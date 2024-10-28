Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Суд прекратил дело против обвиняемого в похищении певца Руссо
Суд прекратил дело против обвиняемого в похищении Авраама Руссо
Пресненский суд Москвы прекратил уголовное преследование в отношении Владимира Шестопалова по делу о похищении певца Авраама Руссо из-за истечения срока давности, сообщили в суде.
Пресненский суд Москвы прекратил уголовное преследование Владимира Шестопалова, обвиняемого в похищении Авраама Руссо, из-за истечения срока давности, передает ТАСС.
Судья подчеркнула, что прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности не является реабилитирующим обстоятельством.
Шестопалов был арестован в начале сентября, спустя почти шесть лет после объявления в федеральный розыск. Ему предъявили обвинения в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.
Ранее по этому делу уже были осуждены другие фигуранты: Заур Марданов получил семь лет колонии, Эльяр Дамиров – пять лет, Владимир Гусаков – шесть лет.
Ранее Шестопалова, обвиняемого в похищении певца Авраама Руссо, освободили из-зпод стражи.
До этого Тархана Эльдукаева, подозреваемого в покушении на Руссо, обвинили в покушении на горских евреев в 1996 году.
В марте 2022 года Заура Марданова, одного из подозреваемых в похищении Руссо в 2004 году, освободили от наказания по истечению срока давности.