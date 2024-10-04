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    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США потеряли контроль над союзниками

    Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

    7 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    6 комментариев
    4 октября 2024, 01:49 • Новости дня

    Уничтожение колонны ВСУ двумя российскими БТР в Курской области сняли с дрона

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области два российских БТР-82 уничтожили колонну из 19 бронемашин ВСУ, снятое с беспилотника видео было опубликовано военкорами.

    В Курской области два российских БТР-82 разнесли колонну из 19 бронемашин ВСУ во время марша. Видео этого сражения, снятое с дрона, уже появилось в Сети, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Опеарция Z:Военкоры Русской Весны».

    На кадрах видно, как один БТР спрятался на съезде с дороги, поджидая приближающиеся броневики. Экипаж наносил удары практически в упор, когда украинские машины проезжали мимо.

    Второй БТР скрывался в лесопосадке и обстреливал те бронемашины, которые успели передать сигнал о нападении. В результате совместных действий экипажам удалось подбить 14 единиц техники, оставшиеся пять броневиков ВСУ смогли скрыться. Этот подвиг сравнивают с действиями танка «Алеша», который в одиночку уничтожил восемь украинских машин.

    Ранее на дороге в поселок Коренево в Курской области была обнаружена «дорога смерти» с подбитой техникой ВСУ, что свидетельствует о парализации подвоза противника в Ольговку.

    3 октября 2024, 12:48 • Новости дня
    Forbes: Украина направила в Курскую область лучшие шведские и немецкие танки
    Forbes: Украина направила в Курскую область лучшие шведские и немецкие танки
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское военное руководство направило в Курскую область свои лучшие боевые машины, это Strv 122 или Leopard 2A6 шведского или немецкого производства, сообщает зарубежная пресса.

    Эти машины – лучшие танки в арсенале украинской армии, они считаются одними из самых защищенных в мире, передает Ura.ru со ссылкой на Forbes.

    Танки Strv 122 и Leopard 2A6 весят по 70 тонн, они обладают тяжелыми стальными и композитными броневыми слоями. По данным издания, в 2023 году Украине передали десять шведских Strv 122 и 21 немецко-португальский Leopard 2A6.

    В марте Forbes писал, что ВСУ потеряли не менее семи из десяти танков Strv 122.

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    3 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    ВСУ разбросали замаскированную под фастфуд взрывчатку в Курской области
    ВСУ разбросали замаскированную под фастфуд взрывчатку в Курской области
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Большесолдатского района Курской области обнаружены замаскированные под фастфуд взрывчатые вещества, которые оставили ВСУ, предупредил глава района Владимир Зайцев.

    «Уважаемые жители Большесолдатского района, информирую вас о том, что на территории района враг разбросал взрывчатые вещества, замаскированные в виде фастфуда», – написал он в своем Telegram-канале.

    Зайцев призвал к бдительности и воздержаться от поездок в район.

    Ранее ВС России пресекли две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области.

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    3 октября 2024, 21:01 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    1 октября 2024, 09:09 • Новости дня
    Гладков: Батальон «Барс-Белгород» приступил к боевым задачам

    Гладков: Батальон «Барс-Белгород» приступил к охране важных объектов инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    Батальон «Барс-Белгород» с 1 октября начал выполнять задачи по охране важных объектов в Белгородской области под руководством опытных инструкторов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В видеосообщении в Telegram-канале Гладков подчеркнул значимость этого шага для безопасности региона. Губернатор сообщил что бойцы батальона прошли подготовку под руководством опытных инструкторов, что обеспечивает их высокий профессиональный уровень.

    Гладков особо отметил, что известные люди Белгородской области присоединяются к батальону. В качестве примера он привел Сергея Попова, депутата областной думы и замполита Валуйского батальона самообороны, который подписал контракт с «Барс-Белгород». Губернатор уверен, что пример Попова вдохновит многих мужчин региона на участие в батальоне.

    После нападения ВСУ на Курскую область  в стране растет число граждан, желающих заключить контракт с Минобороны и защищать родину. В связи с этим в трех областях России, граничащих с Украиной, создаются отряды «Барс-Курск», «Барс-Белгород» и «Барс-Брянск», чья основная задача – содействие оперативным штабам губернаторов в контексте контртеррористической операции (КТО). Они будут выполнять задачи по охране и обороне объектов инфраструктуры, борьбе с беспилотными летательными аппаратами, эвакуации населения и поддержанию общественного порядка в составе ВС России.

    Напомним, 10 августа режим КТО ввели в Курской, Белгородской и Брянской областях.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что нужно знать о режиме КТО и как себя вести.

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    3 октября 2024, 18:08 • Новости дня
    Росэнергоатом: Курская АЭС работает в штатном режиме
    Росэнергоатом: Курская АЭС работает в штатном режиме
    @ Упр. коммуникаций КуАЭС/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расположенная в городе Курчатове Курская атомная электростанция работает в обычном режиме, один энергоблок выведен в плановый ремонт, сообщили в пресс-службе концерна «Росэнергоатом».

    «По состоянию на 17:30 Курская АЭС работает в штатном режиме. В работе третий энергоблок на мощности, установленной диспетчерским графиком. Четвертый энергоблок – в плановом ремонте. Первый и второй блоки – в режиме эксплуатации без генерации. Радиационный фон в пределах естественных (природных) значений», – передает сообщение концерна ТАСС.

    Ранее, передает агентство, Telegram-канал Shot сообщил, что ВСУ якобы попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове. По информации Telegram-канала, ПВО отработала по снаряду в 16:20, он упал в пяти километрах от станции. Сообщается, что сама АЭС и ее инфраструктура не пострадали.

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    3 октября 2024, 18:48 • Новости дня
    Смирнов: В Курчатове подавили украинский беспилотник самолетного типа
    Смирнов: В Курчатове подавили украинский беспилотник самолетного типа
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Курчатове, в котором расположена Курская атомная электростанция, уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил глава Курской области Алексей Смирнов.

    Украинский беспилотник самолетного типа подавили средствами радиоэлектронной борьбы, пояснил губернатор в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что в результате падения дрона произошли взрывы в хозяйственной постройке. Эта постройка не имеет отношения к Курской АЭС, подчеркнул Смирнов. На месте работают экстренные службы.

    Ранее в четверг в концерне «Росэнергоатом» сообщили о штатной работе Курской АЭС.

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    3 октября 2024, 13:49 • Новости дня
    ВСУ потеряли 60 человек при попытке прорыва границы в Курской области
    ВСУ потеряли 60 человек при попытке прорыва границы в Курской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики, пытавшиеся прорваться через российскую границу в Курской области, потеряли в последние сутки до 60 человек убитыми и ранеными, сообщило Минобороны.

    ВСУ предприняли пять попыток прорыва через госграницу в сторону поселка Новый Путь, они потеряли до 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Перехода границы не допущено.

    Группировка «Север» поразила формирования 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады теробороны у Дарьино, Любимовки, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 30 человек.

    Авиация и ракетные войска поразили в Сумской области резервы 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад теробороны у Великого Бобрика, Великой Чернетчины, Глухова, Макеевки, Ободы, Павловки, Перемоги, Речки, Скляровки, Студенка и Уланово.

    За сутки ВСУ на Курском направлении потеряли свыше 300 человек, четыре бронемашины, шесть артиллерийских орудий, включая две американские САУ Paladin, шведскую САУ Archer.

    За все время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла свыше 19 тыс. 850 человек, 135 танков, 66 БМП, 98 БТР, 864 боевые бронированные машины, 577 автомобилей, 162 артиллерийских орудия, 33 РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники.

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    1 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области

    Минобороны России показало на видео уничтожение техники и сил ВСУ в Курской области

    Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия уничтожила бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, используя воздушную разведку и различные виды вооружения, сообщили в Минобороны России.

    Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области, передает РИА «Новости». По данным ведомства, разведывательные подразделения группировки войск «Север» обнаружили движение нескольких единиц украинской бронетехники в регионе с помощью средств воздушной разведки.

    После анализа полученной информации было принято решение о нанесении удара по бронетехнике и живой силе противника. В результате прямых попаданий из различных видов вооружения боевые машины ВСУ были уничтожены вместе с экипажами.

    Минобороны также уточнило, что объективный контроль за уничтожением военной техники и боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени. Это позволило вести наблюдение за результатами операции и подтвердить успешное поражение целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы дронов российского спецназа эффективно выполняют боевые задачи, ликвидируя украинскую технику благодаря современному оборудованию. Кроме того, российские войска отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области. В свою очередь, вооруженный мечом боец ВСУ был замечен в Курской области и уничтожен российским ударом.

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    1 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Су-35 прикрыли вертолеты при ударах по ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Штурмовики и вертолеты, наносившие удары по объектам украинских военных в Курской области, прикрыли истребители Су-35 ВКС России, сообщило Минобороны.

    Истребители провели плановое патрулирование в приграничной зоне Курской области, указало ведомство, передает ТАСС.

    Су-35 отработали прикрытие действий штурмовиков и бомбардировщиков, а также вертолетов армейской авиации, наносивших удары по военным объектам и технике ВСУ.

    В конце сентября Су-35С также прикрывали авиацию и вертолеты, бившие по военной технике и объектам ВСУ в Курской области.

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    1 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    ВС России пресекли две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский войска в течение прошедших суток отразили две попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу России в направлении поселка Новый Путь в Курской области, сообщило Минобороны.

    В результате ВСУ потеряли около 25 человек убитыми и ранеными, а также бронемашину и три авто, два украинских военнослужащих сдались в плен, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Северная» группировка в ходе наступательных действий поразила формирования девяти украинских бригад у Любимовки, Нового Пути, Николаево-Дарьина и Плехова, а также отразила две контратаки ВСУ в направлении Плехова.

    Потери противника составили до 20 человек убитыми и ранеными, а также один автомобиль.

    Авиацией и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад у Богдановки, Гуева, Дарьина, Зеленого Шляха, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Мирного, Нового Пути, Орловки, Плехова, Правды, Русского Поречного, Толстого Луга, Черкасской Конопельки, Черкасского Поречного и Южного.

    Авиацией и ракетными войсками атакованы районы сосредоточения и резервы украинских войск в Сумской области в районах Беловод, Брусков, Будивильного, Глухова, Клевани, Кучеровки, Мирлогов, Ободов, Павловки, Речек, Студенка и Ястребщины.

    ВСУ потеряли более 340 военнослужащих, пять единиц бронетехники, в том числе два танка и три бронемашины, пять артиллерийских орудий и семь автомобилей. Два солдата ВСУ сдались в плен.

    Всего в ходе боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19250 военнослужащих, 135 танков, 65 БМП, 98 БТР, 859 бронемашин, 569 автомобилей, 155 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

    Накануне экипажи вертолетов Ка-52М успешно ликвидировали личный состав и бронетехнику украинских войск в приграничном районе Курской области. Атака была проведена с использованием авиационных ракет по разведанным целям противника. После выполнения удара экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на базу.

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    3 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    ВС России «Ланцетом» поразили «Тунгуску» ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» украинский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Тунгуска» в приграничной зоне Курской области, сообщило Минобороны.

    Разведчики группировки «Север» с помощью беспилотника засекли движение украинской «Тунгуски» у лесополосы в приграничном районе региона, указало ведомство, передает ТАСС.

    Было принято решение поразить машину, по ней ударили боеприпасом «Ланцет», цель была уничтожена.

    В конце сентября российские военные поразили «Ланцетами» в Харьковской области украинские САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

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    3 октября 2024, 08:33 • Новости дня
    Свидетельница рассказала, как житель Курской области ползком спасся от обстрела ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Житель Курской области ползком спасся от обстрела ВСУ, выползая из расстрелянной машины, рассказала свидетельница инцидента.

    По ее словам, мужчина на своем автомобиле пытался покинуть зону опасности, однако встретил украинского военного, который начал стрелять в его направление, передает РИА «Новости».

    Известно, что житель Курской области стал жертвой обстрела со стороны военных ВСУ, когда пытался эвакуироваться из слободы Гончаровка Суджанского района.

    «Я доехал до самолета на выезде, там стоял украинский бандер и начал расстреливать машину. Я просто чудом из этой машины вылез и потом ползком спасался», – привела женщина его слова.

    Женщина также добавила, что у мужчины было множество ранений, однако ему удалось добраться до безопасного места, где его подобрали и доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как эвакуируются и остаются жители курского приграничья.

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    2 октября 2024, 23:22 • Новости дня
    Украинские ракеты и БПЛА сбиты над Курской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над Курской областью силами ПВО уничтожены украинские ракеты и беспилотники самолетного типа, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    Смирнов сообщил в Telegram, что сбиты две ракеты и десять БПЛА.

    Напомним, ранее в среду над регионом уничтожили ракету и три беспилотных летательных аппарата.


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    2 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    Су-25 уничтожили опорник ВСУ в Курской области

    МО: Самолеты Су-25 уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ в Курском приграничье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авиаракетный удар штурмовиков Су-25 ликвидировал опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничной зоне Курской области, после чего авиация успешно вернулась на базу.

    Российские штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Удар был нанесен с использованием авиационных ракет по заранее разведанным целям в регионе. По информации, полученной от разведки, цели были успешно поражены.

    В Минобороны уточнили, что после успешной атаки экипажи Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки для предотвращения возможных атак и благополучно вернулись на аэродром вылета. Это является стандартной процедурой для обеспечения безопасности экипажей и самолетов после выполнения боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики Су-25 нанесли авиационный удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив личный состав и объекты. Вслед за этим штурмовики Су-25 атаковали скопления живой силы и техники украинских боевиков в курском приграничье, успешно уничтожив все разведанные цели. Кроме того, как сообщалось, аналогичные удары были нанесены по скоплениям живой силы, бронетехники и автомобильной техники украинских военных в Курской области.

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    2 октября 2024, 14:35 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 300 человек на Курском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные потеряли в последние сутки свыше 300 человек на Курском направлении, сообщило Министерство обороны России.

    ВСУ также потеряли БМП и бронемашину, САУ «Богдана», пять автомобилей и две станции РЭБ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Семь украинских боевиков сдались в плен.

    Группировка «Север» поразила формирования 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады теробороны ВСУ у Любимовки, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

    Также она отразила пять контратак в сторону Плехово, сорвала попытки атак в сторону Ольговки, Черкасского и Поречного. В зоне действия группировки ВСУ потеряли до 30 человек.

    Отражены три попытки украинских военных прорваться через границу в сторону Нового Пути, там ВСУ потеряли до 50 человек, бронемашину и два автомобиля. В этом районе четверо украинских бойцов сдались в плен.

    Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й и 17-й бригад нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й и 129-й бригад теробороны у Гуево, Дарьино, Зеленого Шляха, Любимовки, Мартыновки, Малой Локни, Махновки, Михайловки, Мирного, Новоивановки, Нового Пути, Орловки, Плехово, Правды, Русского Поречного, Свердликово, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

    Авиация и ракетные войска поразили районы сосредоточения в Сумской области и резервы 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны у Беловод, Белокопытово, Брусков, Глухова, Кучеровки, Катериновки, Мирлог, Обод, Павловки, Ровного, Речки, Сосновки, Студенка, Уланово и Ястребщины.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 19 тыс. 550 человек, 135 танков, 66 БМП, 98 БТРов, 860 боевых бронированных машин, 156 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники.

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    2 октября 2024, 17:15 • Новости дня
    Расчеты ПВО уничтожили ракету и дроны ВСУ над Курской областью

    Смирнов: Расчеты ПВО уничтожили ракету и дроны ВСУ над Курской областью

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую ракету, сообщил глава региона Алексей Смирнов в среду вечером.

    Средства ПВО уничтожили ракету и три беспилотных летательных аппарата, уточнил губернатор в своем Telegram-канале. Он попросил местных жителей не подходить к обломкам и сообщать об их обнаружении по номеру 112.

    До этого об уничтожении ракеты в регионе губернатор сообщал в конце сентября.

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    Применение FPV-дронов в ходе СВО приводит к перевороту в мышлении армии США

    Судя по всему, изучение и российского, и украинского боевого опыта в ходе спецоперации начинает оказывать сильное влияние на американскую военную мысль. Каким является традиционный подход Пентагона к беспилотникам и роботизации войск в целом, что показала в этом смысле спецоперация – и как теперь американские военные стремятся опередить на данном направлении и Украину, и даже Россию? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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