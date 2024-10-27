  • Новость часаГрузия заявила о международном признании выборов в парламент
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    Запад готовит самоубийственный сценарий для Грузии
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    Российские бойцы ворвались в Селидово на горящем танке
    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
    В Курской области отбиты восемь контратак ВСУ
    Ермак выразил уверенность в поддержке США Украины при победе Трампа
    Западные СМИ сочли победу «Грузинской мечты» на выборах неубедительной
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии начинается самое интересное

    В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

    4 комментария
    27 октября 2024, 16:34 • Новости дня

    Стало известно о двух пострадавших при вынужденной посадке Ан-2 на Ставрополье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 под Ессентуками пострадали два человека, сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

    По данным Бондаренко, на борту находились девять человек, из них двое пострадали, передает ТАСС. Это командир судна и девушка.

    Бондаренко уточнил, что командир самолета ударился головой, однако способен передвигаться самостоятельно.

    Напомним, в воскресенье самолет Ан-2 экстренно приземлился близ Ессентуков. МЧС по Ставропольскому краю сообщало, что на борту находилось пять человек, никто не пострадал.

    27 октября 2024, 12:54 • Новости дня
    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Центр» освободили населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Кроме того, поражены живая сила и техника пяти украинских бригад в районах Сухой Балки, Розовки, Дзержинска, Дружбы, Вишневого и Зари ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Также российские бойцы отразили 11 контратак формирований 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии.

    В боях с Центральной группировкой ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, танк, два БТР Viking, БМП, четыре автомобиля, два орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б», четыре гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Северная группировка на Харьковском направлении поразила формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 113-й и 116-й бригад теробороны в районах Мелового, Волчанска и Терновой Харьковской области.

    Украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

    Бойцы группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в районах Петропавловки, Новоосинова, Берестового, Песчаного, Колесниковки, Загрызова Харьковской области, Надии, Новоегоровки ЛНР, Тернов ДНР и Серебрянского лесничества.

    Кроме того, они отразили четыре контратаки штурмовых групп 28-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, БТР М113, три пикапа, гаубицы М114 и М198, гаубица Д-30 и орудие М119. Уничтожены станция РЭБ «Мандат М» и склад боеприпасов.

    Южная группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника. Поражены формирования 58-й мотопехотной, 3-й, 5-й танковых, 143-й пехотной, 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Предтечено, Белая Гора, Успеновка, Зализнянское, Кирово, Часов Яр, Курахово, Стародубовка, Андреевка, Елизаветовка и Константиновка ДНР. Кроме того, бойцы группировки «Юг» отразили контратаку подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ.

    Украинская армия потеряла до 720 военнослужащих, БТР М113, 11 автомобилей, две М777 и гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», установку «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30. Также уничтожены станция РЭБ «Анклав-Н», тактический радиолокационный комплекс «ieMHR» и три полевых склада боеприпасов.

    Военнослужащие Восточной группировки улучшили положение по переднему краю, поразили формирования 21-й бригады нацгвардии и 48-го штурмового батальона теробороны в районах Макаровки и Октября ДНР, а также отразили контратаку украинских штурмовиков 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, танк, БТР М113, две бронемашины, семь автомобилей, гаубицу М777, два орудия Д-20 и две станции РЭБ «Анклав-Н», уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику пяти украинских бригад в районах Жеребянок, Новоданиловки Запорожской области, Антоновки, Токаревки и Львова Херсонской области. Потери противника составили свыше 80 военнослужащих, два автомобиля и два 152-мм орудия Д-20. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

    Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили склады боеприпасов и горючего, а также поразили инфраструктуру военных аэродромов, места сборки и хранения дронов, пункты временной дислокации, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 134 районах.

    ПВО сбила три снаряда HIMARS, авиабомбу Hammer, переделанную для стрельбы по наземным целям ракету С-200 и 172 БПЛА.

    Всего с начала СВО уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 565 беспилотников, 584 ЗРК, 18 887 танков и других бронемашин, 1480 РСЗО, 16 837 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 654 единицы спецтехники.

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    27 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Украинская группировка в Кураховке оказалась в полуокружении
    Украинская группировка в Кураховке оказалась в полуокружении
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка украинских войск в поселке Кураховка на Красноармейском направлении оказалась в полукольце, сообщили в силовых структурах.

    В силовых структурах подчеркнули, что для противника сложилась неблагоприятная ситуация, так как вокруг поселка сформировалось полукольцо, передает ТАСС.

    Напомним, украинские войска оставили большую часть своих позиций в Горняке на Красноармейском направлении в ДНР после значительных потерь как в черте города, так и при попытке покинуть его. Ранее также сообщалось, что российские военнослужащие ворвались на горящем танке в Селидово в ДНР, взяв под контроль 80% территории города. Кроме того, трое российских военнослужащих продвинулись на три километра вглубь тылов ВСУ у Часова Яра, что позволило российским войскам продвинуться за канал Северский Донец.

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    27 октября 2024, 11:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    27 октября 2024, 13:05 • Новости дня
    Единственную женщину-инспектора ДПС Москвы обвинили в вымогательстве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Единственная женщина-инспектор ДПС в Москве Мария Колпак задержана по обвинению в вымогательстве и превышении должностных полномочий с применением насилия.

    В материалах дела указано, что вместе с Колпак был задержан и ее предполагаемый сообщник, передает ТАСС. Перовский суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Колпак запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также покидать свое жилье. В суде она не возражала против этой меры.

    Мария Колпак, героиня многих публикаций о работе в полиции, пришла на службу в ОМВД России по Красносельскому району в 2019 году после окончания автошколы. Позже она перевелась в ДПС, где работала до недавнего времени.

    Ранее инспекторов ДПС в Орле задержали по подозрению в хищении более 2,6 млн рублей у нетрезвого водителя. В прошлом году главу отдела ГИБДД в Петербурге задержали за взятки в виде поездок на такси.

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    27 октября 2024, 11:28 • Новости дня
    В Крыму определен самый сильный человек России

    Омский богатырь Скосырский стал сильнейшим человеком России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Богатырь из Омска Дмитрий Скосырский одержал победу во всероссийском турнире в Евпатории и стал «Сильнейшим человеком России 2024 года», сообщили в Международном богатырском движении «Сильнейшая нация мира».

    В соревнованиях участвовали одиннадцать атлетов из различных регионов России, включая Омск, Липецкую область, Крым и другие, передает РИА «Новости». Участники состязались в четырех упражнениях и эстафете. Среди них: подъем богатырского бревна весом 150 кг над головой, перенос коромысла весом 400 кг и «чемоданов» по 150 кг, буксировка автокрана весом 22 тонны.

    Президент Международного богатырского движения Михаил Паллер отметил особую борьбу между Скосырским и Александром Клоковым в финале. Они перебрасывали каменный шар весом 180 кг через планку высотой 125 см.

    Кроме того, в рамках турнира крымские спортсмены Джамшид Исматиллаев и Дмитрий Алексеев установили рекорд по буксировке узкоколейного трамвая весом более 20 тонн. Рекорд внесли в Реестр рекордов богатырского движения и Книгу рекордов России.

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    27 октября 2024, 14:09 • Новости дня
    Российская армия отбила восемь контратак ВСУ в Курской области
    Российская армия отбила восемь контратак ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России продолжают отражать попытки вторжения украинских военных на территорию Курской области: за прошедшие сутки потери ВСУ составили более 250 человек, уничтожены единицы бронетехники, включая американский Stryker, сообщило Минобороны.

    В ходе боевых действий подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ряду украинских механизированных и десантно-штурмовых бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин и других, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Восьми контратакам противника в этих направлениях было успешно оказано сопротивление. Потери ВСУ составили до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожен бронетранспортер Stryker производства США. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен российским силам.

    В дополнение к этому армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники украинских бригад в различных населенных пунктах, включая Александрию, Викторовку и Гоголевку. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали резервы ВСУ в Сумской области.

    За последние сутки ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, две единицы бронетехники и другое оружие, включая миномет. С начала боевых действий на Курском направлении противник понес значительные потери в личном составе и технике, включая танки, боевые машины пехоты и артиллерийские орудия.

    Напомним, российские военные из группировки войск «Север» применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ, замаскированной в лесополосе в Курской области. Подразделения группировки «Север» ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области, уничтожив до 30 украинских военнослужащих и пять бронемашин, семь боевиков сдались в плен.

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    27 октября 2024, 11:37 • Новости дня
    Умер знаменитый толстый кот Крошик из Перми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кот Крошик из Перми, известный своей пухлостью, скончался после резкого ухудшения состояния, вызванного множественными разрастаниями в селезенке и метастазами.

    Как сообщает группа памяти Крошика в соцсети «ВКонтакте», кот умер ночью 27 октября, передает Ura.Ru. В своем сообщении группа отметила, что животное резко почувствовало себя плохо и уже через полчаса находилось в кислородной камере. Однако, несмотря на оперативную реакцию со стороны медиков, состояние Крошика продолжало ухудшаться.

    «Мы действовали моментально – через полчаса Крошик уже был в кислородной камере. Постепенно его состояние стало ухудшаться. И даже реанимационные действия врачей не смогли ему помочь», – говорится в публикации.

    По предварительным заключениям врачей, у кота были выявлены множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах, передает группа. В ближайшие дни тело Крошика будет отправлено на экспертизу, чтобы установить точную причину его гибели. Руководитель приюта «Матроскин» Галя Море сообщила, что прах кота позже будет развеян.

    В сентябре семнадцатикилограммовый кот Крошик из Перми начал проходить курс реабилитации в приюте «Матроскин», затем ему удалось похудеть до 14,2 кг благодаря диете и физическим упражнениям. Накануне его госпитализировали в тяжелом состоянии из-за проблем с дыханием.

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    27 октября 2024, 13:55 • Новости дня
    Гутерриш назвал Казанский кремль чудом света

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул исключительность Казанского кремля, назвав его чудом света, и отметил важность международных саммитов для решения глобальных проблем.

    Гутерриш в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил о своем восхищении Казанским кремлем, назвав его «великолепным чудом света», передает РИА «Новости».

    Он также отметил важную роль международных саммитов, где происходит объединение стран для совместного решения глобальных проблем. Он подчеркнул, что такие мероприятия помогают находить решения для мировых вызовов.

    Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Казань для участия в саммите БРИКС, где призвал к справедливому миру на Украине, соответствующему Уставу ООН и международному праву. Президент Украины Владимир Зеленский подверг ООН критике, упрекнув Гутерриша за участие в саммите БРИКС в Казани.

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    27 октября 2024, 13:20 • Новости дня
    В ДТП с автобусом в центре Петербурга пострадали десять человек

    Губернатор Беглов сообщил о десяти пострадавших в ДТП в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге на площади Восстания произошло ДТП с участием нескольких машин и автобуса, в результате которого пострадало 10 человек, включая троих детей, сообщил губернатор города Александр Беглов.

    По данным Беглова, на место происшествия в течение четырех минут прибыли семь бригад скорой помощи, передает РИА «Новости».

    Среди пострадавших – трое детей: двое из них были доставлены в детскую городскую больницу им. Раухфуса для обследования и впоследствии выписаны домой, поскольку в стационарном лечении они не нуждаются. Одному ребенку с ушибом ноги помощь была оказана на месте.

    Среди взрослых пострадали семь человек, в состоянии средней тяжести они были доставлены в больницы.

    Ранее в Астраханской области произошло ДТП с вахтовым автобусом, в результате которого погибли три человека и еще 17 получили травмы. В Шилкинском районе Забайкалья в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек, а в Кстовском округе Нижегородской области в аварии с рейсовым автобусом пострадали восемь человек.

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    27 октября 2024, 16:21 • Новости дня
    Иностранцев в Петербурге лишили гражданства России за отказ от воинского учета

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге более десяти иностранцев лишили российского гражданства за отсутствие на воинском учете в течение двух недель после получения гражданства, сообщили в главке МВД по региону.

    «По решению полиции более десяти иностранцев лишены гражданства. Такое решение – результат неисполнения обязанности по постановке на воинский учет», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Среди тех, кто лишился российских паспортов, есть уроженцы не только государств ближнего зарубежья, но и других стран. Все они проигнорировали требование встать на первоначальный воинский учет в течение двух недель с момента получения российского гражданства.

    В ведомстве подчеркнули, что теперь указанным гражданам предстоит определиться со своим правовым статусом либо покинуть страну.

    Ранее в Хабаровском крае лишили российского гражданства троих мигрантов из Таджикистана из-за нарушений по постановке на воинский учет. В Москве лишили гражданства двоих мужчин, не вставших на воинский учет, что привело к изъятию паспортов и уведомлению о необходимости покинуть страну.

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    27 октября 2024, 17:05 • Новости дня
    В Забайкалье из исправительного центра сбежали четверо осужденных

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Забайкальском крае произошел побег четверых заключенных из исправительного центра в Нерчинске, это второй случай за двое суток после побега из липецкой колонии, пишут СМИ.

    Побег был совершен заключенными, которые не явились на обязательные работы, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно новости». В связи с этим инцидентом начаты поисковые мероприятия для обнаружения и задержания беглецов. На данный момент неизвестно, как именно заключенные смогли скрыться из исправительного центра.

    Исправительные центры появились как альтернатива лишению свободы, и принудительные работы стали одним из видов наказаний, включенным в Уголовный кодекс. Они предоставляют возможность осужденным трудиться в местах, расположенных за пределами колонии.

    Ранее шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области. Эксперт Фонда национальной и международной безопасности Олег Хлобустов заявил, что к истории побега из липецкой колонии № 2 осталось много вопросов, включая действия караула, который не мог не заметить «земельные работы» на территории исправительного учреждения. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о халатности сотрудников колонии в Липецке.

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    27 октября 2024, 10:56 • Новости дня
    Глава Кировской области сообщил о выплатах семьям погибших при крушении вертолета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Семьи погибших в результате крушения вертолета в Кировской области получат по 1 млн рублей, всех погибших представят к государственным наградам, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

    Трагедия унесла жизни четырех человек, включая врача Александра Гыска, фельдшеров Сергея Широких и Татьяну Глызину, а также пилота Валентина Комлева, напомнил Соколов, передает РИА «Новости».

    «Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», – написал он в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что пилот и медики выполняли свой долг ради спасения жительницы Вятской земли.

    Соколов добавил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка. Региональное правительство возьмет на себя обязательства по организации похорон. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета и Росавиации займутся выяснением причин крушения.

    Валентин Комлев, управлявший предприятием «Вяткаавиа», которому принадлежал Ми-2, был известным и опытным пилотом в Кировской области. Губернатор отметил его значимость в развитии санитарной авиации. В будущем будет проведено совещание о бесперебойной работе «Вяткаавиа» и санитарной авиации в регионе.

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    27 октября 2024, 14:53 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в церемонии спуска на воду нового ледокола

    Tекст: Валерия Городецкая

    На этой неделе президент России Владимир Путин примет участие в церемонии спуска нового ледокола на воду, а также проведет ряд встреч с членами правительства и Совета безопасности.

    Кроме того, в графике президента, опубликованном автором передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлом Зарубиным, запланировано обращение к съезду профсоюзов, передает РИА «Новости».

    Путин также проведет встречи с членами правительства и Совета безопасности.

    В пятницу Путин провел совещание с Советом безопасности, на котором подчеркнул важность сотрудничества с партнерами на южном направлении.

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    27 октября 2024, 12:23 • Новости дня
    ПВО сбила дрон ВСУ в Белгородской области

    Минобороны: ПВО сбила дрон ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Белгородской области дежурные средства ПВО успешно уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ, пытавшийся совершить террористическую атаку, сообщило Минобороны.

    Инцидент произошел около 10.30 мск, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в публикации.

    В воскресенье сообщалось, что Российская ПВО за ночь перехватила 51 украинский беспилотник, в том числе над Азовским морем. Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников над Белгородской, Липецкой, Орловской и Брянской областями.

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    27 октября 2024, 16:26 • Новости дня
    Синоптик сообщил о снежном ноябре в Центральной России и Поволжье

    Синоптик Тишковец сообщил о снежном ноябре в Центральной России и Поволжье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральную Россию и Поволжье в начале ноября ожидают снегопады, которые также охватят Черноземье и другие регионы, в то время как южные части страны останутся без осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    По его словам, снегопады накроют Центральную Россию, Черноземье, Верхнее и Среднее Поволжье, Волго-Вятский регион, Средний и Полярный Урал, запад и север Западной Сибири, передает РИА «Новости».

    По прогнозу, в зоне осенней погоды останутся лишь самые южные регионы России.

    Ранее Тишковец предупредил, что на следующей неделе в московском регионе ожидаются ливни и мокрый снег, а в выходные возможна метель с образованием снежного покрова до трех сантиметров. Синоптики также называли регионы, где пора переходить на зимнюю резину.

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    27 октября 2024, 14:33 • Новости дня
    Лавров назвал слова Трампа о якобы угрозах ударить по Москве частью предвыборной кампании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров связал заявления Дональда Трампа о якобы угрозах нанести удар по Москве с предвыборной кампанией в США, подчеркнув нежелание комментировать ситуацию.

    Лавров выразил мнение, что заявления Трампа о якобы угрозах ударить по Москве сделаны в рамках его предвыборной кампании, передает РИА «Новости». Об этом дипломат сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

    Лавров отметил, что не хочет вмешиваться в американскую избирательную кампанию, но подчеркнул, что подобные заявления, вероятно, связаны с попытками кандидатов найти тезисы, которые могут повлиять на избирателей. «Я вам еще раз говорю, что не хочу комментировать, потому что сделано это заявление было очевидно в контексте избирательной кампании, и комментировать мне это не хочется», – добавил министр.

    По мнению главы российского МИД, соперники в президентской гонке в США сосредоточены на поиске заявлений, способных привлечь внимание и симпатии избирателей.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал президенту России Владимиру Путину ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Трамп никогда не угрожал ударами по Москве, подчеркнув его спокойное и дипломатичное поведение на переговорах с Путиным. Российский лидер сообщил, что не помнит разговора с Трампом, в котором тот якобы угрожал ударом по Москве, и предложил не воспринимать такие заявления всерьез.

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    Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции. Подробности

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    Взятие Селидово пройдет по угледарскому сценарию

    Российские военные вошли в центр города Селидово. В западной части населенного пункта до сих пор сохраняется присутствие ВСУ, однако в экспертном сообществе считают, что в скором времени противник оставит свои позиции. Какие перспективы откроет освобождение Селидово и почему операция по его взятию будет напоминать события в Угледаре? Подробности

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    Запад готовит самоубийственный сценарий для Грузии

    Грузия стремительно погружается в новый политический кризис. Называемая на Западе «пророссийской» партия «Грузинская мечта» победила на прошедших парламентских выборах, но и президент страны, и оппозиция отказываются признавать эти результаты. Теперь перед Грузией три сценария – и только два из них способны уберечь страну от коллективного самоубийства. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого плана победы Зеленского, где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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