Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Песков отказался комментировать инициативу Гутерриша по Черному морю
Песков не стал обсуждать предложение Гутерриша по Черному морю
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать, обсуждали ли Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече во время саммита БРИКС инициативу по судоходству в Черном море.
На вопрос о том, обсуждалась ли на полях саммита БРИКС тема судоходства в Черном море, Песков ответил: «Была закрытая встреча, поэтому ничего не могу сказать на этот счет».
Это заявление последовало после слухов о том, что Путин мог согласиться изучить предложение Гутерриша по этому вопросу, сообщает ТАСС.
Ранее источник в российском МИД заявил о том, что новая инициатива генсека ООН Антониу Гутерриша по судоходству могла быть подготовлена в Киеве, и президент России Владимир Путин выразил намерение изучить это предложение.
Между тем МИД России выразил недоумение по поводу решения Гутерриша сначала просить о конфиденциальности встречи с Путиным, а затем опубликовать развернутый комментарий об итогах беседы.