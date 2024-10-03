В Москве стартовал Всероссийский форум классных руководителей

Tекст: Валерия Городецкая

На мероприятии собрались 1 тысяча классных руководителей и кураторов групп СПО из разных регионов России для обсуждения актуальных вопросов. Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков в приветственном слове подчеркнул значимость работы учителей, которые прививают детям ценности патриотизма и ответственности за судьбу страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сообщество классных руководителей, как уже было сказано, развивается вместе со страной. В этом зале присутствует двенадцать классных руководителей – ветеранов специальной военной операции, которые награждены Орденами мужества и медалями «За отвагу». Это люди, совершившие подвиг. Спасибо вам большое, вы пошли в зону специальной военной операции, отдали свой долг Родине, вернулись к любимой работе. Теперь нашим ребятам – будущему поколению россиян, вы прививаете ценности патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственность за его судьбу», – сказал он.



Новиков отметил, что почти половина из присутствующих в зале классных руководителей помогают собирать гуманитарную помощь, работают в добровольческих центрах, которые плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, бордевые наборы - все, что можно отправить нашим бойцам в зону СВО или нашим согражданам в приграничных регионах страны и в Курской области, которая находится сейчас под атакой.



«Вы это все делаете, вовлекаете и своих ребят, и вообще всех неравнодушных людей в нашей стране, которые ведут эту большую волонтерскую работу. У нас в следующем году будет отмечаться юбилей Великой Победы. И оргкомитет этого празднования вместе с Росдетцентром запланировал одну из стратегических сессий в рамках программы форума для того, чтобы все вместе мы могли обсудить и спланировать, как мы будем ребятам, для которых это уже совершенно точно только параграф в учебнике истории, доносить эту ценность Великой Победы в Мировой войне так, чтобы для них это было не формально, а действительно они могли пропустить это через себя, через свою душу. Потому что этот праздник, будем честны, молодежи должен быть нужен намного больше, чем ветеранам, которых у нас уже почти не остается в силу естественных причин. Но страна все равно будет отмечать этот юбилей широко, потому что именно для нового поколения россиян ценность Победы нужно сохранять так, чтобы мы все величием этого подвига всего нашего народа, который был совершен восемьдесят лет назад», – заявил Новиков.



Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что форум объединил педагогов из всех 89 регионов России. Он подчеркнул важность роли учителей в формировании личности ребенка и значимость передаваемых ими ценностей и традиций. По словам министра, форум станет итоговым мероприятием для серии региональных встреч.



«От вас, от учителей зависит, каким вырастет ребенок. Важно воспитание в семье, но большую часть времени ребенок проводит в школе. Он равняется на вас, слушает вас, хочет быть похожим на вас. И большое значение имеет то, какие знания, ценности, традиции вы будете ему передавать», – сказал глава Минпросвещения.

Партнером форума третий год подряд выступает российское общество «Знание», которое организует образовательную программу с участием выдающихся людей страны. Центр знаний «Машук» впервые стал партнером форума, организовав серию лекций о наставничестве и работе с молодежью. Участники форума могут задать вопросы экспертам и принять участие в интерактивных мероприятиях. Технологическим партнером мероприятия четвертый год подряд стала компания VK.

Форум проводится ежегодно по поручению президента России. Основными целями мероприятия являются повышение социального и профессионального статуса классного руководителя и престижа педагогических специальностей, развитие профессионального сообщества классных руководителей страны, ориентированного на воспитание у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ценностей, а также развитие единой коммуникативной площадки для профессионального общения и обсуждения актуальных вопросов педагогики.