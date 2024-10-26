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    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

    4 комментария
    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    11 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    12 комментариев
    26 октября 2024, 16:58 • Новости дня

    Источник в МИД: Инициатива Гутерриша по судоходству готовилась в Киеве

    Tекст: Мария Иванова

    Новая инициатива генсека ООН Антониу Гутерреша по судоходству могла быть подготовлена в Киеве, заявил источник в российском МИД.

    Источник в российском Министерстве иностранных дел сообщил РИА Новости о том, что новая инициатива Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по вопросам судоходства, вероятно, была подготовлена в Киеве. Президент России Владимир Путин выразил намерение изучить данное предложение.

    По словам источника, аналогичное предложение по восстановлению судоходства в Черном море, представленное в июле 2022 года, не могло быть реализовано. Причиной стало невыполнение второго компонента инициативы, который касался облегчения экспорта российского продовольствия и удобрений.

    Также было отмечено, что в марте этого года гнеральный секретарь ООН предпринял еще одну попытку, которую Россия была готова поддержать. Однако в последний момент от этой идеи отказался президент Украины Владимир Зеленский.

    Ранее МИД России выразил недоумение по поводу решения генсека ООН Антониу Гутерриша сначала просить о конфиденциальности встречи с Владимиром Путиным, а затем опубликовать развернутый комментарий об итогах беседы.

    Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани и переговоров с Владимиром Путиным.

    25 октября 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ

    Путин: Командиры ВСУ в окружении в Курской области расстреливают солдат при попытке сдаться в плен

    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области около двух тысяч украинских военных взяты в окружение, командиры ВСУ расстреливают желающих сдаться в плен солдат, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что российские силы взяли в окружение около 2 тыс. военнослужащих ВС Украины на территории примерно 6 на 15 километров. Командиры украинских военных подразделений, оказавшихся в окружении в Курской области, расстреливают своих подчиненных, пытающихся сдаться в плен, заявил Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    «По показаниям этих пленных, управление войсками внутри этого анклава нарушено, нарастает паника, – сообщил Путин. – Правда, «отцы-командиры», которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение».

    По его словам, ВС России «создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки» ВСУ.

    Ранее Путин заявил, что украинская армия потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих. Кроме того, по его словам, ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области.

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    26 октября 2024, 09:34 • Новости дня
    Электроника беспилотника RQ-20 Puma США оказалась в распоряжении России
    Электроника беспилотника RQ-20 Puma США оказалась в распоряжении России
    @ US Marines/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты получили в распоряжение электронику БПЛА RQ-20 Puma производства США, что позволяет изучить редкие образцы систем беспилотника.

    Электроника беспилотного летательного аппарата RQ-20 Puma, произведенного в США, попала в распоряжение российских специалистов, сообщает РИА «Новости».

    Инженер по противодействию БПЛА рассказал, что специалисты группы противодействия беспилотникам сумели посадить дрон RQ-20, сохранив его аппаратуру и электронику в целости.

    «Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника «птички» не пострадали. В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними», – заявил он.

    В одном квадрате с RQ-20 в воздухе была замечена еще одна цель, которая была ликвидирована из стрелкового оружия. Специалист сообщил, что этот БПЛА, известный как «Баба Яга», оказался снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами. Он подчеркнул, что после осмотра были выявлены и эти компоненты, что представляет дополнительный интерес для изучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские снайперы сбили американский беспилотный летательный аппарат Puma и уничтожили почти 25 украинских солдат и наемников, пытавшихся его эвакуировать.

    Ранее сообщалось, что Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства и специалисты уже приступили к ее изучению, что может снизить эффективность использования данной системы ВСУ.

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    26 октября 2024, 12:58 • Видео
    В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

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    25 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    ВСУ случайно уничтожили собственный редкий беспилотник Hawk
    ВСУ случайно уничтожили собственный редкий беспилотник Hawk
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские вооруженные силы дроном-перехватчиком поразили собственный беспилотник Hawk, это весьма редкий аппарат, на вооружении украинской армии их меньше 10 единиц, утверждают российские военкоры.

    Точное место и время происшествия не уточняются, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    По данным источника, в сентябре 2023 года на вооружение украинской армии поступило лишь девять беспилотников Hawk из 55 заказанных Министерством обороны Украины. Это делает их одними из самых редких беспилотных летательных аппаратов в распоряжении ВСУ.

    В мае СМИ сообщали, что беспилотник-разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk координировал ночные атаки украинских военных на Крым с использованием ракет ATACMS. В июне сообщалось, что американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk начал патрулирование Черного моря близ Крыма.

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    25 октября 2024, 19:36 • Новости дня
    Источник рассказал о потерях ВСУ при бегстве из Селидово

    Источник: ВСУ при попытке прорыва из Селидово теряют много солдат

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия пытается прорваться из Селидово в ДНР, но при этом теряет большое число бойцов, сообщил источник в силовых структурах в пятницу.

    ВСУ пытаются спасти остатки личного состава в Селидово на Покровском направлении, наращивая темпы бегства из города, сказал собеседник ТАСС.

    Однако при этом они теряют много людей. Военнослужащие ВСУ выходят из города группами, но попадают под огонь на простреливаемых дорогах.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВС России нарушили железнодорожную логистику ВСУ в районе Горняка и Селидово. Также сообщалось, что российские силы блокировали группировку ВСУ в Селидово. Пушилин отмечал, что российские военные могут взять город в охват.

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    26 октября 2024, 00:24 • Новости дня
    Россия обвинила MI6 в подготовке украинских диверсантов для атак на АЭС

    Небензя сообщил о подготовке Западом украинских диверсантов для атак на АЭС в России

    Россия обвинила MI6 в подготовке украинских диверсантов для атак на АЭС
    @ Пятый канал НОВОСТИ/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия располагает данными о подготовке западными спецслужбами украинских диверсантов для провокаций на российских атомных станциях, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «У нас также есть достоверная информация о том, что западные спецслужбы, в первую очередь британская MI6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России», – отметил Небензя.

    По словам дипломата, такие диверсионные группы тренировали для операций по подрыву линий электропередачи, соединяющих АЭС с российской энергосистемой, передает РИА «Новости».

    Небензя также указал на «неопровержимые доказательства» подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС, которое, по планам Украины, предусматривало «захват и минирование» станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что в октябре Россия запланировала два заседания в ООН по Украине: неформальное (по «формуле Арриа») 25 октября и заседание СБ ООН о поставках западного оружия на Украину 31 октября.

    Напомним,ВСУ пытались наносить удары по Курской атомной станции. Помимо Курской АЭС, ВСУ неоднократно обстреливали и Запорожскую атомную станцию. В результате одной из атак загорелась градирня.

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    25 октября 2024, 20:40 • Новости дня
    Путин отметил действия 155-й бригады морской пехоты на Курском направлении
    Путин отметил действия 155-й бригады морской пехоты на Курском направлении
    @ mil.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что действия 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота привели к успешному прорыву обороны ВСУ на Курском направлении.

    «Они как раз и совершили этот прорыв. Они как раз и создали условия, основные условия для этих успешных действий. Это именно 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота», – сказал Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Также президент сообщил, что командиры окруженных подразделений ВСУ скрывают от своих военнослужащих факт окружения. По его словам, основные силы ВСУ предпринимают попытки деблокировать эти подразделения, однако безуспешно. Российские бойцы надежно отражают все попытки контрнаступления противника.

    Ранее Путин заявил, что ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области. Он также сообщил, что на Курском направлении украинская армия потеряла до 26 тыс. военнослужащих за последние 30 дней, при этом около двух тысяч украинских военных были окружены в Курской области.

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    26 октября 2024, 16:10 • Новости дня
    В МИД рассказали о противоречивом решении генсека ООН по разговору с Путиным
    В МИД рассказали о противоречивом решении генсека ООН по разговору с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    МИД выразил недоумение по поводу решения генсека ООН Антониу Гутерриша сначала просить о конфиденциальности встречи с Владимиром Путиным, а затем опубликовать развернутый комментарий об итогах беседы.

    Источник в Министерстве иностранных дел России сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вначале просил избегать публичности перед своей встречей с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По итогам встречи, следуя просьбе Гутерриша, пресс-служба президента России опубликовала краткий, технический комментарий.

    Он запросил, чтобы на начальном этапе встречи не присутствовали представители прессы для предотвращения излишней публичности.

    Тем не менее, после встречи секретариат ООН выпустил развернутый комментарий о содержании беседы, отметили в МИД. В этом комментарии упоминалось новое предложение, касающееся облегчения прохождения торговых судов в Черном море. Также были затронуты вопросы завершения конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

    Решение секретариата ООН выпустить подробный комментарий после просьбы о минимизации публичности вызвало ощущение противоречивости. Это ставит под вопрос скоординированность действий между различными подразделениями ООН и поднимает вопрос о том, как именно должна освещаться информация о подобных встречах на международной арене.

    Отметим, что украинский лидер Владимир Зеленский подверг ООН критике, упрекнув генерального секретаря Антониу Гутерриша за участие в саммите БРИКС в Казани. Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев из-за переговоров с Владимиром Путиным.

    На саммите БРИКС Антониу Гутерриш отметил способность БРИКС укрепить международную безопасность и поддержать суверенитет стран.

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    26 октября 2024, 11:12 • Новости дня
    Американский наемник оскорблял россиян в соцсетях

    Наемник из США Дэниэл Ребар оскорблял россиян и поддерживал ВСУ в соцсетях

    Tекст: Мария Иванова

    Американский наемник Дэниэл Бернард Ребар, заочно арестованный российским судом, активно публиковал провокационные видео в соцсетях, в которых оскорблял россиян и высказывался в поддержку украинских военных.

    Американец Дэниэл Бернард Ребар, заочно арестованный российским судом, обвиняется в ряде преступлений, включая террористические акты и наемничество, совершенные в Курской области, сообщает РИА «Новости».

    Прим этом Ребар активно использует соцсети, где выражает поддержку украинским вооруженным силам. Помимо этого, он публиковал видео, в которых признается, что находится на Украине уже три года, а также называл себя «оккупантом» России.

    На видео Ребар появляется в военной форме с шевроном «медик», а его публикации отличаются красноречивостью и использованием литературных приемов. В своих высказываниях он превозносит украинцев и выражает презрение к россиянам, называя их «лягушками». Следственный комитет РФ утверждает, что Ребар и другие наемники незаконно пересекли российскую границу и вторглись в Курскую область, используя оружие и взрывные устройства.

    По данным Генштаба ВС РФ, подразделения украинской армии 6 августа предприняли наступление на Курскую область, которое было остановлено. Начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что операция завершится разгромом противника. Минобороны сообщает, что противник уже потерял более 20 тыс. солдат в этом регионе.

    Ранее российские правоохранители возбудили уголовное дело против американского наемника Дэниела Бернарда Ребара, подозреваемого в участии в нападении на Курскую область в составе ВСУ. Российские военные также возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.

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    26 октября 2024, 12:38 • Новости дня
    Российские войска освободили Александрополь в ДНР
    Российские войска освободили Александрополь в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки в результате наступательных действий освободили в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 54-й механизированных, 3-й, 10-й штурмовых, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты около Часова Яра, Звановки, Северска, Дачного, Веселого Гая и Курахово ДНР. Также была отражена контратака штурмовой группы ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 740 военнослужащих, две бронемашины, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, американское 105-мм орудие М119 и британское 105-мм орудие L119. Был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 100-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии поблизости от Щербиновки, Дзержинска, Берестков и Клебан-Быка ДНР. Также отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 545 военнослужащих, две бронемашины, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира», подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, что на этой неделе российские войска освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР.

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    25 октября 2024, 17:27 • Новости дня
    Уничтожение танка ВСУ в Курской области попало на видео

    Уничтожение ехавшего в прорыв танка ВСУ в Курской области попало на видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пытавшийся прорваться к одному из поселков в Курской области украинский танк уничтожили с помощью удара дрона, сообщило Министерство обороны России.

    Во время разведывательных мероприятий военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота обнаружили движение танка с помощью беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В результате точного попадания FPV-дрона боекомплект танка вооруженных сил Украины сдетонировал. Также опубликована видеозапись с подрывом украинской боевой машины.

    Ранее российские войска пресекли попытку украинской армии прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области. До этого группировка «Север» на Курском направлении отразила несколько контратак ВСУ, включая атаку на Новоивановку.

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    26 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    Пушилин показал кадры из освобожденного Украинска
    Пушилин показал кадры из освобожденного Украинска
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Глава ДНР Денис Пушилин посетил недавно освобожденный от ВСУ город Украинск и опубликовал видеообращение с кадрами города, отметив усилия российских подразделений.

    Пушилин посетил Украинск, который был недавно освобожден российскими войсками от Вооруженных сил Украины. Пушилин в своем Telegram-канале обнародовал видеообращение, в котором продемонстрировал кадры из города и особо подчеркнул усилия российских подразделений по освобождению населенного пункта.

    В обращении Пушилин отметил, что город Украинск был серьезно укреплен противником за предыдущие годы.


    Он заметил: «У наших подразделений стоит задача освобождать русскую землю Донбасса, они шаг за шагом, ценой неимоверных усилий, двигаются вперед».


    Об освобождении Украинска от ВСУ Министерство обороны России сообщило в конце сентября. Численность населения города, по словам Пушилина, составляет около 3 тыс. человек. Этот факт подчеркивает значимость освобождения для жителей региона и стабилизации обстановки.

    Накануне сообщалось, что российские военные

    вошли в центр города Селидово, хотя в западной части населенного пункта до сих пор сохраняется присутствие ВСУ. Украинская армия

    пытается прорваться из Селидово в ДНР, но при этом теряет большое число бойцов.

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    26 октября 2024, 13:42 • Новости дня
    Захарова: Зеленскому дали 50 млрд долларов, чтобы «не вякал» про ядерное оружие
    Захарова: Зеленскому дали 50 млрд долларов, чтобы «не вякал» про ядерное оружие
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что данный шаг был сделан, чтобы украинский президент не продолжал требовать членства Украины в НАТО или иные ядерные гарантии.

    Захарова отметила, что Зеленский ранее выдвинул ультиматум, заявив, что Украина либо получит членство в НАТО, либо ядерное оружие. Но, по мнению Захаровой, после переговоров в Брюсселе и полученного давления от западных кураторов, Зеленский изменил свою позицию, отказавшись от ядерной риторики.

    «Чтобы не вякал про ядерное оружие, дали 50 миллиардов (долларов).

    Ну а жалко что ли? Доллары и так ничем не обеспечены. Бумага есть, чернила тоже», – заметила она.

    Также Захарова привела в пример историческую аналогию с 1938 годом, когда Уинстон Черчилль, описывая события Мюнхенского соглашения, говорил о неизбежности войны после позора. Она сравнила это с нынешней ситуацией вокруг Украины, утверждая, что Зеленский выбрал одновременно и позор, и войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом лидеры стран G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. Лидеры стран G7 и главы минфинов подтвердили, что основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.

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    26 октября 2024, 15:06 • Новости дня
    На рынке в Одессе произошел бунт из-за рейда ТЦК
    На рынке в Одессе произошел бунт из-за рейда ТЦК
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Одессе на рынке «7-й километр» жители устроили бунт против сотрудников военкомата, пытавшихся провести мобилизацию, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    В Одессе произошел бунт на рынке «7-й километр», где местные жители дали отпор сотрудникам военкомата, передает РИА «Новости».

    Местные жители объединились и смогли вытеснить сотрудников военкомата с территории рынка, освободив ранее задержанных мужчин, после чего перекрыли железные ворота рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Сергей Гайдай заявил, что насильно мобилизованные на Украине граждане являются небоеспособным балластом, и подчеркнул, что лишь один из 25 мобилизованных готов к бою.

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    25 октября 2024, 18:16 • Новости дня
    Набиуллина назвала недостатки купюры БРИКС

    Набиуллина объяснила недостаки купюры БРИКС, которую ей передал Путин

    Набиуллина назвала недостатки купюры БРИКС
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Купюра БРИКС, которую ей передал президент России Владимир Путин на саммите объединения в Казани, не соответствует современным технологиям международных расчетов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    «Мы на другом технологическом уровне, чтобы иметь общие бумажные деньги», – заявила Набиуллина, передает «Московский комсомолец». Она отметила, что периодически звучат предложения о введении общей валюты для стран БРИКС, однако этот процесс крайне сложен. По ее мнению, многие страны должны пройти долгий путь в гармонизации экономической и финансовой сфер, прежде чем решаться на подобные шаги.

    Набиуллина добавила, что в настоящее время обсуждаются альтернативные подходы, такие как использование национальных валют в международных расчетах и внедрение цифровых решений.

    Напомним, на саммите БРИКС в Казани президенту России Владимиру Путину подарили символическую купюру межгосударственного объединения, которую он передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Председателю ЦБ она не понравилась.

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    26 октября 2024, 03:59 • Новости дня
    Страны G7 достигли соглашения по кредитам для Киева на 50 млрд долларов
    Страны G7 достигли соглашения по кредитам для Киева на 50 млрд долларов
    @ G7 Italy 2024/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран G7 и главы минфинов в совместных заявлениях сообщили, что достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов, основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.

    Указывается, что лидеры стран G7 «достигли консенсуса о том, как предоставить Украине около 50 млрд долларов в виде кредитов», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что кредиты будут погашаться за счет «чрезвычайных доходов, вытекающих из иммобилизации российских суверенных активов» от замороженных активов России, находящихся в юрисдикциях ЕС и, возможно, в других странах G7.

    Средства будут предоставляться в виде двусторонних кредитов, которые вступят в силу до 30 июня 2025 года. Кредиты «будут полностью выплачены в пользу Украины в период с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года частями, которые будут отражать срочные потребности Украины в финансировании».

    В заявлении G7 подчеркивается, что часть средств будет направлена на поддержку восстановления Украины, а также на удовлетворение ее срочных бюджетных и военных потребностей. Финансирование будет распределено по нескольким каналам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом лидеры стран G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов.

    Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 млрд евро после подписания меморандума о взаимопонимании, содержащего ряд условий, которые Киев должен будет выполнить.

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    Почему Банк России делает деньги такими дорогими

    Банк России удивил рынок дважды. Тем, что поднял ставку сразу с 19% до 21%, хотя рынок ждал более мягкого повышения. И тем, что фактически прямо заявил: перед Новым годом снова поднимет ставку, и так же жестко – до 23%. Что заставляет Центробанк так сильно закручивать гайки? Подробности

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    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни

    Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции. Подробности

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    Взятие Селидово пройдет по угледарскому сценарию

    Российские военные вошли в центр города Селидово. В западной части населенного пункта до сих пор сохраняется присутствие ВСУ, однако в экспертном сообществе считают, что в скором времени противник оставит свои позиции. Какие перспективы откроет освобождение Селидово и почему операция по его взятию будет напоминать события в Угледаре? Подробности

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    В «щедрости» Зеленского нашли ловушку для украинцев

    К зиме, которая обещает стать одной из самых тяжелых для Украины, всем ее жителям выплатят по тысяче гривен. Соответствующее поручение дал Зеленский. Как говорят эксперты, киевская власть фактически провалила подготовку к отопительному сезону, а ВСУ продолжают терять позиции на фронте, поэтому Зеленский начал симулировать заботу о населении. В такой «щедрости» также кроется ловушка и для тех, кто отказывается пополнять ряды ВСУ. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

    • Зеленский запросил энергетического перемирия

      Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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