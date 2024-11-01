Фальков сообщил о росте интереса к переезду в Россию у зарубежных ученых

Фальков сообщил о росте интереса ученых из недружественных стран к переезду в Россию

Tекст: Ольга Иванова

Это стало известно в ходе заседания программной комиссии партии «Единая Россия». Фальков отметил, что такая тенденция наблюдается даже среди ученых из недружественных стран, несмотря на ужесточение требований программы «Мегагранты», сообщает ТАСС.

Министр подчеркнул, что ранее ученым предоставлялась возможность временного пребывания, однако теперь объем финансирования увеличен до 100 млн рублей в год, и введено обязательное условие переезда на ПМЖ со второго года участия. Это изменение, по его словам, вызвало большой интерес среди ученых, включая соотечественников, находящихся за границей.

Фальков также добавил, что конкурсы текущего года уже продемонстрировали высокий уровень интереса как со стороны иностранных ученых, так и от соотечественников за рубежом. Программа «Мегагранты», реализуемая Министерством науки и высшего образования РФ, нацелена на привлечение ведущих мировых специалистов для работы в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, общественный деятель Пьер де Голль заявил о своем намерении переехать в Москву.