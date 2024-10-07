Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.37 комментариев
NYT заявила о возможном «когнитивном» угасании Трампа
New York Times проанализировала речи Трампа и заявила о связанных с возрастом «когнитивных изменениях»
Речи кандидата в президенты США Дональда Трампа стали длиннее и непоследовательнее, что может указывать на когнитивное угасание, пишет New York Times.
При этом New York Times ссылается на результаты компьютерного анализа речей Трампа, обзор «митингов, интервью, заявлений и постов» в соцсетях, передает РИА «Новости».
Утверждается, что выявлены признаки «когнитивных изменений», которые мгут быть связаны с возрастом, передает ТАСС.
«Он всегда был непоследовательным и часто далек от правды, но с течением времени его речи стали мрачнее, жестче, длиннее, злее, менее целенаправленными, более похабными и все больше зацикленными на прошлом», – пишет издание, оценивая изменения «с тех пор, как он впервые вышел на политическую сцену в 2015 году».
Поскольку 81-летний американский президент Джо Байден отказался от участия в выборах, 78-летний Трамп становится самым возрастным из всех крупных партийных кандидатов в президенты в истории США. Байдену, когда тот занял кресло президента, было 78 лет и 61 день. Если Трамп победит на выборах, то вступит в должность в возрасте 78 лет и 220 дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, член Палаты представителей штата Огайо Кейси Вайнштейн, бывший член палаты представителей штата Южная Каролина Бакари Селлерс и член Палаты представителей Конгресса Максвел Фрост назвали Трампа «слишком старым» для того, чтобы возглавить страну.