В Москве прошел семинар по навыкам муниципального управления

На базе Мастерской управления «Сенеж» в Москве прошли семинар-совещание «Актуальные навыки в муниципальном управлении» и VII Съезд ВАРМСУ. В мероприятии приняли участие муниципальные служащие со всей страны.

Заместитель начальника управления президента по внутренней политике Евгений Грачев поприветствовал участников, отметив, что современный муниципальный служащий должен обладать множеством компетенций, включая способность к коммуникации в кризисных ситуациях. «На первом месте всегда – человек и те задачи, которые жители ставят перед властью. Грамотный управленец умеет слышать и оперативно реагировать на эти сигналы», – сказал он.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева подчеркнула, что современный руководитель должен обладать чуткостью к запросам людей, стремлением к самообразованию и любовью к Родине. Она отметила, что семинар ВАРМСУ нацелен на развитие этих качеств и профессиональных навыков у участников. Также семинар открыл ключевое событие – VII Съезд ВАРМСУ, где выступили сопредседатели Ассоциации и представили доклады о деятельности за год.

В 2024 году ВАРМСУ достигла значительных успехов, включая проведение Всероссийского форума «Малая родина – сила России» с участием президента России Владимира Путина и учреждение почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Ассоциация также заключила международные соглашения о сотрудничестве и запустила кадры проекты «Школа мэров» и «Школа муниципальных команд».

Сопредседатель ВАРМСУ Андрей Шевченко отметил, что за прошедший год многое было сделано в части совершенствования законодательства, в том числе в сфере пространственного развития и создания опорных населенных пунктов. Он добавил, что престиж муниципальной службы продолжает расти. Важность проекта ВАРМСУ «Муниципальный диалог» подчеркнул Руслан Кухарук, отметив, что он стал площадкой для обсуждения вопросов местного значения на федеральном уровне.

В рамках съезда состоялось избрание сопредседателей ВАРМСУ и исполнительного директора, а также расширение состава высшего совета ассоциации до 71 человека. Завершением съезда стала церемония награждения лучших представителей муниципального сообщества благодарственными письмами президента и благодарностями от руководства администрации президента.