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Украинцам напомнили о необходимости перевести часы на зимнее время
Власти Украины напомнили жителям страны о необходимости в ночь на 27 октября перевести часы на зимнее время
В ночь с 26 на 27 октября украинцам нужно перевести стрелки часов на час назад, переходя на зимнее время, сообщили в пресс-службе украинского кабмина.
«Ровно в 04.00 стрелки часов должны сделать один круг назад. <...> Таким образом, они будут показывать 03.00», – приводит ТАСС текст сообщения.
Это время соответствует второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории России перевод часов был отменен в 2014 году, в то время как на Украине перевод часов с летнего на зимнее время и наоборот остался до сих пор.
В июле Верховная рада приняла закон об отмене перехода с зимнего на летнее время, однако документ не был подписан украинским лидером Владимиром Зеленским. Сообщалось, что закон не планируется к подписанию. Представитель парламентской фракции «Слуга народа» подтвердил эту позицию, отметив убытки для экономики в несколько миллиардов гривен. На сайте Верховной рады указано, что закон был направлен Зеленскому 21 августа, но до сих пор не возвращен с его подписью или иной резолюцией.