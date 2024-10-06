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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    37 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    6 комментариев
    6 октября 2024, 10:27 • Новости дня

    В Омской области лось стал причиной смертельного ДТП

    В Омской области в ДТП с лосем погибли четыре человека, включая строителей из Азербайджана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На трассе «Омск-Муромцево-Седельниково» в Омской области автомобиль Lada Priora столкнулся с лосем, после чего врезался в Toyota Yaris, что привело к гибели четырех человек.

    В Омской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли четыре человека, сообщает ТАСС. Авария произошла 5 октября на 129 км трассы «Омск-Муромцево-Седельниково». Автомобиль Lada Priora, столкнувшись с выбежавшим на дорогу лосем, потерял управление и выехал на встречную полосу. В этот момент по ней проезжала Toyota Yaris.

    В автомобиле Toyota находились 42-летняя женщина, ее 38-летний муж и 6-летний сын. Мужчина скончался на месте происшествия. В Lada ехали строители из Азербайджана. 30-летний водитель и два пассажира, 39 и 35 лет, погибли. Еще двое пассажиров Lada были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, включая 6-летнего мальчика.

    Прокуратура региона сообщает, что уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека». Прокурор Нижнеомского района Денис Семенов выезжал на место происшествия для осмотра и расследования обстоятельств аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автомобиль бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина врезался в лося, инцидент произошел в Саратовской области, а в результате столкновения автомобиля с диким животным в Алексинском районе Тульской области погибли два человека, также сообщалось, что выбежавший на трассу лось спровоцировал ДТП в Подмосковье, где погибли три человека.

    5 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    ВС России освободили Желанное Второе в ДНР
    ВС России освободили Желанное Второе в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Желанное Второе в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии около Резниковки, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР. Были отражены три контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ составили до 755 военнослужащих, британская 155-мм гаубица FH70, две 122-мм гаубицы Д-30, американские 155-мм гаубица М198, 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Они нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии поблизости от Димитрова, Дружбы, Гродовки, Клебан-Быка и Горняка в ДНР. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

    ВСУ при этом потеряли до 490 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и американскую бронемашину HMMWV, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.

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    5 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Украинка с болторезом сбежала из Эстонии в Россию

    Пограничники задержали украинку с болторезом при незаконном переходе границы из Эстонии в Россию

    Украинка с болторезом сбежала из Эстонии в Россию
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    В Псковской области задержали гражданку Украины, пересекшую границу с Эстонией без документов, она имела при себе болторез и плоскогубцы для преодоления заграждений и утверждает, что направлялась в Россию по личным мотивам.

    В Псковской области сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали молодую женщину, гражданку Украины, незаконно пересекшую границу с Эстонией, передает РИА «Новости». Задержанная не имела при себе документов, удостоверяющих личность, и утверждала, что направлялась в Россию по личным мотивам, оставив все документы в Эстонии.

    В ее личных вещах были обнаружены средства для преодоления инженерных заграждений, такие как болторез и плоскогубцы, а также походные спички, фонарик и газовая горелка, что указывает на подготовку к длительному пребыванию в лесу. По данным пограничников, женщину задержали с помощью члена добровольной народной дружины.

    Пограничное управление ФСБ России по Псковской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. На основании решения суда задержанная была заключена под стражу, сообщили в погрануправлении.

    Ранее в субботу сообщалось, что пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей.

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    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    5 октября 2024, 18:11 • Новости дня
    Военкор: В зоне СВО потерян дрон С-70 «Охотник»

    Военкор Коц: Российский дрон С-70 «Охотник» впервые потерян в зоне спецоперации на Украине

    Военкор: В зоне СВО потерян дрон С-70 «Охотник»
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Впервые в ходе спецоперации на Украине потерян новейший дрон С-70 «Охотник», он, предположительно, был сбит ракетой истребителя после нарушения связи с аппаратом, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Коц сообщил, что беспилотник С-70 «Охотник» был сбит ракетой «воздух-воздух» истребителя-ведущего под Константиновкой, передает Ura.Ru.

    Военкор предположил, что возможной причиной потери дрона мог стать сбой в канале связи, что привело к утрате управления аппаратом. Несмотря на это, он выразил сомнения в том, что украинские силы смогут извлечь из обломков какую-либо ценную информацию, так как такие устройства обычно оснащены механизмами самоликвидации.

    Тем не менее, Коц предположил, что Киев может использовать эту ситуацию для создания медийной сенсации, несмотря на низкую вероятность получения полезных данных из обломков беспилотника.

    Ранее сообщалось, что на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова планируется начать серийное производство тяжелых ударных беспилотников «Охотник» во второй половине 2024 года.

    До этого на этом заводе состоялась выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник».

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    5 октября 2024, 17:01 • Новости дня
    Поляки возмутились стройкой американской АЭС рядом с советской

    NYT: Жители Хочево в Польше возмутились строительством американской АЭС в Польше

    Поляки возмутились стройкой американской АЭС рядом с советской
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Жители округа Хочево протестуют против строительства американской АЭС на берегу Балтийского моря, рядом с руинами советской станции, сообщила The New York Times (NYT).

    Жители округа Хочево в Польше недовольны планами строительства атомной электростанции американской компании Westinghouse, расположенной всего в 10 милях от руин старой советской станции. Эта станция станет первой действующей АЭС в Польше, а ее стоимость превысит 35 млрд долларов, передает «Газета.Ru».

    Работы по вырубке сосен уже начались для проведения геологических исследований, чтобы оценить возможность размещения реакторов на данном грунте. Ярослав Бах, глава района Хочево и житель деревни Слайшево, где будут построены реакторы, заявил, что он против этого проекта, по его мнению, АЭС должна быть размещена в другом месте.

    Против строительства выступила и группа местных жителей SOS Baltic, они предупреждают жителей о возможном разрушении местных лесов и пляжей из-за строительства.

    В то же время, сторонники атомной энергетики организовали свою кампанию, установив палатку на празднике урожая в Хочево и раздавая материалы о преимуществах проекта, таких как снижение цен на электроэнергию и новые бизнес-возможности.

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    5 октября 2024, 15:05 • Новости дня
    Бастрыкин запросил доклад о нападении мигрантов в Самаре
    Бастрыкин запросил доклад о нападении мигрантов в Самаре
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования нападения группы мигрантов из стран ближнего зарубежья на троих жителей Самары.

    Как уточнила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале, конфликт произошел 8 сентября в баре на улице Ленинградской, 24, передает РИА «Новости». По данным надзорного ведомства, инцидент квалифицирован как хулиганство с применением насилия, возбуждено уголовное дело.

    В ходе расследования также выяснились обстоятельства, требующие переквалификации дела на статью «Причинение тяжкого вреда здоровью». В связи с этим оно передано в следственный отдел области. Прокуратура контролирует расследование и проводит оперативно-следственные действия для установления всех участников происшествия и задержания подозреваемых.

    Ранее в Петербурге следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве против молодежных банд мигрантов, которые терроризируют город.

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    5 октября 2024, 20:50 • Новости дня
    МИД: Россия успешно выступила в Гааге по морскому иску Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия успешно представила свою позицию на слушаниях в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин.

    «Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы», – отметил Кузьмин, добавив, что «судьям есть над чем подумать», передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что интересы России отстаивала большая команда, в которую вошли свидетели и различные эксперты, что усилило позицию страны на слушаниях.

    Международный арбитражный суд в Гааге с 23 сентября по 5 октября провел слушания по делу, инициированному Украиной в 2016 году, о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Россия представила свою позицию, призывая суд признать все требования Украины выходящими за юрисдикцию суда и неприемлемыми.

    Напомним, Россия потребовала в Гааге отклонить требования Украины о правах в Черном и Азовском морях.

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    5 октября 2024, 20:14 • Новости дня
    Антонов завершил работу послом России в США

    Анатолий Антонов покинул пост посла России в США и возвращается в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Анатолий Антонов завершил командировку в качестве посла России в США и скоро отправится в Москву, сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

    Анатолий Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США, самолет с Антоновым на борту вылетит в субботу в 22.00 мск в Москву, передает ТАСС.

    Антонов прибыл в Вашингтон 31 августа 2017 года и возглавлял российское посольство в сложнейший период обострения отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Он возглавлял Департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД с 2004 по 2011 год, а с 2011 по 2016 год был замминистра обороны. В декабре 2016 года его назначили заместителем министра иностранных дел России.

    Работа Антонова в США совпала с периодом беспрецедентного обострения двусторонних отношений из-за антироссийского курса Вашингтона. США ввели санкции против Москвы и закрыли генеральные консульства России в Сан-Франциско в 2017 году и в Сиэтле в 2018 году, ограничивая работу российских дипломатов.

    Антонов ранее сообщал о необходимости повышения безопасности для российских дипломатов на фоне ухудшающихся отношений между Россией и США,

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    6 октября 2024, 07:51 • Новости дня
    Токаев выступил за строительство АЭС в Казахстане международным консорциумом

    Президент Казахстана Токаев предложил строить АЭС в стране силами международного консорциума

    Токаев выступил за строительство АЭС в Казахстане международным консорциумом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В случае одобрения на референдуме строительства атомной электростанции в Казахстане проект должен реализовываться международным консорциумом, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

    Токаев отметил, что вопрос о строительстве требует глубокого анализа и проведения соответствующих переговоров. «Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Ну а дальше, как говорится, жизнь покажет», – приводит его слова ТАСС.

    Голосование на республиканском референдуме о возможности строительства первой атомной электростанции в Казахстане началось в воскресенье. Вопрос, который предстоит решить участникам, звучит так: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?». Жители страны должны ответить «да, согласен» или «нет, не согласен». Избирательные участки будут открыты с 07.00 (05.00 мск) до 20.00 (18.00 мск).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявляла о готовности построить АЭС для Казахстана.

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    5 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    Украинский депутат предложил перенести боевые действия в Белоруссию

    Украинский депутат Дунда предложил перенести боевые действия в Белоруссию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Олег Дунда предложил ввести войска на территорию Белоруссии, чтобы нанести «большой удар» по России.

    «Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь», – заявил Дунда на конференции «российской оппозиции» в Вильнюсе, передает RT.

    По его мнению, введение «относительно небольших подразделений» на территорию соседней страны приведет к тому, что белорусская армия сложит оружие. Он добавил, что это будет «большим ударом» по России.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о стремлении Белоруссии к мирному сосуществованию с Украиной. Он также пообещал обсудить с президентом России Владимиром Путиным мирные переговоры по Украине.

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    5 октября 2024, 18:37 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала военный комплекс в Израиле

    «Хезболла» нанесла ракетный удар по комплексу ATA defense Industries в Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Ливанская «Хезболла» выпустила ракеты по комплексу ATA Defense Industries в израильском Сахнине, сообщили в движении.

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по военному комплексу в израильском городе Сахнин, целью атаки стала компания ATA Defense Industries, которая занимается производством вооружений на севере Израиля, передает РИА «Новости».

    Ранее израильские истребители нанесли удары по штабам и военным объектам «Хезболла» в районе Бейрута, целясь в командные центры и инфраструктуру этой организации.

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    5 октября 2024, 18:32 • Новости дня
    Финский профессор назвал Зеленского «безумным псом»

    Финский профессор Малинен назвал Зеленского «безумным псом»

    Финский профессор назвал Зеленского «безумным псом»
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен назвал главу киевского режима «безумным псом», который представляет серьезную опасность для Европы.

    Малинен заявил, что Зеленского необходимо взять под контроль, пока он не нанес непоправимый ущерб Европейскому континенту, передает «Царьград».

    «Он – безумный пес, которого нужно взять под контроль до того, как он уничтожит Европу», – написал профессор на своей странице в одной из западных соцсетей.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом» Америки.

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    5 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    Карельский блогер снял проверку ГАИ и стал фигурантом трех дел

    Блогер из Карелии снял проверку ГАИ и стал фигурантом дел о насилии и клевете

    Карельский блогер снял проверку ГАИ и стал фигурантом трех дел
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Петрозаводска, называющий себя блогером, стал фигурантом трех уголовных дел после проверки ГАИ, которую он снимал на видео и публиковал в интернете, сообщили в МВД по Республике Карелия.

    В Ленинградской области на автодороге «Кола» сотрудники ГАИ остановили 46-летнего жителя Петрозаводска, который отказался предъявить документы и начал снимать проверку на видео. Мужчина вел себя вызывающе, задавая инспекторам вопросы на знание законо, передает «РИА Новости».

    Блогер, позиционирующий себя как юрист, был арестован на 12 суток за неповиновение полиции. За это время опубликованные им материалы были изучены следователями, после чего были возбуждены два уголовных дела по статьям о насилии и оскорблении представителей власти.

    Кроме того, внимание следователей привлекла ложная информация, размещенная блогером о сотруднике ДПС, обвиненному в серьезном преступлении. Это стало причиной возбуждения третьего уголовного дела по статье о клевете. По решению суда, блогер останется под арестом до 19 ноября.

    Ранее в соцсетях появилось видео, на котором блогер Эдвард Бил катается на самокате в Одинцово в одежде, схожей с формой сотрудников ГАИ.

    Прокуратура Подмосковья инициировала проверку по факту видеозаписи, после чего блогер Эдвард Бил был задержан правоохранительными органами, а Мещанский суд Москвы приговорил Эдварда Била к 13 суткам административного ареста за мелкое хулиганство.

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    5 октября 2024, 21:26 • Новости дня
    ООН вернула полную аккредитацию шефу ВГТРК в Нью-Йорке после инцидента с немцами

    ООН вернула полную аккредитацию шефу ВГТРК Богданов в Нью-Йорке после инцидента с немцами

    Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов сообщил о восстановлении полной аккредитации при ООН после инцидента на Генассамблее, связанном с вопросами к главе МИД Германии.

    Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов сообщил о восстановлении его полной аккредитации при ООН, передает РИА Новости. Это решение было принято после того, как секретариат ООН понизил его статус аккредитации, что произошло из-за вопросов, заданных Богдановым главе МИД Германии Анналене Бербок.

    Этот инцидент вызвал протест со стороны российского МИДа и постпредства РФ в ООН, которые потребовали объяснить ситуацию и вернуть прежний статус аккредитации.

    Богданов отметил, что его съемочная группа подверглась нападению со стороны сотрудника немецкой дипмиссии после попытки задать вопрос Бербок о необходимости переговоров с Россией по Украине. По его словам, Бербок отказалась отвечать на вопрос и предложила журналистам пройти к месту для брифинга. Когда Богданов и его оператор Иван Уткин направлялись туда, немецкий дипломат якобы «накинулся» на них.

    Российское постпредство в ООН поддержало Богданова и расценило действия немецкого пресс-атташе как нападение на российских журналистов. В результате, после вмешательства российских дипломатов и подачи ноты генеральному секретарю ООН, полная аккредитация Богданову и Уткину была восстановлена. В своем Telegram-канале Богданов назвал это решение «общим успехом».

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    5 октября 2024, 11:17 • Новости дня
    Стало известно, что сердце Ливанова остановилось в ходе операции, он находится на ИВЛ

    Стало известно, что у Ливанова остановилось сердце во время операции, он находится на ИВЛ

    Стало известно, что сердце Ливанова остановилось в ходе операции, он находится на ИВЛ
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Народный артист Василий Ливанов находится в реанимации после остановки сердца на операции, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

    Известно, что у народного артиста произошло остановка сердца во время операции, в данный момент актер находится в реанимации, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Уточняется, что Ливанов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

    Врачи оценивают состояние Ливанова как тяжелое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актера Василия Ливанова в сентябре госпитализировали в НИИ Склифосовского с подозрением на инсульт.

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    5 октября 2024, 19:06 • Новости дня
    Русский двойник Ди Каприо подписал контракт на службу в зоне СВО

    Русский двойник Ди Каприо Бурцев подписал контракт с Минобороны на службу в зоне СВО

    Русский двойник Ди Каприо подписал контракт на службу в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роман Бурцев, получивший известность благодаря сходству с актером Леонардо Ди Каприо, заключил контракт с Минобороны и отправился на службу в зону специальной военной операции на Украине.

    Бурцев рассказал, что подписал контракт 19 сентября после нескольких месяцев раздумий, передает Ura.Ru. Он отметил, что это было сложное решение, и не стал раскрывать свое местоположение.

    Ранее Бурцев опубликовал фотографию в социальной сети «ВКонтакте» в военной форме и с автоматом, что вызвало активное обсуждение среди пользователей.

    Несколько лет назад Роман Бурцев стал известен благодаря своему сходству с Леонардо Ди Каприо. Он участвовал в различных телешоу и заключил рекламные контракты.

    Ранее суд признал незаконным контракт рэпера из Дании с Минобороны России.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

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    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

      В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

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    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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