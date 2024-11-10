Число погибших в результате удара Израиля в Ливане достигло 20

Число жертв израильского авиаудара в Альмате на севере Ливана увеличилось до 20 человек

Tекст: Ольга Иванова

Количество жертв израильского авиаудара по жилому дому в поселении Альмат на севере Ливана возросло до 20 человек, передает РИА «Новости». Сообщается, что шесть человек получили ранения. Удар был нанесен по дому в 15 километрах от курортного города Библос.

По данным Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана, в результате авиаудара ранее сообщалось о 12 погибших, включая троих детей. Житель поселения Альмат рассказал, что в разрушенном доме проживала семья, принявшая несколько семей с юга Ливана, бежавших от израильских бомбардировок. Всего в здании находился 21 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль продолжает проводить операции против группировки «Хезболла» на территории Ливана. Накануне ВВС Израиля атаковали объекты «Хезболла» в Ливане, включая штабы и склады оружия в Баальбеке и Тире.