЯД доктор психологии Виктория Шиманская.

    «Многих родителей пугает то, что в средней, а то и уже в младшей школе ребенок может прийти домой с уроков и начать ругаться матом. Правильный подход родителей к данной ситуации убедит школьника перестать использовать нецензурную лексику, но для разного возраста нужен свой метод», – говорит Шиманская.

    Так, ученику младшей школы, по словам специалиста, стоит объяснить, что человек должен знать значение каждого слова, которое произносит. Для примера рекомендуется дать школьнику несколько сложных терминов, вроде «функциональное состояние с точки зрения системной психофизиологии» или «ятрогения», значение которых обязательно хорошо знакомо самому родителю. Затем надо спросить, знает ли ребенок их значение и, услышав отрицательный ответ, сказать, что язык и создан для того, чтобы произносить слова и понимать их значения.

    «Затем необходимо объяснить ребенку, что означает то матерное слово, которое он принес домой, и спросить, правда ли он это хотел им обозначить и действительно ли он хочет это слово произносить. И очень часто дети младшего школьного возраста понимают, что они вовсе не хотят произносить то, что по факту означают эти слова», – делится психолог.

    С учеником средней школы нужно обсудить, почему он решил использовать нецензурную лексику. И тут, как правило, возникают две ситуации. Первая: когда ребенок считает, что употреблять ненормативную лексику – это «по-взрослому и круто». В таком случае родителю стоит объяснить ребенку, что у взрослых много обязанностей – например, зарабатывать деньги, обладать необходимыми профессиональными навыками, заботиться о детях, вести домашнее хозяйство и т. д. В данной ситуации необходимо сформировать в понятии школьника, что надо делать, чтобы на самом деле быть взрослым человеком.

    «Но это сработает только при условии, что в семье мат не считается нормой и взрослые его не используют. В таком случае родитель будет примером для своего ребенка. Ведь если матерные слова можно произносить взрослым, а ребенку нельзя, то это не сработает», – подчеркивает Шиманская.

    Также она отмечает, что бывают ситуации, когда дети ругаются матом для «снятия напряжения». То есть они, как и взрослые, в стрессовой сложной ситуации применяют нецензурные слова. «Если в разговоре с ребенком выясняется, что он делает это «для разгрузки», то здесь родителям вместе со школьником стоит подумать о причинах возникновения этого стресса и способах его минимизации или полного избавления от него. Есть способы дыхательных практик, физические упражнения могут снимать это напряжение», – заключила специалист.

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