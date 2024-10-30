Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.0 комментариев
Мэр Тбилиси исключил создание радикалами протестного заряда
Мэр Тбилиси Каладзе исключил создание радикалами протестного заряда
Радикальная грузинская оппозиция, проигравшая выборы в парламент 26 октября, не сможет создать протестный заряд, заявил генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«ОБСЕ признала выборы конкурентными, многопартийными. 1120 тысяч человек оказали нам беспрецедентную поддержку, выбрав мир, мирное развитие, – сказал он. – Мы преодолеем все вызовы, в том числе выполним все обязательства на пути европейской интеграции».
По его словам, «все попытки радикальной оппозиции ложью, манипуляцией создать в обществе протестный заряд обречены на поражение».
«Все обвинения в какой-то фальсификации выборов беспочвенны. Без аргументов, без фактов. Зло, грязь всегда проиграют в Грузии, они не имеют будущего», – заявил градоначальник.
Напомним, накануне в центре Тбилиси состоялся марш грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов, в нем участвовала преимущественно молодежь. Позднее площадь перед парламентом Грузии в Тбилиси опустела.