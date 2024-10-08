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Главы стран СНГ приняли обращение по итогам саммита
Главы стран СНГ подписали пакет документов по итогам саммита
По итогам саммита СНГ подписан пакет документов, а также обращение глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сообщили в пресс-службе Кремля.
Главы государств – участников СНГ, призвали народы не допускать возрождения фашизма, нацизма, милитаризма, пресекать попытки развязывания новой мировой войны, говорится на сайте Кремля.
«Попытки возложить равную ответственность за развязывание войны на Советский Союз и нацистскую Германию аморальны и кощунственны по отношению к памяти освободителей мира от «коричневой чумы», – говорится в обращении.
Главы государств СНГ осудили «стремление оправдать истинных виновников войны, приуменьшить роль наших народов в разгроме нацизма, реабилитировать пособников гитлеровских палачей и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершал военные преступления и преступления против человечности».
«Призываем осуждать и привлекать к ответственности тех, кто оскорбляет память воинов-освободителей и прославляет нацистских преступников и их приспешников», – говорится в документе.
Также они приветствовали «резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», а также выражаем приверженность целям и принципам Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Рассматриваем широкую поддержку этих важных документов как подтверждение решимости международного сообщества не допустить повторения трагических ошибок прошлого и строить будущее на объединительных началах».
«Наш общий долг – свято чтить память погибших за свободу и мир на Земле, всеми силами защищать правое дело, за которое они сражались и отдавали свои жизни, всемерно крепить единство всех людей доброй воли в борьбе против любых проявлений нацизма и неонацизма, а также угрозы новой мировой войны», – говорится в завершении заявления глав государств – участников СНГ.
Ранее прошло заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе.