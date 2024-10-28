При пожаре в частном доме в Саратове Три человека погибли три чековека

Пожар в частном доме в Саратове унес жизни троих, одна женщина пострадала

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, пожар возник в частном двухэтажном доме в Саратове, и в результате происшествия погибли три человека.

До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались четыре человека, однако одна женщина была госпитализирована с травмами. В ходе тушения были найдены трое погибших.



Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Пожарные службы успешно ликвидировали пламя. На месте событий работали 26 специалистов, привлечено было четыре единицы техники.

В данный момент дознаватели МЧС занимаются выяснением причины и обстоятельств возникновения пожара.

«До прибытия сотрудников МЧС России самостоятельно эвакуировались четыре человека, одна женщина была госпитализирована. В ходе тушения, к сожалению, обнаружены трое погибших», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

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