Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.23 комментария
Россия выразила надежду на изменение политики США на Ближнем Востоке при Трампе
Россия рассчитывает на изменение политики США при Трампе на Ближнем Востоке
Россия надеется на корректировку политики США на Ближнем Востоке при новой администрации Дональда Трампа, заявил Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
По словам Лаврентьева, в Москве осознают тесные отношения между США и Израилем, однако считают необходимым решать вопросы комплексно. Он подчеркнул важность стабилизации ситуации в регионе, чтобы избежать ее дальнейшей эскалации, передает РИА «Новости».
«От этого никуда не уйдешь. Но, прежде всего, конечно, надо стабилизировать ситуацию вообще в регионе», – сказал Лаврентьев, указывая на необходимость предотвращения масштабных конфликтов в будущем.
До этого Россия выразила поддержку проекту резолюции ООН по Газе, инициированному десятью непостоянными членами, с требованием немедленного прекращения огня.