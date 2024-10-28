Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
На Кубани решили ввести новый код региона на автомобильных номерах
В Краснодарском крае с 2024 года начнут использовать код региона «323» на номерах
В Краснодарском крае с четвертого квартала 2024 года автомобили будут получать госномера с новым кодом региона «323», который дополняет существующие коды 23, 93, 123 и 193.
В Краснодарском крае введен новый код региона для государственных регистрационных номеров автомобилей, сообщает ТАСС. Новый код «323» начнет присваиваться номерам автомобилей в четвертом квартале 2024 года. Это касается транспортных средств граждан, которые постоянно зарегистрированы в этом регионе.
Ранее в Краснодарском крае использовались другие коды для номеров автомобилей: 23, 93, 123 и 193. Новый код будет дополнением к уже существующим, что позволит увеличить количество доступных комбинаций номеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области начали выдавать российские автомобильные номера с кодом 188, в Бердянске также началась выдача автомобильных номеров российского образца, а в Московской области появятся новые коды для автомобильных номеров – 250 и 550.