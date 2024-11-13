ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.0 комментариев
Захарова обвинила США в запрете международного наблюдения на выборах
Спикер МИД Мария Захарова обвинила США в нарушении обязательств перед ОБСЕ из-за запрета международного наблюдения на выборах в 17 штатах страны.
По ее словам, запрет на международное наблюдение за выборами в семнадцати штатах США является прямым нарушением обязательств страны перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает радио Sputnik.
«Это прямое нарушение Соединенных Штатов перед той же самой ОБСЕ», – отметила она.
Дипломат подчеркнула, что доклад организации указывает на существование запрета в большинстве штатов. Захарова также обратила внимание на двойные стандарты Евросоюза, поставив под сомнение их претензии к выборам в Грузии.
Напомним, Трамп объявил о своей победе на президентских выборах, заявив, что его успех не имеет прецедентов в истории страны. Захарова объяснила победу Трампа тем, что она зависит от любви к своей стране, а не от ненависти к другим государствам.