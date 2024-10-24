  • Новость часаПутин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно

    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Северная Корея – способ увидеть себя со стороны

    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

    13 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    3 комментария
    24 октября 2024, 20:43 • Новости дня

    Conversation: Украинские войска потеряли позиции на всех фронтах

    Conversation: Украинские войска потеряли позиции на всех фронтах
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска потеряли позиции по всей линии фронта, включая Курскую область, и находятся в тяжелом положении в Селидово, где может повториться сценарий, как в Угледаре, пишет Conversation.

    В статье подчеркивается, что ВСУ находятся в тяжелом положении в Селидово, где может повториться сценарий, как в Угледаре. «Украинцы отброшены назад по всем фронтам – в том числе и в Курской области. <…> Что еще более важно, у них заканчиваются солдаты», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Кроме того, на протяжении большей части 2024 года Украина теряла позиции. Сейчас ситуация в Селидово угрожает повторением аналогичной ситуации, как в Угледаре, который уже сдан. Автор статьи предупреждает, что зимой возможна крупная битва за удержание стратегически важного города Красноармейска, который Киев называет Покровском.

    Статья также отмечает, что существует реальная возможность поражения Украины в этом регионе. Автор подчеркивает, что отправной точкой может стать признание потери Крыма, Донецка и Луганска. Все больше украинцев начинают открыто обсуждать возможность потери этих регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вышли к Кругляковке на берегу Оскола, что привело к утрате украинской армией значительных логистических возможностей в районе Купянска, и теперь противник опасается возможного штурма населенного пункта российскими силами.

    24 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово

    Минобороны: Российские войска с помощью ФАБ-3000 уничтожили базу БПЛА и 50 операторов ВСУ

    ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удар по временной базе БПЛА ВСУ в Курахово, уничтожив около 50 операторов и инструкторов, а также семь единиц военной техники, сообщило министерство обороны.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска нанесли авиаудар по пункту временной дислокации подразделения БПЛА ВСУ в городе Курахово.

    Для атаки использовалась авиабомба ФАБ-3000, которая поразила цель с высокой точностью. В результате удара было уничтожено около 50 операторов и инструкторов беспилотных летательных аппаратов, а также семь единиц вооружения и военной техники вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Операция по уничтожению базы БПЛА проводилась в координации с разведывательной деятельностью группировки войск «Южная». Операторы БПЛА обнаружили местоположение базы, после чего был нанесен точный удар.

    Между тем украинские войска начали отход с восточной окраины Курахово в ДНР, понеся значительные потери.

    Ранее ВС России уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянск. До этого ВС России уничтожили цеха сборки и хранения беспилотников ВСУ на предприятии «Мотор Сич» с помощью авиабомбы с модулем планирования и коррекции.

    Кроме того, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ликвидировали цеха по сборке украинских БПЛА и ангары для их хранения в Харьковской области.

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    24 октября 2024, 06:40 • Новости дня
    Киев перебросил резервы на Оскольское водохранилище

    Киев усилил группировку на Оскольском водохранилище для сдерживания российских войск

    Tекст: Денис Тельманов

    Командование ВСУ усилило группировку на Оскольском водохранилище, чтобы сдержать российские силы, сосредотачиваясь на переправе Сеньково – Кругляковка.

    Как сообщает ТАСС, вооруженные силы Украины перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, это делается для сдерживания продвижения российских войск, которые продолжают расширять свой плацдарм на север и юг водохранилища.

    «Противник стягивает дополнительные силы и средства в районе Сенькова. С района Пристин и Белого сейчас также подтягиваются войска, сосредотачиваются именно на переправе Сеньково – Кругляковка для того, чтобы не дать нашим войскам переправиться на правый берег Оскольского водохранилища», – заявил Марочко.

    Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают расширять свои позиции для дальнейшего наступления на данном участке фронта. Ранее сообщалось, что 22 октября российские силы взяли под контроль участок трассы Сеньково – Кругляковка, тем самым разделив на части украинскую группировку.

    Марочко подчеркнул, что российские силы регулярно уничтожают переправы, возводимые украинскими инженерными подразделениями на Оскольском водохранилище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более двухсот единиц различной бронетехники.

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ.

    За прошедшую неделю ВС России нанесли 36 ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, включая объекты ВПК и энергетики и военную технику, а также освободили пять населенных пунктов.

    Коментарии (3)
    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    23 октября 2024, 23:18 • Новости дня
    Посольство России обвинило Британию в прикрытии морских поставок оружия ВСУ

    Россия обвинила Британию в использовании зернового коридора для доставки оружия по Черному морю

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство России в Британии обвинило Лондон в использовании зернового коридора для доставки вооружений Украине, прикрываясь гуманитарными целями.

    В заявлении, поступившем в представительство ТАСС в Лондоне, посольство России утверждает, что Британия использует защиту зернового коридора как прикрытие для поставок вооружений на Украину через Черное море.

    «Британские власти придумали еще один антироссийский выпад, заявив о наращивании наших ударов по украинским портам и зашедшим в них кораблям, что якобы приводит к задержкам доставки продовольственной продукции для нужд населения Палестины и поставок зерна странам глобального Юга. Это, в общем-то, саморазоблачение», – отмечается в сообщении посольства.

    Российские дипломаты подчеркнули, что британские власти раздувают тему российских ударов по украинским портам для прикрытия своих действий. Это, по словам представителей России, подтверждает участие западных стран в поставках вооружений для ВСУ по черноморскому маршруту с задействованием сухогрузов, принадлежащих третьим странам.

    Дипломаты отметили, что британцы осведомлены о видеоматериалах Минобороны России, подтверждающих факт доставки вооружений. Кроме того, посольство подчеркнуло, что анонсированные Лондоном расходы на новые морские дроны и радары направлены не на защиту зернового коридора, а на поддержку ВСУ.

    22 октября канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера сообщила о выделении 120 млн фунтов на военно-морскую помощь Украине в рамках морской коалиции с Норвегией.

    В заявлении упоминалось, что ищутся партнеры для финансирования поставок Украине сотен беспилотников и радиолокационных станций для защиты зернового коридора.

    Российское диппредставительство также обвинило Лондон в попытке отвлечь внимание от требования выплаты репараций за работорговлю. В заявлении говорится, что обсуждение продовольственной безопасности является лишь попыткой увести внимание от требования выплаты 206 млрд фунтов пострадавшим от колониальной эксплуатации странам. The Daily Mail ранее сообщала, что 15 карибских стран поднимут вопрос репараций на саммите Содружества на Самоа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер, поскольку эта морская гавань стала важной точкой поставки вооружений для ВСУ, где противник использует торговые и гражданские суда.

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    24 октября 2024, 04:25 • Новости дня
    Подростков арестовали за поджоги на транспортных объектах в Иркутской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Трое несовершеннолетних в Иркутской области арестованы по обвинению в теракте после поджога релейного шкафа и вышки сотовой связи.

    Как передает РИА «Новости», в Иркутской области задержали троих подростков в возрасте от 15 до 17 лет по обвинению в совершении террористического акта. Они подожгли железнодорожный релейный шкаф и вышку сотовой связи, что привело к возбуждению уголовного дела по ст. 205 УК России.

    Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что задержанные признались в указанных действиях и добавила, что они действовали по указанию неизвестного лица, связавшегося с ними через мессенджер. Подростки сняли свои действия на видео и отправили их куратору, получив за это по 15 тыс. рублей.

    В ходе расследования выяснилось, что подросткам также предлагалось поджечь самолет на военном аэродроме в Усольском районе, но они отказались из-за опасности.

    Максимальное наказание за совершение теракта в России – пожизненное лишение свободы. Волк подчеркнула, что подобные предложения часто поступают от спецслужб Украины, которые ищут россиян для выполнения таких заданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала шестерых россиян, в том числе трех подростков, которые по заданию спецслужб Украины осуществляли поджоги на железных дорогах в Нижегородской, Иркутской и Самарской областях.

    В Свердловской области завели два уголовных дела против восьми несовершеннолетних за попытки совершения терактов на железной дороге, получивших инструкции от лица, находившегося на Украине.

    Также в Биробиджане задержали 23-летнего мужчину, который, по данным ФСБ, собирал разведданные для украинских спецслужб и планировал совершить диверсии на железных дорогах.

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    24 октября 2024, 14:40 • Новости дня
    Военный эксперт предположил действия ВС России для освобождения Купянска

    Военный аналитик Онуфриенко: Россия не планирует проводить лобовой штурм Купянска

    Военный эксперт предположил действия ВС России для освобождения Купянска
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выход российских войск к Кругляковке на берегу Оскола привел к утрате украинской армией внушительных логистических возможностей в районе Купянска. Теперь противник опасается, что ВС России приступят к штурму населенного пункта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище.

    «Российские войска всю осень пробивают оборону противника юго-восточнее Купянска, в районе от Песчаного к реке Оскол. На минувшей неделе нашим военным удалось выйти к селу Кругляковка. Именно здесь расположен крупный транспортный узел из нескольких железнодорожных линий и автомобильных трасс», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Как следствие, группировка противника, расположенная в районе Купянска, потеряла значительные логистические возможности. Пока снабжение ВСУ в этом районе полностью прекратить не удалось. Но мы над этим активно работаем: Российская армия уничтожает мосты и понтонные переправы в глубине обороны украинских войск», – отмечает эксперт.

    «В перспективе это должно позволить нам значительно сократить маневренные возможности противника, а также лишить его принципиально важных поставок боеприпасов и продовольствия. ВСУ пытаются скорректировать ситуацию в свою пользу: на данный участок фронта перебрасываются дополнительные подразделения», – акцентирует собеседник.

    «Противник также опасается, что Российская армия в ближайшее время может начать штурм Купянска. Однако освобождение города, на мой взгляд, на текущий момент для нас приоритетом не является. Москва, скорее всего, будет действовать по уже отработанному сценарию за счет окружения населенного пункта», – считает он.

    «Наши военные продолжат продвигаться по правому берегу Оскола от Двуречной. После преодоления реки кольцо вокруг города начнет смыкаться. То есть мы будем работать над вытеснением подразделений ВСУ. В условиях постоянных артиллерийских обстрелов местной группировки и обрубания линий ее снабжения противоборствующей стороне придется очень непросто», – заключил Онуфриенко.

    Ранее ВСУ перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это делается для сдерживания продвижения российских войск, которые продолжают расширять свой плацдарм на север и юг от водохранилища.

    «Противник стягивает силы и средства в районе Сенькова. С района Пристин и Белого сейчас также подтягиваются войска, сосредотачиваются именно на переправе Сеньково – Кругляковка для того, чтобы не дать нашим войскам переправиться на правый берег Оскольского водохранилища», – заявил Марочко ТАСС. Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают расширять свои позиции для дальнейшего наступления на данном участке фронта.

    Напомним, 22 октября российские силы взяли под контроль участок трассы Сеньково – Кругляковка, тем самым разделив на части украинскую группировку. Марочко подчеркнул, что российские силы регулярно уничтожают переправы, возводимые инженерными подразделениями противника на Оскольском водохранилище. Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры уничтожения одной из таковых.

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    24 октября 2024, 08:37 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в районе аэродрома в Староконстантинове на западе Украины

    Tекст: Мария Иванова

    На западе Украины, в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где находится военный аэродром, раздаются взрывы; в Хмельницкой, Житомирской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

    Взрывы слышны в районе Староконстантинова в Хмельницкой области на западе Украины, где расположен военный аэродром, передает Страна.ua. Сообщение о взрывах появилось в Telegram-канале украинского издания.

    Официальных заявлений от украинских властей по поводу произошедшего пока не поступало. Ранее подобных сообщений о взрывах в этом районе не поступало. Староконстантинов расположен в западной части Украины, и военный аэродром там играет стратегическую роль в оборонной системе страны.

    На данный момент воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Житомирской и Харьковской областях.

    Ранее авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склад безэкипажных катеров ВСУ и объекты военной инфраструктуры, включая военный аэродром. Российские войска также нанесли удары по базе горючего в Одессе, аэродрому в Хмельницкой области и ряду других объектов инфраструктуры ВСУ, что привело к значительным потерям противника. «Герани» поразили вражеские объекты в районе нефтебазы, а также аэродром Школьный в Одессе.


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    24 октября 2024, 08:47 • Новости дня
    Лукашенко назвал «хотелками» прогнозы Зеленского о сроках завершения СВО

    Лукашенко назвал «хотелками» заявления Зеленского о завершении СВО в 2025 году

    Лукашенко назвал «хотелками» прогнозы Зеленского о сроках завершения СВО
    @ БелТА/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прогнозы Владимира Зеленского о завершении спецоперации на Украине в 2025 году нельзя воспринимать всерьез, так как они являются всего лишь его «хотелками».

    В интервью с журналисткой ВГТРК Ольгой Скабеевой Лукашенко отметил, что заявления Зеленского продиктованы неопытностью и стремлением привлечь к себе внимание, передает «Коммерсант».

    «Ляпнул на публику, понимая, что на него сегодня в какой-то степени сосредоточено внимание. Это хотелки, это его желания, и не больше. Вот это его суть. Это от неопытности. Поэтому его сегодняшние заявления с точки зрения специалистов больше смешны»,– сказал президент Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва считает предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским «формулу мира» невыполнимой и нежизнеспособной «не очень увлекательным комиксом».

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    24 октября 2024, 13:14 • Новости дня
    ВС России поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ

    ВС России поразили аэродромную инфраструктуру, живую силу и технику ВСУ в 139 районах

    ВС России поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска нанесли удары по аэродромной инфраструктуре и военной технике ВСУ в 139 районах, используя авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

    Российские вооруженные силы нанесли удары по аэродромной инфраструктуре и военной технике вооруженных сил Украины в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Для нанесения ударов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Средствами ПВО были сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 77 беспилотных аппаратов самолетного типа.

    В ходе операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, более 34 тыс. дронов, 584 зенитных комплекса, почти 19 тыс. танков и бронемашин, 1478 боевых машин залпового огня, более 16 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 27 тыс. военных автомобилей, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ в Харьковской области, потери составили до 95 военнослужащих, уничтожены бронемашины и артиллерия.

    Группировка «Запад» улучшила свои позиции и атаковала формирования ВСУ в Луганской и Харьковской областях, уничтожив свыше 490 военнослужащих и военную технику, отчитались в Минобороны.

    Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции в Донецкой народной республике, нанеся значительные потери ВСУ в количестве более 785 военнослужащих.

    Кроме того, группировка «Центр» продвинулась вглубь обороны противника в Донбассе, уничтожив до 465 военнослужащих.

    Группировка «Восток» улучшила положение на переднем крае и нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в Донецкой народной республике, отражая атаки противника.

    Напомним, утром в четверг на западе Украины, в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где находится военный аэродром, раздались взрывы; в Хмельницкой, Житомирской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.

    Ранее российские Вооруженные силы уничтожили склад безэкипажных катеров и нанесли удары по военной инфраструктуре Украины.

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    24 октября 2024, 10:05 • Новости дня
    ВКС России уничтожили переправу ВСУ через Оскол в Харьковской области

    Минобороны показало кадры уничтожения переправы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области

    ВКС России уничтожили переправу ВСУ через Оскол в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Российская авиация уничтожила переправу через реку Оскол западнее Купянска-Узлового, лишив ВСУ оставшихся путей снабжения, следует из видео министерства обороны.

    Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры уничтожения переправы через реку Оскол в Харьковской области российской авиацией.

    На видеозаписи продолжительностью 11 секунд зафиксирован момент попадания в мост, после которого последовал мощный взрыв. Этот «ювелирный удар ВКС России» лишил вооруженные силы Украины оставшихся путей снабжения, заявили в Минобороны.

    Ранее движение военных грузов ВСУ было задержано минимум на сутки из-за повреждения железнодорожного полотна между Николаевом и Херсоном.

    До этого в результате ударов Вооруженных сил России получила повреждения железнодорожная инфраструктура в Харьковской области.

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    24 октября 2024, 18:02 • Новости дня
    У погибшего бойца СВО нашли трогательное письмо от школьницы

    У погибшего бойца СВО нашли трогательное письмо от 14-летней школьницы

    Tекст: Ольга Иванова

    Родственники погибшего в зоне спецоперации на Украине добровольца из Татарстана ищут 14-летнюю школьницу Арину из Сызрани, чье трогательное письмо, найденное у него, поддерживало бойца до последнего момента.

    Как сообщает КТВ-ЛУЧ, родственники погибшего участника специальной военной операции Владислава Савельева из Татарстана разыскивают 14-летнюю школьницу Арину из Сызрани, чтобы поблагодарить ее за трогательное письмо. Владислав Савельев добровольно отправился в зону СВО осенью 2022 года и служил в составе штурмового отряда на передовых позициях. Военнослужащий погиб 3 ноября прошлого года в районе Авдеевки в ДНР.

    После его гибели при нем нашли сложенное письмо, написанное школьницей Ариной. Она выразила поддержку Владиславу, написав: «Я не представляю, насколько тебе тяжело, но я верю, что в скором времени ты вернешься домой к своим близким, которые гордятся тобой. Береги свое здоровье. Тебе нужны силы, ведь за твоей спиной тысяча жизней».

    Письмо, по словам родственников, стало для Владислава источником тепла и поддержки в тяжелые моменты службы. Теперь они хотят лично выразить благодарность девочке, чье послание берегло Владислава до самого конца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Кировской области, участвующий в СВО на Украине, в одиночку смог развернуть полевой госпиталь и спасти жизни 80 раненых бойцов.

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    24 октября 2024, 14:30 • Новости дня
    ВСУ перебросили немецких наемников под Красный Лиман

    Силовики: ВСУ направили группу наемников из Германии под Красный Лиман

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Краснолиманском направлении фиксируется появление группы наемников из Германии, что подчеркивает высокую концентрацию иностранных сил в составе ВСУ на этом участке фронта.

    ВСУ направили группу наемников из Германии на Краснолиманское направление, сообщают ТАСС. Представитель силовых структур отметил, что наемники были переброшены недавно, и их присутствие зафиксировано данными объективного контроля.

    По его словам, на участке фронта под Красным Лиманом сосредоточено наибольшее количество иностранного контингента, участвующего в конфликтах на стороне Украины. Это подчеркивает стратегическую важность данного региона и необходимость его усиления для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между странами Евросоюза возникли разногласия по вопросу отправки военных инструкторов на Украину, против выступили Венгрия, Германия и Австрия. В Белоруссии вынесли смертный приговор немецкому наемнику, которого обвинили в наемничестве. На кладбище в Германии обнаружена могила немецкого наемника Штефана Роланда Пури, который командовал подразделением в «иностранном легионе» ВСУ.

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    24 октября 2024, 08:18 • Новости дня
    Минобороны: Отряд «Барс» займется охраной объектов в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Добровольческий отряд «Барс-Курск» приступил к выполнению задач по защите объектов в Курской области после подготовки в тыловой зоне.

    Минобороны сообщило, что добровольческий отряд «Барс» усилит группировку в Курской области, пишет «Интерфакс». По данным ведомства, отряд после тщательной подготовки на полигонах в тыловой зоне приступил к выполнению задач по защите объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов.

    Основной задачей добровольцев будет охрана и оборона объектов, борьба с беспилотниками и выявление украинских диверсионно-разведывательных групп. Также отряд будет участвовать в эвакуации гражданского населения и содействовать обеспечению режима контртеррористической операции.

    В Минобороны подчеркнули, что «Барс» надежно взаимодействует с другими подразделениями, обеспечивая безопасность на территории Курской области, особенно в отселенных районах. Отряд активно содействует в поддержании стабильности и защиты стратегически важных объектов региона.

    Ранее сообщалось, что в Курской области создадут добровольческий отряд «Барс-Курск» для поддержания правопорядка в населенных пунктах региона. Отряд «Барс-Курск» задержал в Рыльске мужчину за похищение военного имущества.

    Батальон «Барс-Белгород» с 1 октября начал выполнять задачи по охране важных объектов в Белгородской области.

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    24 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    Украинские военкомы перекрыли трассу между Винницей и Хмельницким

    Tекст: Вера Басилая

    На западе Украины военкомы перекрыли трассу между Винницей и Хмельницким, и усилили патрулирование для проверки документов военнообязанных, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что в Хмельницком усилены патрули сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Патрули проводят проверки документов у военнообязанных граждан, передает ТАСС.

    Очевидцы сообщили, что военкомы перекрыли трассу между Винницей и Хмельницким.

    на Украине проходили масштабные рейды в развлекательных заведениях в различных городах, включая Киев, Днепропетровск, Харьков, Хмельницкий и Львов.

    Сообщалось, что на Украине можно откупиться от мобилизации за тысячи долларов.

    Украинские СМИ сообщали, что жители Харькова массово отказываются выходить на работу из-за облав со стороны военкоматов.

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    24 октября 2024, 09:35 • Новости дня
    Подполье заявило о задержке грузов ВСУ из-за подрыва дороги в Николаеве

    Диверсия подполья задержала движение военных грузов ВСУ на сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение военных грузов ВСУ было задержано минимум на сутки из-за повреждения железнодорожного полотна между Николаевом и Херсоном, что вызвано действиями пророссийского подполья.

    Движение военных грузов вооруженных сил Украины задерживается как минимум на сутки из-за повреждения железнодорожных путей между Николаевом и Херсоном, сообщает РИА Новости. Повреждения стали результатом действий пророссийского подполья, рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в ночь на 24 октября было произведено взрывное повреждение железнодорожного полотна. Он отметил, что в некоторых украинских СМИ это событие пытались выдать за обстрел со стороны России, однако Лебедев уверяет, что это работа подполья, которая уже привела к задержке движения военных грузов.

    Лебедев отметил, что подобные акции будут продолжаться. В своем Telegram-канале он заявил о планах пустить под откос железнодорожный состав. По его словам, взрывчатка уже заложена, и они ждут отправления составов с боекомплектом или горюче-смазочными материалами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов Вооруженных сил России было остановлено движение поездов в Николаевской области, а также получила повреждения железнодорожная инфраструктура в Харьковской области. Министерство инфраструктуры Украины сообщило о повреждении вагонов с бобами в Дорохуске.

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    24 октября 2024, 10:25 • Новости дня
    Пленный украинец призвал к новому Майдану для свержения власти Зеленского

    Пленный украинец Василий Багрий призвал устроить Майдан и свергнуть власть Зеленского

    Tекст: Мария Иванова

    Пленный украинский военный Василий Багрий заявил, что на Украине почти не осталось здоровых людей для войны, он призвал свергнуть власти через Майдан, обвиняя их в уничтожении страны и отправке больных на передовую.

    Пленный военнослужащий ВСУ Василий Багрий призвал устроить новый Майдан на Украине для свержения нынешней власти. Как передает РИА «Новости», Багрий утверждает, что на Украине практически не осталось способных воевать людей, и в этом, по его мнению, виноваты власти. Многие из мобилизованных имеют серьезные проблемы со здоровьем, подчеркнул он.

    Багрий рассказал, что по прибытии в учебную часть он увидел солдат с различными заболеваниями и травмами, включая грыжи и металлические пластины. Он выразил уверенность, что всех, кто отказывается воевать, невозможно арестовать.

    Багрий резко критикует президента Зеленского и других представителей власти за то, что они, по его мнению, «уничтожают страну» и отправляют людей на смерть.

    Кроме того, Багрий отметил, что некоторые из тех, кого разыскивают военкоматы, пытаются сбежать. Однако, если таких людей ловят повторно, их отправляют на фронт без обсуждений, невзирая на их состояние здоровья. Он подчеркивает, что это происходит в обход всех норм и правил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пехотинцы из 63-й отдельной механизированной бригады, вооруженные натовским оружием, добровольно сдались в плен российским военным на Харьковском направлении, заявив, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США.

    Также сообщалось, что украинский военный Владимир Горбатко попал в плен на территории Курской области из-за заклинивших автоматов.

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