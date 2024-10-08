Ушаков сообщил об отсутствии планов на встречу Путина, Алиева и Пашиняна

Tекст: Александра Юдина

По его словам, лидеры пока не планируют проводить трехстороннюю встречу для урегулирования конфликта между Баку и Ереваном, передает ТАСС.

Ушаков отметил, что вопрос о трехсторонней встрече был поднят, однако она не получила поддержки всех сторон.

«Нет, насчет трехсторонней встречи не договаривались. Была такая идея, но она не была кое-кем поддержана», – подчеркнул он.

Ранее Алиев прибыл для переговоров с Путиным в Кремль.

До этого премьер Армении Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан могут подписать соглашение о мире в течение месяца, но азербайджанская сторона не приемлет предложение армянской стороны о проекте мирного договора, который исключает несогласованные положения.