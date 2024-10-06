В Омской области лось стал причиной смертельного ДТП

В Омской области в ДТП с лосем погибли четыре человека, включая строителей из Азербайджана

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Омской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли четыре человека, сообщает ТАСС. Авария произошла 5 октября на 129 км трассы «Омск-Муромцево-Седельниково». Автомобиль Lada Priora, столкнувшись с выбежавшим на дорогу лосем, потерял управление и выехал на встречную полосу. В этот момент по ней проезжала Toyota Yaris.

В автомобиле Toyota находились 42-летняя женщина, ее 38-летний муж и 6-летний сын. Мужчина скончался на месте происшествия. В Lada ехали строители из Азербайджана. 30-летний водитель и два пассажира, 39 и 35 лет, погибли. Еще двое пассажиров Lada были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, включая 6-летнего мальчика.

Прокуратура региона сообщает, что уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека». Прокурор Нижнеомского района Денис Семенов выезжал на место происшествия для осмотра и расследования обстоятельств аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, автомобиль бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина врезался в лося, инцидент произошел в Саратовской области, а в результате столкновения автомобиля с диким животным в Алексинском районе Тульской области погибли два человека, также сообщалось, что выбежавший на трассу лось спровоцировал ДТП в Подмосковье, где погибли три человека.