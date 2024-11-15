  • Новость часаWSJ: США могут увеличить ядерный арсенал из-за Китая, России и КНДР
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    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдёт на карте.

    0 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    20 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    15 комментариев
    15 ноября 2024, 08:58 • Новости дня

    Российские войска взяли под контроль 10 км границы ЛНР у Стельмаховки

    Российские силы установили огневой контроль над границей ЛНР у Стельмаховки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие закрепились на стратегических высотах у Стельмаховки, взяв под огневой контроль 10 километров границы Луганской нНародной республики, увеличив интенсивность ударов по противнику.

    Военныый эксперт Андрей Марочко сообщил, что закрепившись на стратегических высотах, российские силы смогли увеличить интенсивность и точность ударов по противнику в данном районе, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что в результате успешных действий был взят под контроль участок административной границы ЛНР на севере и юге от Стельмаховки. Он уточнил, что общая протяженность контролируемой территории составляет около 10 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР, а также освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области, кроме того, ВС России освободили Константиновку, Синьковку и Новожеланное.

    14 ноября 2024, 22:23 • Новости дня
    Зеленский объявил о подготовке очередного «плана»

    Зеленский сообщил Украине о подготовке внутреннего «плана стойкости»

    Зеленский объявил о подготовке очередного «плана»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе внутренний «план стойкости», состоящий из десяти пунктов, сообщили украинские СМИ.

    Зеленский рассказал, что план будет включать в себя «культурный суверенитет» и «безопасное пространство» для каждого человека. Кроме того, по его словам, в «плане» есть пункты, касающиеся энергетики и вооружений.

    Напомним, это уже не первый «план», который выдвигает Зеленский за время российской специальной военной операции на Украине. В частности, он уже выдвигал собственную «формулу мира», которую Киев рассматривал как единственный приемлемый для Украины исход конфликта. Россия отказалась рассматривать «формулу», а к первому проукраинскому саммиту в швейцарском Бюргенштоке даже Украина и ее союзники сократили «формулу» до трех пунктов из десяти. Кроме того, Зеленский предложил «план победы над Россией». Если «формулу мира» Запад еще рассматривал и выражал ей поддержку, то «план победы» отверг.

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    14 ноября 2024, 09:55 • Новости дня
    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области на запад от границы с ДНР

    Рогов заявил о выравнивании линии соприкосновения у Новодаровки и Ровнополя

    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области на запад от границы с ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска выровняли линию соприкосновения в Запорожской области и продвигаются в западном направлении от сел Новодаровка и Ровнополь, освободив более 12 кв. км территории, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, линия соприкосновения практически выровнена на Времевском направлении, сообщает ТАСС.

    Рогов отметил, что продвижение идет на запад от населенных пунктов Новодаровки и Ровнополя. Площадь освобожденной территории превышает 12 кв. км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали продвигаться в Запорожской области, что вызвало обеспокоенность среди наблюдателей, а авиация России нанесла удары по объектам вооруженных сил Украины в пригородах Запорожья, что стало частью усилий по укреплению позиций на данном направлении.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    14 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Российские войска вышли к окраинам Купянска в Харьковской области

    Ганчев: Большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле под Купянском

    Российские войска вышли к окраинам Купянска в Харьковской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска предпринимают усилия по закреплению на окраинах Купянска, продолжая наступление к северо-востоку и юго-востоку от города, что может привести к окружению крупной группировки ВСУ, сообщил глава ВГА Харьковской области.

    Российские войска продолжают операцию по закреплению на окраинах Купянска Харьковской области, сообщила ТАСС.

    Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев подчеркнул, что российские силы ведут активные наступательные действия. По его словам, штурмовые группы работают над консолидацией позиций вокруг Купянска.

    Ганчев также отметил, что российские войска продвигаются к северо-востоку и юго-востоку от города. Он считает, что это может способствовать окружению значительной группировки вооруженных сил Украины.

    «Довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили переправу вооруженных сил Украины на Купянском направлении с помощью авиабомбы; ранее сообщалось, что российские войска перерезали Купянское направление.

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    14 ноября 2024, 11:56 • Новости дня
    Путин повысил выплаты участникам СВО с инвалидностью до 4 млн рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении единовременных выплат участникам СВО, которые получили инвалидность в результате ранения, до 4 млн рублей.

    Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, увеличена сумма единовременной выплаты для участников спецоперации, которые получили ранения, приведшие к инвалидности, до 4 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство утвердило постановление о дифференциации сумм единовременных выплат военнослужащим за боевые травмы и увечья в зависимости от степени тяжести полученных ранений. Так, военнослужащие, получившие тяжелые увечья и травмы, будут получать 3 млн рублей, за легкие ранения предусматривается выплата в размере 1 млн рублей, а за иные легкие травмы – 100 тыс. рублей.

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    14 ноября 2024, 12:02 • Новости дня
    Политолог объяснил появление слухов о выборах президента Украины

    Политолог Скачко: Выборы на Украине могут стать началом «тотального компромисса» между Западом и Россией

    Политолог объяснил появление слухов о выборах президента Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский изо всех сил будет пытаться удержать власть. Стоит ожидать, что он продолжит отодвигать сами выборы, а также известными ему методами доказывать, что именно он нужен Западу, чтобы победить Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Петр Порошенко заявил, что власть на Украине «собирается на выборы».

    «Появление очередной серии сообщений о возможных выборах на Украине объясняется двумя факторами. Во-первых, в Белый дом возвращается Дональд Трамп, который выступает со своим планом по урегулированию украинского кризиса. Во-вторых, в Киеве на всякий случай готовят платформу к возможным переговорам с Москвой», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Он объясняет: Владимир Зеленский – нелегитимный президент Украины, и любое соглашение с ним может быть отменено следующим главой государства. «Поэтому России посылается что-то вроде сигнала: если стороны решат вести переговоры, то в Киеве могут пойти на смену руководства», – уточнил собеседник.

    На этом фоне Скачко обратил внимание на позицию МИД России, согласно которой о легитимности избирательно процесса на Украине можно будет говорить только после того, как станет понятна процедура их проведения. «Непонятно, как в условиях боевых действий там будет организовываться процесс. Кроме того, стоит учитывать огромное число беженцев в странах Европы», – подчеркнул политолог. Поэтому нельзя исключать, что исход возможного голосования будут решать те, кто находится за границей, как это было в случае с Молдавией. «Легитимность этого процесса сомнительна», – добавил спикер.

    Впрочем, эксперт не исключает, что выборы могут стать «началом тотального компромисса между Западом и Россией». «Другой вопрос, готовы ли оппоненты учитывать одно из ключевых условий Москвы – нейтральный статус постсоветской республики», – отметил Скачко. По его прогнозам, Зеленский попытается удержать власть, всячески отодвигая выборы. «Более того, он продолжит известными ему методами доказывать, что именно он нужен Западу, чтобы победить Россию. В арсенале Зеленского для этого – война и террор», – считает политолог. При этом групп, которые рвутся к власти на Украине, довольно много, добавил собеседник.

    Как полагает спикер, основную конкуренцию Зеленскому могут составить политики, которые поссорились с американскими демократами, изгнаны из страны либо сидят в тюрьме. «Из них можно «сколотить» какую-то группу и привести ее к власти. Это было бы выгодно и Трампу», – считает Скачко. Среди кандидатов он выделил следующих: Артем Дмитрук, Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, Евгений Шевченко. «Но баллотироваться может кто угодно, в том числе и Валерий Залужный. Сейчас все, что называется, стоят на низком старте», – заключил Скачко.

    Ранее Петр Порошенко заявил, что действующая власть на Украине уже думает о том, как выиграть выборы, а не о том, как одержать победу в конфликте с Россией. «Власть собирается на выборы, думает про выборы, а не про победу», – возмутился экс-президент.

    Порошенко выразил опасения по поводу программы выплат по тысяче гривен, предложенной Владимиром Зеленским в рамках программы социальной поддержки. Он обвинил действующие власти Украины в попытке «купить голоса избирателей». По его словам, избиратель «на эту позицию больше не пойдет», зато Запад может отказаться «давать деньги Украине на помощь».

    Примечательно, что на этой неделе британская газета The Economist выпустила материал, в котором сообщила, что выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года. По данным издания, мобилизуются региональные избирательные штабы, начинается работа над списками кандидатов.

    Глава МИД России, комментируя эти слухи, отметил, что судить о легитимности выборов на Украине можно будет только по их завершении. «Выборы можно по-разному организовать, вон, видите, как в Молдове организовали выборы. Судить о легитимности того или иного избирательного процесса можно только тогда, когда поймем, что он состоялся, и увидим, каким образом он был организован», – приводит РИА «Новости» слова министра.

    Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».

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    15 ноября 2024, 01:00 • Новости дня
    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    Советник Байдена заявил о намерении США и их союзников дать ответ на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники ответят скоординированными политическими решениями на якобы имеющее место участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    На вопрос о мерах, которые собираются принять США, Салливан заявил: «Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных».

    Американские власти намерены работать над этими мерами совместно со своими союзниками и партнерами в Европе, а также с Японией и Южной Кореей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что около 10 тыс. северокорейских солдат якобы прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ.

    В конце октября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных, напомнив о словах президента России Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону. Позднее Песков переадресовал вопрос о солдатах КНДР в Минобороны.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    15 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО Гетемюллер предложила России сделать три уступки Трампу в переговорах по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России согласиться на три уступки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявила экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

    «Никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением», – приводит слова Гетемюллер РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Первой уступкой, по ее мнению, может стать формулировка в соглашении о прекращении огня, аналогичная случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным.

    Гетемюллер также предложила вторую уступку, связанную с вступлением Украины в НАТО. Она считает, что этот процесс не должен быть «отложен на неопределенный срок», а «проработан в течение неопределенного периода», подчеркивая, что Киеву потребуется долгое время для выполнения необходимых условий.

    Третья уступка, по мнению Гетемюллер, должна касаться возобновления переговоров между Россией и США по вопросам контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что нынешние планы Трампа предполагают заморозку линии фронта на Украине, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, даже «хуже».

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    14 ноября 2024, 12:56 • Новости дня
    Российские войска освободили Вознесенку в ДНР
    Российские войска освободили Вознесенку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над Вознесенкой в Донецкой народной республике, сообщило российское министерство обороны в четверг.

    Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр», они также отразили 11 контратак украинских военных, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Потери ВСУ в районе действия группировки превысили 485 военнослужащих, они также лишились нескольких единиц военной техники, включая немецкую БМП Marder и американскую гаубицу М777.

    На других участках фронта российские подразделения также достигли успехов. Группировка войск «Восток» укрепила свои позиции в ДНР и Запорожской области, отбив две контратаки и уничтожив до 145 украинских солдат и несколько единиц бронетехники.

    В Харьковской области группировка «Север» нанесла удар по формированиям ВСУ в Волчанске и Липцах. Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 80 военнослужащих, а также несколько единиц военной техники, включая семь автомобилей.

    Группировка «Запад» поразила подразделения ВСУ в нескольких районах, включая Терны и Загрызово. Армия Украины в зоне ответственности этой группировки потеряла до 570 человек и несколько единиц техники, включая БТР М113 и четыре станции РЭБ.

    «Южная» группировка поразила ряд украинских подразделений, уничтожив до 655 военнослужащих, несколько танков и артиллерийских установок. Также были уничтожены две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    В прошлые сутки российские войска установили контроль над Ровнопольем в Донецкой народной республике, а ранее освободили населенный пункт Волченка. За прошлую неделю ВС России установили контроль над шестью населенными пунктами и нанесли значительные потери формированиям ВСУ.

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    15 ноября 2024, 03:24 • Новости дня
    Рогов сообщил об освобождении Новодаровки российскими войсками

    Рогов сообщил об освобождении российскими войсками Новодаровки на Времевском направлении в Запорожской области

    Рогов сообщил об освобождении Новодаровки российскими войсками
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска выбиты из Новодаровки на Времевском направлении в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наши войска выбили противника из Новодаровки и взяли село под свой контроль. Враг бежал под натиском нашей армии, оставив свои позиции», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

    Рогов сообщил, что российские силы продолжают продвижение вперед на Времевском направлении.

    Новодаровка – село в Запорожской области, которое расположено недалеко от административной границы с ДНР. Новодаровка находится северо-западнее освобожденных сел Урожайное и Старомайорское.

    Напомним, ранее Рогов сообщал, что российские войска выровняли линию соприкосновения в Запорожской области и продвигаются в западном направлении от сел Новодаровка и Ровнополь, освободив более 12 кв. км территории.

    Министерство обороны в среду сообщило, что российские войска установили контроль над Ровнопольем в ДНР.

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    15 ноября 2024, 06:43 • Новости дня
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп заверил, что собирается «очень усердно работать» над урегулированием конфликта между Россией и Украиной.

    На торжественном вечере в поместье Мар-а-Лаго во Флориде Трамп заявил: «Мы будем работать над (ситуацией) на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому должен быть положен конец».

    По словам Трампа, судя по сообщениям, с которыми он ознакомился, «за три дня убиты тысячи людей». Трамп уточнил, что речь идет о солдатах. «Но будь то солдаты или люди в городах, мы будем работать над этим», – приводит его слова ТАСС.

    На торжественном вечере также выступил предприниматель Илон Маск. Он заявил: «Народ дал нам мандат, и это очевидно. Народ высказался. Народ хочет перемен».

    Напомним, Трамп не раз давал понять, что намерен прекратить конфликт на Украине мирным, политико-дипломатическим путем, а также существенно сократить помощь Украине.

    Wall Street Journal пишет, что советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях. Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

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    15 ноября 2024, 02:49 • Новости дня
    В ООН попытались оправдать молчание об убийствах российских журналистов Киевом

    Представитель УВКПЧ ООН де Виллен попытался оправдать отсутствие реакции на убийства российских журналистов Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Рено де Виллен связал отсутствие реакции на более чем 30 убийств российских журналистов с тем, что Москва якобы «не предоставляет доступ» для подтверждения этой информации.

    «Что касается убитых российских журналистов, мы действительно получили информацию об этих случаях», – приводит слова де Виллена РИА «Новости».

    Однако, заявил он, Москва якобы «не предоставляет доступ в эти регионы», в связи с чем УВКПЧ «не можем подтвердить полученную информацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО и ее генеральный директор не замечают преступления киевского режима против российских журналистов, включая убийства и теракты.

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    14 ноября 2024, 12:07 • Новости дня
    Российский военный сообщил о панике у ВСУ на Запорожском направлении

    Российский военный сообщил о панике и непрофессионализме ВСУ на Запорожском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский разведчик Закарья Алиев рассказал о поведении украинских военных при штурмах на Запорожском направлении, отметив их панику и непрофессиональные действия во время атак.

    Алиев отметил, что украинские боевики, пытаясь взять штурмом его позицию, проявляли панику и непрофессионализм, что облегчало его оборону, сообщает РИА «Новости».

    «В панике они стреляли. Они всей толпой гранатами закидывали сразу, все расстреливали», – рассказал Алиев. При этом, по его словам, наибольшую опасность представляли беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а не сами штурмовики противника. «Бояться их резона никакого нет. Чего я больше всего остерегался – неба и земли. Это либо мины, либо дроны», – добавил разведчик.

    Алиев также подчеркнул, что украинские военные часто атаковали ночью, когда было сложнее определить направление нападения. Они применяли гранаты и БПЛА, такие как «Баба Яга», чтобы выкурить его из укрытия. «До утра приходилось откапываться мне», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский военнослужащий Закарья Алиев из группировки «Днепр» рассказал о трехнедельной обороне опорного пункта, захваченного у вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Закарья Алиев три недели защищал позицию в одиночку, питаясь луком, найденным на бывших украинских позициях, перед тем как его эвакуировали при помощи дрона.

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    15 ноября 2024, 01:53 • Новости дня
    Подоляк назвал причину отказа Украины от создания ядерной бомбы

    Подоляк назвал причиной отказа Киева от создания ядерной бомбы ее неспособность изменить ситуацию на фронте

    Подоляк назвал причину отказа Украины от создания ядерной бомбы
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    От создания ядерного оружия Киев удерживают не репутационные последствия, а невозможность с помощью ядерной бомбы изменить ситуацию на фронте, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

    «Если бы это действительно было решение, которое точно могло бы изменить происходящее на фронте, то можно было бы, несмотря на все юридические и репутационные сложности, идти на это», – приводит слова Подоляка ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Однако, как отметил Подоляк, ядерное оружие не способно гарантировать значительных изменений в текущей ситуации на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Ежак из Национального института стратегических исследований заявил, что Украина способна создать ядерную бомбу, аналогичную сброшенной на Нагасаки, в течение нескольких месяцев.

    Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Украина соблюдает положения Договора о нераспространении ядерного оружия и не намерена создавать ядерное оружие.

    Украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что его страна должна войти в военный альянс или обладать ядерным оружием. Однако позднее он заверил, что Украина не будет создавать ядерное оружие и в вопросах безопасности нацелена только на вступление в НАТО.

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    15 ноября 2024, 02:25 • Новости дня
    Пентагон оценил возможность передать ВСУ оружие на 7 млрд долларов при Байдене

    Заместитель представителя Пентагона Синхг сочла трудной задачу передать ВСУ оружие на 7 млрд долларов до ухода Байдена

    Пентагон оценил возможность передать ВСУ оружие на 7 млрд долларов при Байдене
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон ожидает тяжелая работа, если он хочет успеть передать Киеву оружие на 7,1 млрд долларов в рамках оставшегося бюджета до того, как Джо Байден покинет пост президента страны, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг. При этом она признала, что Киев должен будет получить часть выделенной Байденом военной помощи уже при президентстве Дональда Трампа.

    «Нам предстоит очень тяжело потрудиться, чтобы это произошло», – сказала Синхг, сообщив, что США намерены передавать Украине оружие с регулярной частотой исходя из имеющихся в наличие ресурсов на американских армейских складах. Оружие собираются передавать «на еженедельной основе».

    «Продолжение поставок новых партий оружия Украине является тем обещанием, которое дал президент. Следовательно, министерство продолжает выполнять это обещание», – приводит слова Синхг РИА «Новости».

    При этом запасы на складах регулярно восполняются, заявила она. Синхг заверила, что Пентагон «не позволит, чтобы они истощились до некомфортного уровня».

    При этом она признала, что, хотя часть обещанного Киеву «снаряжения и систем дойдут до Украины очень быстро», в других случаях будет нужно «больше времени», а «на доставку отдельных уйдут годы».

    Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Байден планирует до 20 января поставить Украине все одобренные Конгрессом средства. Байден перед уходом с поста намерен запросить у Конгресса дополнительные средства на поддержку Украины в 2025 году.

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    14 ноября 2024, 11:09 • Новости дня
    Пушилин: Киев оставил агентуру на освобожденных территориях ДНР

    Пушилин: Киев оставил агентурную сеть на освобожденных территориях ДНР для провокаций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская агентурная сеть, оставленная Киевом на освобожденных территориях ДНР, продолжает свою деятельность и организовывает провокации, заявил глава ДНР Денис Пушилин на канале «Соловьев Live».

    Он подчеркнул, что подобные действия врага требуют пристального внимания и работы со стороны специальных служб, передает ТАСС.

    Пушилин отметил, что на местах активно функционирует управление Федеральной службы безопасности России. По его словам, уже зафиксированы различные проявления деятельности агентуры.

    Кроме того, глава ДНР заявил, что украинская сторона на освобожденных территориях пытается организовывать провокации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Севастопольский городской суд приговорил жителя Севастополя к 16 годам колонии строгого режима за государственную измену и хранение взрывчатых веществ, после того как он был завербован СБУ, а ранее ФСБ задержала в Крыму украинскую шпионку.

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