Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.8 комментариев
Стало известно о предварительной поддержке законопроекта о спецсчетах для иноагентов
Законопроект о спецсчетах для выплат иноагентам получил поддержку исполнительной власти
Законопроект о введении специальных счетов для выплат иностранным агентам за использование результатов их интеллектуальной деятельности и брендов получил предварительную поддержку уполномоченных органов исполнительной власти, следует из пояснительной записки к законопроекту.
В документе подчеркивается, что данный законопроект направлен на упрощение процедуры расчетов с иностранными агентами, что должно способствовать развитию их правовой активности на территории страны. «Данный законопроект предварительно поддержан уполномоченными органами исполнительной власти», – говорится в документе, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно обсуждать позицию Кремля по законопроекту о спецсчетах для иноагентов, который предусматривает особый порядок выплат за интеллектуальную деятельность.
Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал законопроект о контроле выплат иностранным агентам, предусматривающий зачисление их доходов на специальные рублевые счета, и в случае снятия этого статуса они смогут в течение 15 дней вывести средства со спецсчетов.