Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.2 комментария
Пушилин: ВС России продвигаются по всему фронту в ДНР
Российские войска продвигаются на всех участках фронта в Донецкой народной республике, сообщил глава региона Денис Пушилин в понедельник.
Подразделения ВС России продвигаются на всей линии фронта в ДНР, сказал Пушилин в эфире канала «Россия 24», передает ТАСС.
Особое внимание уделяется Кураховскому направлению, заключил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали активно сжимать клещи вокруг украинских сил в Курахово, охватывая город с трех сторон, а также вошли в село Трудовое к югу от Курахово в ДНР. В самом Курахово начались ожесточенные бои.