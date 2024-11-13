Россия выразила надежду на изменение политики США на Ближнем Востоке при Трампе

Россия рассчитывает на изменение политики США при Трампе на Ближнем Востоке

Tекст: Максим Попов

По словам Лаврентьева, в Москве осознают тесные отношения между США и Израилем, однако считают необходимым решать вопросы комплексно. Он подчеркнул важность стабилизации ситуации в регионе, чтобы избежать ее дальнейшей эскалации, передает РИА «Новости».



«От этого никуда не уйдешь. Но, прежде всего, конечно, надо стабилизировать ситуацию вообще в регионе», – сказал Лаврентьев, указывая на необходимость предотвращения масштабных конфликтов в будущем.

До этого Россия выразила поддержку проекту резолюции ООН по Газе, инициированному десятью непостоянными членами, с требованием немедленного прекращения огня.