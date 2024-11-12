Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.20 комментариев
Росавиация аннулировала сертификат «Вяткаавиа»
Росавиация аннулировала сертификат у компании «Вяткаавиа» после катастрофы вертолета
Росавиация отозвала сертификат эксплуатанта у компании «Вяткаавиа» после проверки, которая выявила нарушения в обеспечении безопасности полетов.
«Сертификат эксплуатанта кировской компании «Вяткаавиа» для осуществления авиационных работ аннулирован. Решение об этом во вторник, 12 ноября, подписала начальник Приволжского МТУ Росавиации Людмила Пименова», – сообщила Росавиация, передает ТАСС.
Как уточняет агентство, инициатором аннулирования сертификата стало заявление гендиректора «Вяткаавиа». Он написал его в первый день, когда комиссия Росавиации, сформированная на базе Приволжского МТУ с участием сотрудников центрального аппарата агентства, начала анализировать производственную деятельность компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесном массиве у деревни Белеенки в Кировской области, в результате чего погибли три человека из четырех находившихся на борту, позже спасатели обнаружили тело четвертого погибшего.
Трагедия унесла жизни четырех человек, включая врача Александра Гыска, фельдшеров Сергея Широких и Татьяну Глызину, а также пилота Валентина Комлева, управлявшего предприятием «Вяткаавиа», которому принадлежал Ми-2.
Губернатор региона Александр Соколов пообщил, что семьи погибших в результате крушения вертолета в Кировской области получат по 1 млн рублей, а всех погибших представят к государственным наградам.
Кроме того, с учебным самолетом авиакомпании «Вяткаавиа» марки Zlin случилось происшествие, в ходе которого пострадал заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Олег Машковцев. Чиновник получил травмы в ходе жесткой посадки сразу после взлета.