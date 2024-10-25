Эрдоган: Турция самостоятельно примет решение по второму полку С-400

Эрдоган заявил о самостоятельном решении Турции по покупке второго полка С-400

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эрдоган заявил, что Анкара сама определит судьбу покупки второго полка зенитных ракетных систем С-400, передает ТАСС. Он отметил, что правительство Турции не будет ориентироваться на внешние мнения по этому вопросу.

«Что касается С-400, то мы не станем думать о том, кто что скажет о следующей фазе по С-400. Мы как правительство Турецкой Республики сами принимаем это решение. Правительство соберется, оценит вопрос и примет решение», – сказал он журналистам по возвращении из Казани, участвуя в саммите БРИКС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Турции опровергло сообщения о якобы заключенном соглашении с США по неиспользованию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в обмен на поставки истребителей F-35. В турецком военном ведомстве заявили, что российские ЗРК С-400 продолжают находиться на вооружении ВВС страны.