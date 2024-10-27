Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.2 комментария
Стало известно, когда новый парламент Грузии соберется на первую сессию
Спикер парламента: Парламент Грузии нового созыва начнет работу в ноябре после итогов ЦИК
Новый парламент Грузии, избранный 26 октября, начнет заседания в ноябре после объявления окончательных результатов Центральной избирательной комиссии, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили на брифинге.
Папуашвили сообщил, что в середине ноября ЦИК закончит подсчет бюллетеней и обработку жалоб, после чего парламент должен собраться в течение десяти дней, сообщает ТАСС.
Согласно Конституции Грузии, как только новый парламент приступит к исполнению своих обязанностей, полномочия предыдущих депутатов и правительства прекращаются. Премьер-министр и члены кабинета министров управляют страной в статусе исполняющих обязанности до назначения нового правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.