Стало известно о темпах ввода жилья в России до 2030 года

Хуснуллин заявил о вводе ежегодно 100 млн кв метров жилья до 2030 года

Tекст: Ольга Иванова

Темпы ввода жилья в России до 2030 года будут поддерживаться на уровне не менее 100 млн квадратных метров ежегодно. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Хуснуллин отметил, что к 2030 году обеспеченность жильем достигнет 33 квадратных метров на одного человека, что подразумевает, что каждый пятый метр жилплощади в стране будет новым.

Вице-премьер также подчеркнул, что в результате реализации национального проекта по жилью в стране наблюдается стабильный рост строительной отрасли. По его словам, за последние годы отрасль выросла на 35%, причем каждый год показатели улучшались без падений.

Хуснуллин сказал, что принятые меры и программы позволят России продолжать развивать строительный сектор и улучшать жилищные условия населения. Он также отметил, что достигнутые результаты являются заслугой стабильной экономической политики и активной работы в сфере строительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял о планах увеличить объемы жилищного строительства до 2030 года, при этом сообщалось, что за семь месяцев 2024 года введено 61,5 млн квадратных метров жилья, что на 2% больше, чем годом ранее. Хуснуллин подчеркивал, что по итогам 2024 года планируется ввести не менее 100 млн квадратных метров жилья, и намеревается удерживать этот уровень до конца 2030 года.