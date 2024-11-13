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    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

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    13 ноября 2024, 03:59 • Новости дня

    Россия выразила надежду на изменение политики США на Ближнем Востоке при Трампе

    Россия рассчитывает на изменение политики США при Трампе на Ближнем Востоке

    Tекст: Максим Попов

    Россия надеется на корректировку политики США на Ближнем Востоке при новой администрации Дональда Трампа, заявил Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

    По словам Лаврентьева, в Москве осознают тесные отношения между США и Израилем, однако считают необходимым решать вопросы комплексно. Он подчеркнул важность стабилизации ситуации в регионе, чтобы избежать ее дальнейшей эскалации, передает РИА «Новости».

    «От этого никуда не уйдешь. Но, прежде всего, конечно, надо стабилизировать ситуацию вообще в регионе», – сказал Лаврентьев, указывая на необходимость предотвращения масштабных конфликтов в будущем.

    До этого Россия выразила поддержку проекту резолюции ООН по Газе, инициированному десятью непостоянными членами, с требованием немедленного прекращения огня.

    12 ноября 2024, 20:48 • Новости дня
    Хуситы атаковали американский авианосец

    Хуситы заявили об ударе по авианосцу США и эсминцам в Красном море

    Хуситы атаковали американский авианосец
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные силы хуситов из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетные и беспилотные удары по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Аравийском море и двум эсминцам в Красном море.

    Как передает ТАСС, удары были произведены с использованием крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. По словам военного представителя хуситов Яхьи Сарии, удары по авианосцу и эсминцам были нанесены в ответ на подготовку Америкой враждебных операций против Йемена.

    «Это было сделано с использованием крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский враг готовился к проведению враждебных операций против нашей страны», – заявил он.

    На данный момент официальные представители США не комментировали заявления хуситов. Подобные инциденты в регионе усиливают напряженность и создают потенциальные угрозы для безопасности международного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители хуситов из движения «Ансар Аллах» заявили об атаке беспилотников «Яффо» на жизненно важный объект в Тель-Авиве в рамках операции военно-воздушных сил Йемена. Хуситы произвели удар гиперзвуковой ракетой «Палестина-2».

    Другая атака была осуществлена по авиабазе Неватим в районе Негев на юге оккупированной Палестины также с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2».

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    12 ноября 2024, 08:22 • Новости дня
    Число арестованных оппозиционеров в Абхазии увеличилось до шести человек
    Число арестованных оппозиционеров в Абхазии увеличилось до шести человек
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Оппозиционеры в Абхазии заблокировали въезды в Сухум, требуя освобождения задержанных активистов, арестованных за нападение на депутата.

    По данным представителей оппозиции, число задержанных оппозиционных активистов в Абхазии возросло до шести человек, передает РИА «Новости».

    «Пока не будут отпущены все шестеро активистов, движение автотранспорта на въезде в город будет перекрыто», – заявили оппозиционные силы.

    Также оппозиционеры выступают против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц на территории Абхазии.

    Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку родственников и представителей оппозиции проникнуть в здание службы государственной безопасности с требованием освободить задержанных.

    Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут назвал произошедшее нападением. В данный момент, по его словам, продолжается процессуальная проверка.

    Известно, что абхазский парламент на внеочередной сессии в понедельник принял проект о строительстве многофункциональных комплексов, который влияет на соглашение с Москвой о деятельности российских юрлиц в республике.

    Ранее оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу и два моста, используя тракторы, в ответ на задержание четырех человек после нападения на депутата. Абхазский парламент в понедельник принял проект о строительстве многофункциональных комплексов, который влияет на соглашение с Москвой о деятельности российских юрлиц в республике.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    10 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Mirror заявила о планах снизить в Ираке возраст согласия девочек до девяти лет

    Mirror заявила о планах ультраконсерваторов в Ираке понизить возраст согласия для девочек до девяти лет

    Tекст: Антон Антонов

    Британская газета Mirror пишет, что второе чтение в парламенте Ирака прошел законопроект, который предлагает снизить возраст согласия для девочек с 18 до девяти лет.

    По данным Mirror, соответствующую инициативу выдвинули ультраконсервативные мусульманские партии Ирака. Проект закона прошел второе чтение в сентябре. Указывается, что снижение возраста согласия рассматривается властями Ирака как способ приблизить страну к «более правильному» толкованию исламского права и «защитить молодых людей от аморальных отношений», передает RT.

    При этом активисты назвали данный законопроект катастрофой, подчеркнув, что этот закон «легализует изнасилование детей».

    Telegraph сообщает, что поправки в законодательство лишат женщин права на развод, опеку над детьми и наследство, пишет «Московский комсомолец».



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    10 ноября 2024, 18:59 • Новости дня
    Израильский удар по Дамаску привел к гибели пяти человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате израильского удара по зданию в районе Сейида Зейнаб в Дамаске погибли пять человек, а двадцать пять получили ранения, среди которых есть тяжело пострадавшие.

    Как сообщает РИА «Новости», израильский авиаудар по южному пригородному району Дамаска, Сейида Зейнаб, привел к гибели пяти человек и ранениям 25 человек. Главный врач больницы «Имам ас-Садр» Магер Аббас сообщил, что пострадавшие поступили в лечебное учреждение, и некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

    «Пять погибших и 25 раненых были доставлены в больницу. Есть в тяжелом состоянии», – отметил Магер Аббас. Причины и цель израильского удара пока не уточняются, однако район Сейида Зейнаб известен как место, где часто находят укрытие разные вооруженные группировки.

    По данным местных властей, район подвергся серьезным разрушениям, что усложняет спасательные операции. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, ведутся поисково-спасательные работы. Пока что экстренные службы просят жителей района сохранять спокойствие и избегать посещения места происшествия без необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на севере Ливана в результате израильского авиаудара по жилому дому в поселении Альмат погибло 20 человек.

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    10 ноября 2024, 21:14 • Новости дня
    Нетаньяху признал, что одобрил проведение операции с пейджерами в Ливане

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла», в результате которой в Ливане взорвались сотни пейджеров, сообщил пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри.

    Израильские власти долгое время не признавали свою причастность к этому инциденту, несмотря на то, что «Хезболла» и правительство Ливана обвиняли Израиль в организации взрывов. Однако, в воскресенье премьер-министр Нетаньяху официально подтвердил свою роль в данной операции. Пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри сообщил об этом агентству Франс Пресс, сообщает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что израильская разведка «Моссад» могла заложить небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров, заказанных шиитским движением «Хезболла» у тайваньской фирмы.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как была технически устроена операция и почему организация использовала именно пейджеры для коммуникации между членами.

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    10 ноября 2024, 14:52 • Новости дня
    Число погибших в результате удара Израиля в Ливане достигло 20

    Число жертв израильского авиаудара в Альмате на севере Ливана увеличилось до 20 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    На севере Ливана в результате израильского авиаудара погибло 20 человек, среди которых шестеро ранены, сообщил Центр экстренных ситуаций при минздраве Ливана.

    Количество жертв израильского авиаудара по жилому дому в поселении Альмат на севере Ливана возросло до 20 человек, передает РИА «Новости». Сообщается, что шесть человек получили ранения. Удар был нанесен по дому в 15 километрах от курортного города Библос.

    По данным Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана, в результате авиаудара ранее сообщалось о 12 погибших, включая троих детей. Житель поселения Альмат рассказал, что в разрушенном доме проживала семья, принявшая несколько семей с юга Ливана, бежавших от израильских бомбардировок. Всего в здании находился 21 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль продолжает проводить операции против группировки «Хезболла» на территории Ливана. Накануне ВВС Израиля атаковали объекты «Хезболла» в Ливане, включая штабы и склады оружия в Баальбеке и Тире.

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    12 ноября 2024, 01:11 • Новости дня
    США нанесли удары по иранским группировкам в Сирии

    Вооруженные силы США атаковали девять целей проиранских группировок в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Американские ВВС нанесли удары по девяти объектам, связанным с проиранскими группировками в Сирии, в ответ на недавние нападения на американский персонал в регионе, говорится в сообщении центрального командования Пентагона.

    Отмечается, что удары были направлены на снижение боевых возможностей этих группировок. Основная цель операции – предотвратить дальнейшие нападения на силы США в регионе, передает ТАСС.

    Напомним, накануне военная база Вооруженных сил США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу. Как сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свои источники, нападение произошло на объект, расположенный в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. В результате обстрела на территорию военной базы упало пять ракет.

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    13 ноября 2024, 00:01 • Новости дня
    Хуситы атаковали ракетные эсминцы США в Красном море

    Йеменские хуситы атаковали эсминцы USS Spruance и USS Stockdale восемью дронами в Баб-эль-Мандебском проливе

    Tекст: Максим Попов

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» совершили атаку на два американских эсминца, проходивших через стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, но корабли избежали повреждений, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    По словам Райдера, корабли подверглись нападению восемью беспилотными летательными аппаратами, пятью противокорабельными баллистическими ракетами и тремя противокорабельными крылатыми ракетами. Все угрозы были успешно нейтрализованы, передает ТАСС.

    Представитель Пентагона подчеркнул, что ни один из эсминцев не получил повреждений, а экипаж остался невредим. Американские военные силы продолжают контролировать обстановку в регионе.

    Ранее хуситы заявляли об атаке на американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море.

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    11 ноября 2024, 21:50 • Новости дня
    Израиль нанес авиаудар по зданию с беженцами в Ливане

    В результате авиаудара Израиля по зданию с беженцами в Ливане погибли 28 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    На севере Ливана израильская авиация нанесла удар по зданию, где находились ливанские и сирийские беженцы, в результате чего погибли 28 человек, сообщили СМИ.

    Как пишет NNA, Израиль нанес авиаудар по зданию в поселении Эйн Якуб на севере Ливана. В результате удара погибло 28 человек. В здании находились семьи беженцев из южных и восточных регионов Ливана, а также беженцы из Сирии, передает РИА «Новости».

    По данным агентства, здание было полностью уничтожено. Погибшие находились там временно, поскольку в своих регионах не могли найти убежища из-за нестабильной обстановки.

    Ранее сообщалось, что на севере Ливана в результате израильского авиаудара погибло 20 человек, среди которых шестеро ранены. В субботу ВВС Израиля атаковали объекты «Хезболлы» в Ливане, включая штабы и склады оружия в Баальбеке и Тире.

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    11 ноября 2024, 07:44 • Новости дня
    База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

    Военная база США возле Дейр-эз-Зора была обстреляна пятью ракетами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сирийской провинции Дейр-эз-Зор база армии США, расположенная в районе нефтяного месторождения Эль-Омар, стала целью ракетного обстрела, в ходе которого выпущено пять ракет.

    Военная база Вооруженных сил США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, передает ТАСС. Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свои источники сообщил, что нападение произошло на объект, расположенный в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. В результате обстрела на территорию военной базы упало пять ракет.

    Информация о пострадавших или возможных разрушениях на данный момент отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по американской военной базе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор было выпущено несколько ракет, что привело к сильным взрывам и крупному пожару. Американская военная база на месторождении Конико в Сирии подверглась ракетной атаке, в результате чего произошли сильные взрывы и начался пожар.

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    12 ноября 2024, 13:53 • Новости дня
    Россия, Иран и Турция осудили удары Израиля в Сирии

    Россия, Иран и Турция осудили военные действия Израиля в Сирии и Газе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия, Иран и Турция выступили с осуждением израильских ударов в Сирии и массовых убийств в Газе, подвергнув критике действия Израиля как нарушающие международное право, говорится в совместном заявлении трех стран по итогам 22-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

    Как передает ТАСС, страны считают, что эти действия Израиля нарушают международное право, подрывают суверенитет и территориальную целостность Сирии. В документе подчеркивается, что такие удары дестабилизируют регион и увеличивают напряженность.

    Также Россия, Иран и Турция выразили решительное осуждение продолжающихся массовых убийств Израиля в Газе. В совместном заявлении осуждается израильская агрессия в Ливане и на Западном берегу реки Иордан. Страны призвали международное сообщество, включая Совет Безопасности ООН, обеспечить немедленное прекращение огня и гуманитарный доступ в Газу.

    Также в совместном заявлении говорится, что Россия, Иран и Турция договорились провести в России встречу по Сирии в астанинском формате на высшем уровне. Это решение закреплено в итоговом заявлении трехстороннего саммита, состоявшегося 19 июля 2022 года.

    Ранее израильская авиация нанесла удар по зданию на севере Ливана, где находились ливанские и сирийские беженцы, в результате чего погибли 28 человек.

    Кроме того, ВВС Израиля атаковали объекты «Хезболлы» в Ливане, включая штабы и склады оружия в Баальбеке и Тире.

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    11 ноября 2024, 09:15 • Новости дня
    Лаврентьев сообщил о возможных изменениях в политике США при Трампе

    Лаврентьев считает, что Трамп может изменить внешнюю политику США по конфликтам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может изменить внешнюю политику страны, включая вопрос о выводе войск из Сирии.

    По его словам, избранный президент США Дональд Трамп может быть настроен на изменение внешнеполитического курса страны, сообщает ТАСС.

    Лаврентьев отметил, что Трамп может изменить позицию по конфликтам, в частности по вопросу вывода американских войск из Сирии.

    Он подчеркнул, что следует обращать внимание на действия и предложения, которые будет выдвигать Трамп. По его словам, есть основания полагать, что у Трампа есть настрой на корректировку внешнеполитического курса администрации. Это, по его мнению, дает надежду на изменения и перспективы в данной области.

    Как отмечает Bloomberg, Трамп еще до инаугурации начал менять политику США по Украине.

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    11 ноября 2024, 08:51 • Новости дня
    Лаврентьев заявил об активизации ИГ и других радикалов в Сирии

    Лаврентьев сообщил о росте активности ИГ и других радикалов в Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сирии обострилась ситуация из-за активизации террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и других радикальных сил, что вызывает беспокойство из-за угрозы дестабилизации в регионе на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев в преддверии 22-й встречи в рамках астанинского процесса в столице Казахстана.

    Он подчеркнул, что «ситуация в Сирии сейчас достаточно сложная – социально-экономическая и финансовая», передает ТАСС. Лаврентьев отметил, что различные радикальные группировки усиливают свою активность как на западе, так и на востоке страны, что вызывает тревогу, так как они стремятся дестабилизировать ситуацию в Сирийской Арабской Республике.

    Лаврентьев также упомянул, что текущая встреча проходит на фоне резкой эскалации напряженности в регионе. В связи с этим он выразил надежду на то, что вооруженное противостояние и конфликт не распространятся на Сирию. По его словам, Россия постарается сделать все возможное, чтобы не допустить расширения границ конфликта в регионе.

    Кроме того, он затронул вопрос сложностей в решении проблемы беженцев в условиях сохраняющихся односторонних санкций против Сирии со стороны США и западных стран. Лаврентьев выразил надежду на то, что европейские страны проявят здравый смысл и перестанут практиковать публичное наказание сирийского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские и сирийские военные провели совместные учения по уничтожению наземных целей в провинции Алеппо, используя разнообразную авиационную технику и вооружение, а также сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Бассам Саббаг провели переговоры на полях II Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

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    11 ноября 2024, 11:31 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе по военной базе Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» объявили о нанесении ракетного удара по израильской военной базе недалеко от города Яффо, после удара на базе начался пожар.

    Удар наносился при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», после него на территории базы начался пожар, сказал представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа, передает ТАСС.

    Ранее хуситы из Йемена нанесли удар гиперзвуковой ракетой по базе ВВС Израиля Неватим, находящейся в пустыне Негев.

    До этого хуситы произвели удар гиперзвуковой ракетой по военной базе в центральной части Израиля.

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    13 ноября 2024, 02:20 • Новости дня
    Израильские ВВС атаковали здание медцентра «Хезболлы» в Ливане

    Израильские самолеты нанесли удар по медицинскому центру движения «Хезболла» в Бейруте

    Tекст: Максим Попов

    Израильские истребители атаковали объект шиитской организации «Хезболла» в Бейруте, предупредив жителей.

    По информации из источника в службе гражданской обороны, целью атаки стал медицинский центр шиитской организации «Хезболла».

    Атака началась через пять минут после предупреждения, которое израильское командование направило жителям южных кварталов Бейрута. «Налет начался через пять минут после предупреждения, направленного израильским командованием жителям южных кварталов», – приводит ТАСС слова источника.

    Также сообщается, что ракета поразила здание Дар-эль-Хура, где находится исламский медицинский центр, принадлежащий движению. Ранее в квартале Харет-Хорейк, который также подвергся авиаударам, прозвучали несколько взрывов.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла», в результате которой в Ливане взорвались сотни пейджеров.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

      Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

      23 комментария
    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

      Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

      8 комментариев
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Почему Россия сильнее Запада

      При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

      26 комментариев
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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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