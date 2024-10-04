Уничтожение колонны ВСУ двумя российскими БТР в Курской области сняли с дрона

Tекст: Вера Басилая

В Курской области два российских БТР-82 разнесли колонну из 19 бронемашин ВСУ во время марша. Видео этого сражения, снятое с дрона, уже появилось в Сети, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Опеарция Z:Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно, как один БТР спрятался на съезде с дороги, поджидая приближающиеся броневики. Экипаж наносил удары практически в упор, когда украинские машины проезжали мимо.

Второй БТР скрывался в лесопосадке и обстреливал те бронемашины, которые успели передать сигнал о нападении. В результате совместных действий экипажам удалось подбить 14 единиц техники, оставшиеся пять броневиков ВСУ смогли скрыться. Этот подвиг сравнивают с действиями танка «Алеша», который в одиночку уничтожил восемь украинских машин.

Ранее на дороге в поселок Коренево в Курской области была обнаружена «дорога смерти» с подбитой техникой ВСУ, что свидетельствует о парализации подвоза противника в Ольговку.

