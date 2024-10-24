Tекст: Ольга Иванова

В статье подчеркивается, что ВСУ находятся в тяжелом положении в Селидово, где может повториться сценарий, как в Угледаре. «Украинцы отброшены назад по всем фронтам – в том числе и в Курской области. <…> Что еще более важно, у них заканчиваются солдаты», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Кроме того, на протяжении большей части 2024 года Украина теряла позиции. Сейчас ситуация в Селидово угрожает повторением аналогичной ситуации, как в Угледаре, который уже сдан. Автор статьи предупреждает, что зимой возможна крупная битва за удержание стратегически важного города Красноармейска, который Киев называет Покровском.

Статья также отмечает, что существует реальная возможность поражения Украины в этом регионе. Автор подчеркивает, что отправной точкой может стать признание потери Крыма, Донецка и Луганска. Все больше украинцев начинают открыто обсуждать возможность потери этих регионов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вышли к Кругляковке на берегу Оскола, что привело к утрате украинской армией значительных логистических возможностей в районе Купянска, и теперь противник опасается возможного штурма населенного пункта российскими силами.

