Сгоревший театр в Хабаровске ремонтировали нелегальные мигранты

В ремонте театра в Хабаровске участвовали пятеро нелегальных мигрантов

Ремонтом крыши Хабаровского краевого академического музыкального театра, который сгорел 3 октября, занимались пятеро нелегальных мигрантов, передает ТАСС.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал, что рабочие были выходцами из одной из республик Средней Азии, и среди них двое, которых суд обязал покинуть Россию. Губернатор выразил недоумение тем, как им удалось избежать налоговой ответственности, и подчеркнул, что расследование происшествия уже началось.

Следствие возбудило уголовное дело по факту пожара. На допрос были вызваны рабочие и руководство компании-подрядчика ООО «Компания антикор – ДВ», которая занималась капитальным ремонтом крыши с сентября. Стоимость контракта на ремонт составила 33,4 млн рублей.

Исполняющий обязанности начальника регионального ГУ МЧС Иван Колонтай сообщил, что при возгорании не сработала система противопожарной защиты здания, а также автоматическое пожаротушение и пожарный занавес на сцене. Пожар распространился из-за взрыва газовых баллонов и сильного ветра. В здании было большое количество горючих материалов, и оно изначально не было обесточено.

Губернатор края отметил, что восстановление театра может потребовать более 10 млрд рублей, и возможно, здание придется строить заново. Он добавил, что театр получил множество приглашений для выездных спектаклей от других театров России, что стало знаковым жестом поддержки для региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре произошел пожар, в результате которого обрушилась кровля.