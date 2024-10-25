Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.4 комментария
Эрдоган: Турция самостоятельно примет решение по второму полку С-400
Эрдоган заявил о самостоятельном решении Турции по покупке второго полка С-400
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил независимость Анкары в вопросе приобретения второго полка российских ЗРС С-400, подчеркнув суверенное право страны на принятие таких решений.
Эрдоган заявил, что Анкара сама определит судьбу покупки второго полка зенитных ракетных систем С-400, передает ТАСС. Он отметил, что правительство Турции не будет ориентироваться на внешние мнения по этому вопросу.
«Что касается С-400, то мы не станем думать о том, кто что скажет о следующей фазе по С-400. Мы как правительство Турецкой Республики сами принимаем это решение. Правительство соберется, оценит вопрос и примет решение», – сказал он журналистам по возвращении из Казани, участвуя в саммите БРИКС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Турции опровергло сообщения о якобы заключенном соглашении с США по неиспользованию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в обмен на поставки истребителей F-35. В турецком военном ведомстве заявили, что российские ЗРК С-400 продолжают находиться на вооружении ВВС страны.