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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    37 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке высокого интереса к футболу в России. Негативный тренд действительно есть, и причин тому масса.

    48 комментариев
    7 октября 2024, 05:55 • Новости дня

    NYT заявила о возможном «когнитивном» угасании Трампа

    New York Times проанализировала речи Трампа и заявила о связанных с возрастом «когнитивных изменениях»

    Tекст: Антон Антонов

    Речи кандидата в президенты США Дональда Трампа стали длиннее и непоследовательнее, что может указывать на когнитивное угасание, пишет New York Times.

    При этом New York Times ссылается на результаты компьютерного анализа речей Трампа, обзор «митингов, интервью, заявлений и постов» в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что выявлены признаки «когнитивных изменений», которые мгут быть связаны с возрастом, передает ТАСС.

    «Он всегда был непоследовательным и часто далек от правды, но с течением времени его речи стали мрачнее, жестче, длиннее, злее, менее целенаправленными, более похабными и все больше зацикленными на прошлом», – пишет издание, оценивая изменения «с тех пор, как он впервые вышел на политическую сцену в 2015 году».

    Поскольку 81-летний американский президент Джо Байден отказался от участия в выборах, 78-летний Трамп становится самым возрастным из всех крупных партийных кандидатов в президенты в истории США. Байдену, когда тот занял кресло президента, было 78 лет и 61 день. Если Трамп победит на выборах, то вступит в должность в возрасте 78 лет и 220 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член Палаты представителей штата Огайо Кейси Вайнштейн, бывший член палаты представителей штата Южная Каролина Бакари Селлерс и член Палаты представителей Конгресса Максвел Фрост назвали Трампа «слишком старым» для того, чтобы возглавить страну.

    6 октября 2024, 19:22 • Новости дня
    Байден разработал новый план по Украине перед уходом

    Байден представил двусторонний план по поддержке Украины перед уходом с поста

    Байден разработал новый план по Украине перед уходом
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом, пишет издание Conversation.

    Статья подчеркивает, что Байден стремится оставить после себя наследие, и успех в поддержке Украины может стать его значимой победой. Главной задачей является закрепление за США роли постоянного союзника Украины, передает РИА «Новости».

    Ключевой момент плана заключается в публичной демонстрации поддержки Киева. Это подтверждается недавней встречей в Белом доме между Джо Байденом, Камалой Харрис и Владимиром Зеленским. Байден хочет показать, что Украина остается в числе приоритетов Вашингтона, и создать образ, что поддержка будет продолжаться. Это должно препятствовать возможной попытке Дональда Трампа игнорировать данный курс, если тот вновь придет к власти.

    Вторая составляющая плана связана с продолжением военной помощи Украине. Байден занимается этим вопросом, чтобы обеспечить страну необходимыми ресурсами для защиты своего суверенитета. Таким образом, американская администрация надеется укрепить позицию Украины и безопасность региона в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, несмотря на несогласие канцлера Олафа Шольца, отметив важность этих ракет для преодоления минных полей, писали СМИ. Ранее сообщалось, что Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью полета около 500 км, которые могут «долететь до Москвы», по заявлению канцлера Германии Олафа Шольца. Берлин также не станет передавать Киеву дальнобойного оружия вне зависимости от решений союзников, по словам немецкого канцлера Олафа Шольца.

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    6 октября 2024, 02:22 • Новости дня
    Маск выступил на предвыборном митинге Трампа

    Маск принял участие в предвыборном митинге Трампа в Батлере

    Маск выступил на предвыборном митинге Трампа
    @ Fox News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Один из богатейших людей мира Илон Маск присоединился к предвыборному митингу кандидата в президенты США Дональда Трампа в Батлере в Пенсильвании.

    На мероприятии, которое, по данным RSBN, собрало десятки тысяч зрителей, Трамп заявил: «Сегодня нам выпала большая честь, с нами один из тех людей, которые помогут нам построить невероятное будущее. Он замечательный человек».

    Трамп заявил, что Маск «спас свободу слова», создал «множество замечательных вещей». По словам Трампа, только компания Маска SpaceX позволяет США «отправлять американских астронавтов в космос», передает ТАСС.

    Маск, в свою очередь, подчеркнул необходимость победы Трампа на выборах для сохранения демократии в США.

    Он также заявил, что в США «был президент, который не мог осилить один пролет лестницы», видимо, имея в виду президента США Джо Байдена, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск обещал посетить митинг Трампа в Батлере, где экс-президент в июле получил ранение на митинге.

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    6 октября 2024, 19:01 • Видео
    Британия потеряла важные территории

    Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

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    4 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Независимые избиратели в США склоняются в сторону Трампа
    Независимые избиратели в США склоняются в сторону Трампа
    @ USA TODAY NETWORK/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Независимые возможные избиратели в колеблющихся штатах склонны предпочесть кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, такие данные показал опрос компании Ipsos.

    Жителей колеблющихся штатов, не поддерживающих Трампа и его соперницу от демократов Камалу Харрис, спросили о том, кого бы они выбрали, более половины из них (53%) назвали республиканского кандидата, передает РИА «Новости» со ссылкой на опрос.

    При этом лишь 35% сделали выбор в пользу Харрис. 15% респондентов не стали отвечать на вопрос. Вместе с тем Харрис удерживает лидерство среди вероятных избирателей, 48% опрошенных высказались за нее, за Трампа – 44%.

    Опрос проводили 25–30 сентября среди 1312 вероятных избирателей от 18 лет и старше в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Северной Каролине, Неваде, Пенсильвании и Висконсине. Погрешность составляет 2,9 процентных пункта.

    Ранее Трамп заявил, что президентские выборы в стране в случае его проигрыша могут стать последними в истории Соединенных Штатов.

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    5 октября 2024, 11:59 • Новости дня
    ФБР и Минобороны США сообщили о возможных актах насилия 7 октября

    Tекст: Александра Юдина

    ФБР и министерство внутренней безопасности предупреждают о возможных актах насилия в США 7 октября, что связано с годовщиной нападения ХАМАС на Израиль, сообщает канал CNN.

    По данным телеканала, данное предупреждение связано с первой годовщиной нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль, что привело к вооруженному конфликту в секторе Газа и эскалации напряженности в регионе, передает РИА «Новости».

    По оценке ФБР и министерства, этот день может стать «побудительным фактором» для экстремистов и лиц, совершающих преступления на почве ненависти.

    Властям предстоит усилить меры безопасности и отслеживать возможные угрозы, чтобы предотвратить трагические последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт на Ближнем Востоке обострил отношения между США и Израилем.

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    4 октября 2024, 23:08 • Новости дня
    Байден порекомендовал Израилю найти альтернативу атакам на нефтяные объекты Ирана

    Байден не рекомендовал Израилю удары по иранским нефтяным объектам

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден заявил, что не стал бы советовать Израилю наносить удары по нефтяным объектам Ирана, предложив рассмотреть альтернативные меры.

    «Если бы я был на их месте, я бы подумал о других альтернативах, кроме атаки на нефтяные месторождения», – сказал Байден на встрече с журналистами в Белом доме в ответ на вопрос о возможных ответных мерах Израиля на действия Ирана, передает ТАСС.

    Байден подчеркнул, что Израиль еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

    На вопрос о влиянии США на решения израильских властей Байден ответил, что американские и израильские команды по национальной безопасности тесно взаимодействуют.

    «Наши команды поддерживают связь по 12 часов в сутки. Они постоянно контактируют», – добавил он.

    Президент также отметил, что Израиль имеет право защищать себя от нападений, включая те, которые совершает Иран.

    При этом Байден подчеркнул важность минимизации жертв среди мирного населения.

    Ранее Тегеран пригрозил, что нанесет удары по всем израильским источникам энергии, НПЗ и газовым месторождениям страны, если Израиль совершит ошибку,

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    5 октября 2024, 21:39 • Новости дня
    Перед митингом Трампа в Батлере усилили охрану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большая толпа сторонников бывшего президента США и кандидата на предстоящих выборах американского лидера от Республиканской партии Дональда Трампа собралась на митинг в городе Батлер, где в июле на политика было совершено покушение.

    На этот раз митинг пройдет под усиленной охраной, на крышах зданий были размещены снайперы, передает RT.

    Напомним, 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга произошло покушение на Дональда Трампа. Пуля задела ухо бывшего президента. В результате стрельбы погиб один из его сторонников. Нападавшим оказался 20-летний Томас Крукс. Он был убит сотрудниками Секретной службы США. Трамп назвал чудом свое спасение при покушении.

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    4 октября 2024, 14:33 • Новости дня
    Трамп заявил, что выборы могут стать последними в истории США

    Трамп заявил, что будущие выборы могут стать последними в США при победе Харрис

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп выразил опасения, что предстоящие президентские выборы в случае проигрыша могут стать последними в истории США, связывая это с возможной победой Камалы Харрис, пишет Guardian.

    Трамп высказал мнение, что в случае победы демократа Камалы Харрис страна может столкнуться с непредсказуемыми последствиями, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что если республиканцы не одержат победу, США могут «отправиться к чертям». Он заявил: «Послушайте, нам нужно победить, а если мы не победим, эта страна отправится к чертям. Знаете, говорят, что это могут быть последние выборы, которые у нас когда-либо будут, и я правда верю в это, я верю, что это могут быть наши последние выборы».

    Трамп также отметил, что его сторонникам необходимо мобилизоваться, чтобы не допустить победы демократов. Он призвал всех, кто поддерживает его политику и взгляды, быть активными и не оставаться в стороне от избирательного процесса.

    Ранее бизнесмен Илон Маск выразил опасения, что в случае победы демократов на выборах конституция США может оказаться под угрозой из-за заявлений о необходимости борьбы с «дезинформацией». Маск заявил, что не выдержит, если Камала Харрис станет президентом США на четыре года, назвав это «жестоким наказанием». Также он выразил намерение посетить митинг Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, где на экс-президента ранее было совершено покушение.

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    6 октября 2024, 01:55 • Новости дня
    Обама решил принять участие в предвыборной кампании Харрис в США

    ABC News сообщил о решении Обамы подключиться к предвыборной кампании Харрис в США

    Tекст: Антон Антонов

    С 10 октября экс-президент США Барак Обама присоединится к предвыборной кампании кандидата от демократов на пост главы государства Камалы Харрис, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источник.

    Выступления Обамы планируются в ключевых колеблющихся штатах. Первая его остановка состоится на предвыборных мероприятиях в Пенсильвании. В предвыборной кампании он, по словам источника ABC News, будет участвовать до дня выборов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, демократы переживают, что Харрис проводит меньше мероприятий, чем ее соперник Дональд Трамп, и практически избегает незапланированных взаимодействий с избирателями и прессой. Демократы считают, что Харрис стоит взять пример с Обамы.

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    4 октября 2024, 08:32 • Новости дня
    Маск пообещал посетить митинг Трампа в Батлере

    Маск пообещал посетить предвыборный митинг Трампа в Батлере, где было совершено покушение на политика

    Илон Маск выразил намерение посетить митинг Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, где на экс-президента ранее было совершено покушение.

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о своем намерении посетить предвыборное выступление Дональда Трампа, которое пройдет в Батлере, штат Пенсильвания, сообщает РИА «Новости». Батлер стал местом, где на экс-президента США было совершено первое покушение в июле этого года. В соцсети X Маск написал, что намерен «оказать поддержку» Трампу в ходе этого мероприятия.

    По информации штаба Трампа, он выступит в Батлере 5 октября. В июле на него было совершено покушение, когда преступник, скрывавшийся на крыше здания в ста метрах от сцены, открыл огонь из штурмовой винтовки. Во время этого нападения Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, а еще двое получили ранения.

    Кроме того, вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. Тогда сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который скрывался в кустах. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. При обыске на месте были обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.

    Маск ранее заявил, что не выдержит, если Камала Харрис станет президентом США на четыре года, назвав это «жестоким наказанием». Кроме того бизнесмен выразил опасения, что в случае победы демократов на выборах конституция США может оказаться под угрозой из-за заявлений о необходимости борьбы с «дезинформацией». Он также обвинил американские СМИ в том, что они действуют как пропагандистская машина Демократической партии, ссылаясь на данные о значительном превышении числа журналистов-демократов над республиканцами в 2022 году.

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    5 октября 2024, 23:27 • Новости дня
    Трамп прибыл в Батлер, где был ранен в июле

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прибыл для выступления перед сторонниками в город Батлер, где в июле получил ранение на митинге, сообщают информационные агентства.

    Самолет Трампа пролетел над полем, где должен пройти новый митинг. Его сторонники встретили самолет восторженными криками, передает РИА «Новости».

    В июле в Батлере во время предвыборного митинга произошло покушение на Трампа. Пуля задела ухо бывшего президента.

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    5 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    Politico: Демократы обеспокоены малым числом встреч Харрис

    Politico: Демократы выразили обеспокоенность малым числом предвыборных мероприятий Харрис

    Tекст: Вера Басилая

    Демократы выразили озабоченность из-за недостаточной активности Камалы Харрис в предвыборной кампании, что может повлиять на ее шансы на победу, пишет Politico.

    Издание отмечает: демократы переживают, что вице-президент проводит меньше мероприятий, чем Дональд Трамп, и практически избегает незапланированных взаимодействий с избирателями и прессой. До выборов остается месяц, и такая тактика может ей навредить, так как необходимо привлекать неопределившихся избирателей, передает РИА «Новости».

    Некоторые представители демократической партии сравнивают ее подход с кампанией Хиллари Клинтон в 2016 году, которая пропустила предвыборные мероприятия в колеблющемся штате Висконсин, что стало одной из причин ее поражения Дональду Трампу. «Мы знаем, что это не 2016 год, но мы все равно можем извлечь из этого урок», - заявил на условиях анонимности бывший сотрудник президента Джо Байдена.

    Демократы считают, что Харрис стоит взять пример с Барака Обамы, который активно общался с избирателями и проводил множество мероприятий. В то время как у Трампа на выходных запланированы мероприятия в Пенсильвании и Висконсине, у Харрис предвыборных встреч нет. Известно, что в субботу она посетит Северную Каролину, но в рамках своих обязанностей как вице-президента, а не кандидата.

    Опрос компании Ipsos показал, что независимые возможные избиратели в колеблющихся штатах склонны предпочесть кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

    Трамп выразил опасения, что предстоящие президентские выборы в случае проигрыша могут стать последними в истории США из-за возможной победы Камалы Харрис.

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    4 октября 2024, 10:08 • Новости дня
    FT: США уверены, что Израиль взвешенно отреагирует на ракетные удары Ирана

    Financial Times: США уверены, что Израиль взвешенно отреагирует на ракетные удары Ирана

    Tекст: Александра Юдина

    Американские чиновники уверены, что ответные действия Израиля на ракетные удары Ирана будут взвешенными, чтобы не спровоцировать новую эскалацию на Ближнем Востоке, пишет Financial Times.

    По данным газеты, ответ Израиля на ракетные удары со стороны Ирана будет взвешенным, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что представители США провели несколько бесед с израильскими властями в последние дни.

    Так, одним из ключевых моментов обсуждений стало стремление Израиля направить «четкий сигнал» Ирану, при этом избежав обострения ситуации.

    Как отметил один из американских чиновников, Израиль пока не принял окончательных решений, но их действия будут направлены на завершение конфликта.

    «Ответные действия Израиля будут достаточно взвешенными, чтобы не спровоцировать новые витки эскалации на Ближнем Востоке», – указывает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отношения США и Израиля ухудшились из-за разногласий, связанных с действиями Израиля в регионе, что было отражено в публикации The Washington Post.

    Напомним, Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю. В Тегеране сообщили о поражении штаб-квартиры «Моссада» и авиабазы Неватим, тогда как в Тель-Авиве заявили об успешном отражении обстрела.

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    4 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    Песков: Путин открыт к диалогу с Байденом, но переговоры о встрече не велись

    Представитель Кремля Песков: Путин открыт к диалогу с Байденом, но переговоры о встрече не велись

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин открыт к диалогам, в том числе с президентом США Джо Байденом, однако никаких переговоров о возможной встрече пока не проводилось, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, президент открыт для любых контактов с мировыми лидерами, включая американского президента, передает ТАСС.

    При этом Песков добавил, что никаких конкретных разговоров между Москвой и Вашингтоном по этому поводу пока не велось.

    «В настоящий момент никаких предпосылок нет», – подчеркнул он, добавив, что российский лидер неоднократно выражал готовность к подобным контактам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с президентом России Владимиром Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов.

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    5 октября 2024, 15:30 • Новости дня
    Гадалка из США предсказала победу Трампа на выборах

    Гадалка из Брайтон-Бич Анна предсказала победу Трампа на выборах в США

    Tекст: Александра Юдина

    Гадалка Анна из Брайтон-Бич предсказала победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих выборах в США и заявила, что многие будут недовольны проигрышем представителя демократов Камалы Харрис.

    По ее словам, она сделала это предсказание в своем кабинете, расположенном на Брайтон-Бич-авеню, когда журналист спросил о том, кто победит на выборах, передает РИА «Новости».

    «Дональд Трамп», – уверенно заявила она.

    Анна добавила, что использовала в гадании карты, которые показали ей, что страной будет руководить мужчина.

    При этом гадалка добавила, что много людей будут недовольны тем, что «женщина проиграла».

    Ранее опрос компании Ipsos показал, что независимые возможные избиратели в колеблющихся штатах склонны предпочесть Трампа.

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    4 октября 2024, 10:56 • Новости дня
    Властям США удалось уговорить портовых рабочих прекратить забастовку

    Забастовка докеров в США завершилась после соглашения по зарплатам

    Забастовка портовых рабочих на Восточном побережье США, угрожавшая цепочке поставок, завершилась благодаря усилиям администрации Джо Байдена, направленным на достижение соглашения между рабочими и судоходными компаниями.

    Как передает Politico, забастовка портовых рабочих, начавшаяся на Восточном побережье США, завершилась после достижения предварительного соглашения между Международной лигой докеров и альянсом судоходных компаний. В четверг вечером представители обеих сторон заявили, что они договорились о значительном увеличении заработной платы и продлении истекшего контракта до 15 января. В совместном заявлении подчеркивается, что все текущие протесты прекращаются, и работа по основному контракту возобновляется.

    Президент США Джо Байден сыграл важную роль в разрешении конфликта, активно взаимодействуя с сторонами на протяжении последнего месяца. После начала забастовки Байден заявил о поддержке профсоюза и призвал судоходные компании сделать лучшее предложение. Он также выразил удовлетворение достигнутым соглашением: «Сегодняшнее предварительное соглашение о рекордной зарплате и продлении коллективного договора представляет собой значительный прогресс в направлении сильного контракта».

    Конфликт вызвал редкое политическое единство: Байден, Камала Харрис и экс-президент Дональд Трамп осудили иностранные судоходные компании за контроль над торговлей США. Забастовка также привлекла внимание к Хэролду Даггетту, лидеру профсоюза, который на протяжении года угрожал срывами цепочки поставок. Даггетт высказался против замены рабочих роботами, подчеркивая: «Машины не кормят семьи». В то же время его высокая зарплата и предполагаемые связи с мафией стали объектом критики.

    Некоторые республиканцы и бизнес-группы призывали Байдена использовать акт Тафта-Хартли для временного прекращения забастовки, однако он отказался, веря, что коллективные переговоры приведут к быстрому решению. Данный акт почти единогласно отвергается профсоюзами, так как лишает их важного рычага в переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная ассоциация портовых грузчиков объявила о начале забастовки докеров на Восточном побережье США, угрожающей парализовать работу 36 портов и нарушить импорт товаров, включая продукты питания и автомобили. На фоне забастовки портовых работников американцы начали массово скупать туалетную бумагу, что вызвало дефицит на полках магазинов, несмотря на то, что большая часть этого товара производится в стране.

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    Бывшая ГДР подталкивает Шольца к примирению с Москвой

    Уверенный результат оппозиции на выборах в восточных землях ФРГ приносит первые плоды. Премьеры Бранденбурга и Саксонии, Дитмар Войдке и Михаэль Кречмер, потребовали активизировать работу по урегулированию украинского кризиса. При этом сам канцлер Олаф Шольц на фоне недавних выборов будто бы смягчил позицию по диалогу с Москвой. Смогут ли «осси» сломить проукраинский настрой Берлина? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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