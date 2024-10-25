Представители грузинской общественности попросили Байдена дать возможность Грузии сделать выбор

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Наша судьба и наши устремления – это интеграция Грузии с Европой, Западом», – подчеркнули подписанты, которые призвали американского президента «оценивать Грузию по ее реальным достижениям, а не по прогнозам некоторых НПО и оппозиционным СМИ».

Авторы послания отмечают, что «Грузинская мечта», находящаяся у власти в течение 12 лет, «сохранила мир», и это «позволило Грузии добиться значительного прогресса, что признают западные рейтинговые агентства».

Прогресс, отмечают подписанты, достигнут в вопросах «свобод, экономического развития, соблюдения прав человека, борьбы с коррупцией и так далее».

По их словам, поэтому «вызывают разочарование и удивление» заявления Вашингтона и Брюсселя об отступлении «Грузинской мечты» от прозападного курса и демократических ценностей, угрозы санкций, отмены либерального визового режима и т. д.

Также отмечаются твердая поддержка Грузией Украины на всех международных форумах и объемы направляемой Украине гуманитарной помощи.

«При этом наша страна сделала все возможное, чтобы не включиться в военный конфликт, и приняла селективное участие в санкциях против России, чтобы защитить свою экономику», – пишут представители общественности Грузии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Запад пытается вмешаться в дела Грузии, оказывая давление на Тбилиси перед парламентскими выборами.