Tекст: Александра Юдина

По ее словам, запрет на международное наблюдение за выборами в семнадцати штатах США является прямым нарушением обязательств страны перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает радио Sputnik.

«Это прямое нарушение Соединенных Штатов перед той же самой ОБСЕ», – отметила она.

Дипломат подчеркнула, что доклад организации указывает на существование запрета в большинстве штатов. Захарова также обратила внимание на двойные стандарты Евросоюза, поставив под сомнение их претензии к выборам в Грузии.

Напомним, Трамп объявил о своей победе на президентских выборах, заявив, что его успех не имеет прецедентов в истории страны. Захарова объяснила победу Трампа тем, что она зависит от любви к своей стране, а не от ненависти к другим государствам.