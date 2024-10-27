Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.0 комментариев
МАК создал комиссию для расследования крушения Ми-2 в Кировской области
МАК начал расследование крушения Ми-2 в Кировской области
Межгосударственный авиационный комитет начал расследование крушения вертолета Ми-2 в Кировской области, сформировав специальную комиссию для изучения обстоятельств инцидента.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования крушения вертолета Ми-2, передает ТАСС. Комиссия уже приступила к работе в Кировской области. Ведомство отметило, что целью расследования станет выяснение причин и обстоятельств инцидента.
«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», – заявили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесном массиве у деревни Белеенки в Кировской области, в результате чего погибли три человека из четырех находившихся на борту. Спасатели обнаружили тело четвертого погибшего при этом происшествии. После крушения санитарного вертолета у деревни Белеенки возбудили уголовное дело, так как в результате трагедии погибли пилот и медицинский персонал.