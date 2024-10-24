Финал конкурса «Большая перемена» стартовал в «Артеке»

Tекст: Валерия Городецкая

Финал продлится до 28 октября, в нем участвуют школьники 8-10 классов, собравшиеся для выполнения конкурсных заданий, связанных с темами, посвященными Году семьи в России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В этом году финалистами флагманского проекта Движения Первых «Большая перемена» для 8-10 классов стали 1500 школьников из всех регионов нашей страны. Конкурсные задания, которые ребятам предстоит выполнить, посвящены Году семьи в России, тем важным традиционным духовно-нравственным ценностям, которые объединяют разные поколения, обеспечивают стабильность и единство общества. Кроме того, участников «Большой перемены» ждет насыщенная образовательная программа фестиваля «Первые в стране возможностей!». Она поможет ребятам погрузиться в проекты Движения Первых, обрести новые навыки и новые идеи для дальнейшего развития», – отметил председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Все этапы конкурса объединены единой темой, касающейся традиционных духовно-нравственных ценностей. Участники будут заниматься проектами и заданиями, направленными на популяризацию таких ценностей, как «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд» и «Крепкая семья».

Помимо конкурсных испытаний, старшеклассники смогут принять участие в насыщенной образовательной программе, включающей мастер-классы, тренинги, деловые игры и дискуссии. Также предусмотрены встречи с экспертами из сфер образования, медиа и спорта.

Финалисты получат возможность ознакомиться с профессиями будущего, благодаря программам, представленным ведущими российскими компаниями и университетами, такими как «Росатом», «Роскосмос», VK и университет Иннополис. Победители конкурса получат до 1 млн рублей на образование и дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Торжественная церемония закрытия финала состоится 28 октября на «Артек-Арене» и будет транслироваться в официальном сообществе «Большая перемена» ВКонтакте.

«Большая перемена» – флагманский проект Движения Первых. Соорганизатором конкурса выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Проект входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей», проводится при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования.